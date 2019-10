LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Ok il Chelsea, ancora crisi per il Tottenham

© foto di Giacomo Morini

17.57 - Questi risultati delle sfide della nona giornata di Premier League:

Everton-West Ham 2-0 (giocata alle 13.30)

Aston Villa-Brighton 2-1

Bournemouth-Norwich 0-0

Chelsea-Newcastle 1-0

Leicester-Burnley 2-1

Tottenham-Watford 1-1

Wolves-Southampton 1-1

TOTTENHAM-WATFORD 1-1

1' - Partiti!

3' - Subito problemi per Welbeck, brutta tegola per gli ospiti.

5' - Subito un cambio per il Watford, fuori Welbeck e dentro Deulofeu.

6' - GOL DEL TOTTENHAM! HA SEGNATO DOUCOURE! Avanti a sorpresa gli ospiti, traversone di Janmaat per il destro al volo perfetto di Doucouré.

25' - Quanta fatica del Tottenham, il Watford si difende senza grandi patemi d'animo.

39' - Dopo un lungo check con il VAR e le proteste vibranti del Watford, Kavangh non cambia idea: negato il rigore agli ospiti.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

49' - Traversa del Tottenham, grande conclusione di Son ma il legno nega la gioia del gol al coreano.

64' - Ci ha provato nuovamente Doucouré, il suo destro dal limite termina a lato.

74' - Ci ha provato Dele Alli su assist di Lamela ma appoggia la sfera tra le braccia di Foster.

86' - GOL DEL TOTTENHAM! HA SEGNATO DELE ALLI! Arriva il pareggio del Tottenham, errore del portiere del Watford e Dele Alli a porta vuota manda in rete.

---FINE PARTITA---

CHELSEA-NEWCASTLE 0-0

1' - Partiti!

9' - Primo squillo del Newcastle, tentativo dal limite di Saint-Maximin ma sfera che termina di poco a lato del palo.

16' - Ci prova anche il Chelsea, traversone di Marcos Alonso per il colpo di testa di Willian che termina a lato.

19' - Grande occasione per i padroni di casa, destro ravvicinato di Mount ma grande parata del portiere dei Magpies.

25' - Ci ha provato di testa Joelinton, il suo tentativo termina però a lato.

31' - Punizione da ottima posizione in favore dei padroni di casa.

32' - Il tentativo su punizione di Willian termina però sulla barriera, nessun rischio per il Newcastle.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

53' - Ci ha provato di testa il centrale Zouma, pallone che termina tra le braccia di Dubravka.

57' - Traversa del Chelsea, sempre Tammy Abraham pericoloso. Il colpo di testa su azione di corner dell'ex Aston Villa termina sulla traversa della porta di Dubravka.

68' - Grandissimo salvataggio di Dubravka sul tiro da posizione ravvicinata dell'ex Dortmund Pulisic.

70' - E' arrivato il momento di Andy Carroll, gli lascia spazio il paraguayano Almiron.

73' - GOL DEL CHELSEA! HA SEGNATO MARCOS ALONSO! La sblocca il Chelsea, fendente di Marcos Alonso con il mancino che batte Dubravka.

89' - Pericolo per il Chelsea, colpo di testa di Clark che termina di un soffio alto sopra la traversa.

---FINE PARTITA---

ASTON VILLA-BRIGHTON 0-1

1' - Partiti!

6' - Occasione per i padroni di casa, tentativo di Wesley ma arriva la respinta di Ryan in corner.

12' - Ci ha provato anche Connoly stavolta per il Brighton, sfera alta.

15' - Ancora Brighton pericoloso, ci ha provato Propper ma sfera che termina sopra la traversa.

21' - GOL DEL BRIGHTON! HA SEGNATO WEBSTER! Traversone del solito Pascal Gross e conclusione vincente di Adam Webster per il vantaggio degli ospiti.

32' - Ha provato a trovare il raddoppio il Brighton con Connoly, stavolta Heaton riesce a salvare.

34' - Ancora un'occasione per gli ospiti, fuori il colpo di testa di Maupay.

36' - Brutta notizia per il Brighton, doppio giallo per Mooy e lascia i suoi in dieci uomini.

43' - Annullata per fuorigioco la rete di Hourihane.

