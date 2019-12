LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Pareggia il Newcastle!

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

© foto di Federico De Luca

ASTON VILLA-LEICESTER 1-3

15.00 - RIPARTITI!

9' - Grealish prova ad andare via in mezzo a due, poi va al tiro ma trova una deviazione a dir di no.

21' - GOL DEL LEICESTER! IL SOLITO VARDY! Iheanacho lancia per Vardy, che in area è bravo a guardare il portiere e trafiggerlo con un gran bel tiro che non gli dà scampo!

32' - Vardy cerca di passare la palla a Iheanacho, ma i difensori gliela rubano.

41' - GOL DI IHEANACHO! RADDOPPIO LEICESTER! Maddison libera l'ex Manchester City con un gran bel passaggio. Il nigeriano calcia e batte l'estremo difensore, coronando una prestazione fin qui sontuosa!

47’ - GOL DELL’ASTON VILLA! ACCORCIA GREALISH! Grealish riceve un bellissimo passaggio in area e tenendo il pallone basso insacca all'angolino di destra.

15.47 - FINE PRIMO TEMPO!

16.03 - RIPARTITI!

49' - GOL DEL LEICESTER! CALA IL TRIS EVANS! Sugli sviluppi di un corner a svettare in area è Evans: il suo colpo di testa è potente e batte il portiere!

56' - Vardy dà un pallone in profondità, ma legge tutto la difesa dell'Aston Villa.

NEWCASTLE-SOUTHAMPTON 1-1

15.00 - RIPARTITI!

8' - Ward-Prowse va alla battuta di un calcio di punizione: il suo tentativo viene liberato dalla retroguardia.

19' - Redmond, sugli sviluppi di un corner, va al tiro ma trova la pronta risposta di Dubravka.

30' - Saint-Maximin ha provato un passaggio in profondità nello spazio dove Joelinton era in agguato: legge tutto la difesa.

39' - Ancora Saint-Maximin prova ad andare via sulla fascia: cross al centro, ma è ancora attenta la retroguardia.

15.47 - FINE PRIMO TEMPO!

16.03 - RIPARTITI!

52' - GOL DEL SOUTHAMPTON! A SEGNO INGS! Ottima suggerimento per Ings, che controlla e calcia da distanza ravvicinando, superando l'estremo difensore del Newcastle!

63' - Tentativo di Javi Manquillo, ma la difesa del Southampton ribatte via.

68' - GOL DI SHELVEY! PAREGGIA IL NEWCASTLE! Carroll serve in area Shelvey, bravo ad arrivare sul pallone coi tempi giusti per incornare in rete il pallone, superando McCarthy!

NORWICH-SHEFFIELD UNITED 1-2

15.00 - RIPARTITI!

6' - Hernandez crossa in area alla perfezione ma i difensori avversari non si fanno sorprendere e liberano.

15' - McLean tenta di agganciare questo filtrante ma il passaggio è troppo lungo: palla sul fondo.

25' - Il passaggio di Henderson non trova nessuno e l'azione d'attacco si interrompe.

27' - GOL DEL NORWICH! A SEGNO TETTEY! Sugli sviluppi di un corner un rimpallo favorisce il Norwich e, in particolar modo, Tettey: tiro da posizione ravvicinata ed è 1-0!

28' - Dopo un consulto col VAR, viene confermata la prima decisione: gol valido.

40' - La gara diventa un po' più ruvida: due gialli, uno per Egan e l'altro per Norwood, entrambi dello Sheffield.

15.47 - FINE PRIMO TEMPO!

16.03 - RIPARTITI!

49' - PAREGGIA LO SHEFFIELD! CI PENSA STEVENS! Buona azione degli ospiti: cross al centro per Stevens, che incorna il pallone, lo schiaccia e lo spedisce in fondo al sacco!

52' - GOL DI BALDOCK! LA RIBALTA LO SHEFFIELD! Palla vagante all'interno dell'area di rigore, Baldock è il più lesto a fiondarcisi su e scaricarla in fondo al sacco!

57' - Proteste dello Sheffield per un calcio di rigore non ravvisato dall'arbitro, che va al VAR e conferma la decisione: niente penalty.

69' - Stevens prende il fondo e fa partire il traversone, ma la retroguardia spazza via.

14.30 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

14.15 - Buon pomeriggio cari amici di TMW, Pierpaolo Matrone vi dà il benvenuto a Diretta Premier, la cronaca testuale della sedicesima giornata del campionato inglese. Oggi, insieme, vivremo minuto per minuto tutte le emozioni che queste partite sapranno regalarci.