48' - GOL DELL'ASTON VILLA! HA SEGNATO GREALISH! Arriva il pareggio dell'Aston Villa, in rete il capitano e numero dieci Jack Grealish.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

52' - Aston Villa vicino al vantaggio, conclusione ravvicinata di El Ghazi che spedisce alto.

57' - Altro squillo di Maupay per il Brighton ma sfera che termina a lato.

66' - Ci ha provato McGinn, pallone che termina alto sopra la traversa.

68' - Tentativo di colpo di testa di El Ghazi, sfera a lato di poco.

85' - Spinge l'Aston Villa alla ricerca della rete del vantaggio.

95' - GOL DELL'ASTON VILLA! HA SEGNATO TARGETT! All'ultimo respiro, l'Aston Villa porta a casa i tre punti con la rete di Targett.

---FINE PARTITA---

BOURNEMOUTH-NORWICH 0-0

1' - Partiti!

17' - Fa collezione di calci piazzati la formazione ospite senza però creare grandi pericoli.

18' - Beccato in posizione di fuorigioco il centravanti finlandese Pukki.

24' - Grande occasione per il Bournemouth, Solanke si libera in area di rigore e calcia trovando la grande risposta di Krul.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

50' - Dentro Trybull per il Norwich in questa ripresa.

62' - Il Bournemouth arricchisce il reparto offensivo, dentro Joshua King.

80' - Ha provato la zampata vincente Pukki, il suo tentativo termina di un soffio a lato.

84' - Ancora Norwich pericoloso, stavolta con Trybull poco fortunato nella conclusione.

---FINE PARTITA---

LEICESTER-BURNLEY 1-1

1' - Partiti!

15' - Meglio sicuramente il Leicester in questo avvio di gara guidati da Maddison.

19' - Occasione per il Leicester, Soyuncu di testa su azione di corner manda di un soffio a lato.

21' - Altra occasione per i padroni di casa, destro di Maddison e sfera che viene ribattuta da un difensore che si immola.

26' - GOL DEL BURNLEY! HA SEGNATO WOOD! A sorpresa passa in vantaggio il Burnley, traversone dalla corsia destra di McNeil per il colpo di testa vincente di Chris Wood.

31' - Pope salva il Burnley, grande parata sul tentativo di Tielemans.

39' - Ancora un'occasione per il Leicester, Vardy a pochi centimetri dal pareggio.

45' - GOL DEL LEICESTER! HA SEGNATO VARDY! Imperioso il colpo di testa di Jamie Vardy, perfetta coordinazione sul traversone di Barnes.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

52' - Attacca a testa bassa il Leicester, ci ha provato Maddison con il mancino ma il suo tentativo termina di un soffio alto.

72' - Ritmi che si sono sensibilmente abbassati adesso.

75' - GOL DEL LEICESTER! HA SEGNATO TIELEMANS! Grande manovra del Leicester che ribalta il punteggio, in gol l'ex Monaco e Anderlecht.

77' - Fallisce l'occasione del pari il Burnley ancora con il neozelandese Chris Wood.

82' - Annullato dal VAR per fuorigioco la rete degli ospiti firmata da Moss.

---FINE PARTITA---

WOLVES-SOUTHAMPTON 0-1

1' - Partiti!

13' - Si muove abbastanza bene in zona offensiva Cutrone.

18' - Problemi per Bennet, al suo posto in campo Vallejo.

28' - Annullato il gol del vantaggio ai Wolves, posizione irregolare del messicano Raul Jimenez.

39' - Occasione per il Southampton, ci ha provato Ings ma sfera che termina a lato.

42' - Altro gol annullato per fuorigioco a Raul Jimenez.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

47' - Ci ha provato Danny Ings per i Saints, arriva però la parata di Rui Patricio.

53' - GOL DEL SOUTHAMPTON! HA SEGNATO INGS! Conclusione perfetta in area di rigore dell'ex Liverpool Ings che batte Rui Patricio per il vantaggio dei Saints.

61' - CALCIO DI RIGORE PER IL WOLVES!

62' - GOL DEL WOLVES! HA SEGNATO JIMENEZ! Non sbaglia dagli undici metri il messicano, stavolta è buono dopo due reti annullate.

64' - Finisce la partita di Cutrone, al suo posto dentro Jota.

72' - In campo anche il marocchino Boufal per questa ultima parte di match nei Saints.

---FINE PARTITA---

15.45 - Queste le sfide che seguiremo in diretta:

