LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Pari Southampton e Everton, ok Wolves

Risultati e marcatori della 36a giornata di Premier League in fondo alla pagina.

© foto di Federico De Luca

Siamo giunti al termine della diretta testuale delle gare della 33a giornata di Premier League. Da parte di Andrea Piras il più cordiale buon proseguimento di serata sempre sulle pagine di TMW.

17.59 - Alle 18.30 si giocherà invece Brighton-Newcastle mentre saranno tre le gare che si disputeranno domani. Si parte alle 13 con Leicester-Arsenal, si prosegue alle 15.05 con Burnley-Manchester City e si conclude alle 17.30 con il big match fra Manchester United-Chelsea.

17.58 - Si sono concluse le gare delle ore 16. Questi i risultati finali:

Crystal Palace-Everton 0-0

Fulham-Cardiff 1-0

Southampton-Bournemouth 3-3

Watford-Wolverhampton 1-2

CRYSTAL PALACE-EVERTON 0-0

16.00 - Inizia il match

3' - Crystal Palace in avanti con Benteke che scatta in profondità, tutto fermo per una sua posizione irregolare di partenza.

9' - Aggancio perfetto in area di Calvert-Lewin che prova subito un passaggio a rimorchio verso il centro, Guaita e attento e blocca a terra.

15' - Calcio d'angolo per l'Everton affidato a Digne, il suo traversone viene allontanato dalla difesa del Crystal Palace.

20' - Se ne sono andati i primi venti minuti senza sussulti fra Crystal Palace ed Everton e risultato in perfetto equilibrio.

25' - Ancora un corner per l'Everton con Digne che scodella un pallone verso l'area, Guaita blocca in presa alta.

30' - Attacca il Crystal Palace con Van Aanholt che conquista un pallone dal limite dell'area, Keane si oppone e sventa l'occasione.

36' - Calvert-Lewin!! Occasione per il Crystal Palace!! Colpo di testa del centravanti della formazione di casa che stacca bene ma mette alto sopra la traversa.

39' - Ancora Everton in avanti con Calvert-Lewin che controlla in area di rigore ma si chiude la difesa del Crystal Palace.

16.46 - Finisce il primo tempo con Crystal Palace ed Everton ferme sullo 0-0.

17.01 - Si riparte.

47' - Calcio d'angolo per il Crystal Palace con Milivojevic ma il suo traversone termina direttamente fra le braccia di Pickford.

53' - Zaha viene lanciato in campo aperto ma si è alzata la bandierina dell'assistente del direttore di gara che segnala una posizione irregolare.

56' - Ci prova l'Everton con una conclusione da buona posizione di Digne, ma l'ex Roma calcia sul fondo.

64' - Tiro dalla bandierina per il Crystal Palace con Milivojevic ma il suo cross teso viene respinto in corner da un giocatore dell'Everton.

70' - Prosegue il giro palla dell'Everton che cerca di creare pericoli alla porta del Crystal Palace con azioni ragionate.

75' - Siamo giunti alla mezzora del secondo tempo con Crystal Palace ed Everton ferme sullo 0-0.

78' - Tosun!! Occasione per l'Everton!! Aggancio perfetto dell'attaccante all'interno dell'area, la sua conclusione però viene parata da Guaita.

85' - Cinque minuti al termine del match con Crystal Palace ed Everton che provano a portare a casa l'intera posta in palio.

17.50 - Finisce a reti bianche la sfida fra Crystal Palace ed Everton.

FULHAM-CARDIFF 1-0

16.00 - Fischio d’inizio.

4' - Babel si allarga sulla sinistra e prova un traversone verso il centro dell'area di rigore, la difesa del Cardiff si salva e allontana.

10' - Gioco spezzettato da diversi calci di punizione a Londra fra Fulham e Cardiff con il punteggio sempre fermo sullo 0-0.

13' - Mitrovic!! Occasion per il Fulham!! L'attaccante entra in area e calcia con potenza, Etheridhe si supera e respinge.

21' - Niasse riceve in area di rigore e prova la conclusione di prima intenzione, pallone abbondantemente sul fondo.

28' - Problemi fisici per Odoi. L'esterno del Fulham è costretto ad alzare bandiera bianca, in campo al suo posto Christie.

35' - Attacca il Fulham con Bebel che crossa verso il centro dell'area, Morrison mette in calcio d'angolo.

41' - Ancora Babel in area di rigore tenta la conclusione di potenza ma finisce per colpire la schiena di un avversario.

46' - Saranno ben nove i minuti da recuperare.

16.53 - Squadre al riposo a Londra con Fulham e Cardiff che chiudono il primo tempo a reti bianche.

17.10 - Battuto il primo pallone del secondo tempo.

49' - Mitrovic!! Occasione per il Fulham!! Passaggio filtrante per l'attaccante che conclude in porta calciando però alto sopra la traversa.

53' - Calcio di punizione per il Cardiff affidato a Camarasa ma il suo traversone è impreciso. Recupera il Fulham.

59' - Spinge adesso il Fulham con Bebe ma il suo invito verso il centro dell'area è impreciso e si perde sul fondo.

64' - Ancora Fulham con Hoilett che scodella un pallone verso il centro dell'area, si salva la difesa del Cardiff.

69' - Cardiff in avanti con Hoilett che cerca lo spazio all'interno delle maglie del Fulham, passaggio impreciso e occasione che sfuma.

73' - Fulham in avanti con un cross di Bryan per il centro dell'area, Etheridge chiama il pallone e lo fa suo.

75' - Punizione per il Cardiff con Peltier che crossa verso il centro dell'area, Ream devia in corner.

80' - Gol di Babel!! Fulham in vantaggio!! L'esterno controlla all'interno dell'area un passaggio di Christie e conclude in diagonale trovando il vantaggio.

85' - Ultimi cinque minuti di gara con il Fulham avanti 1-0 sul Cardiff.

17.58 - Non c'è più tempo: il Fulham batte 1-0 sul Cardiff con la rete realizzata da Babel.

SOUTHAMPTON-BOURNEMOUTH 3-3

16.00 - Il direttore di gara dà il via alla sfida.

3' - Ci prova la formazione di casa con una conclusione dalla distanza di Ward-Prowse che viene però respinta dalla retroguardia del Bournemouth.

10' - Il Southampton fa girare il pallone con rapidità nel tentativo di scardinare la difesa del Bournemouth.

12' - Gol di Long!! Southampton in vantaggio!! Redmond pesca all'interno dell'area di rigore l'attaccante che mette alle spalle di Boruc.

18' - Redmond!! Occasione per il Southampton!! L'esterno d'attacco della formazione di casa scaglia una conclusione potente dalla distanza con il pallone che si perde di un soffio sul fondo.

21' - Gol di Gosling!! Pareggio del Bournemouth!! Scambio in area fra il centrocampista e Wilson con una conclusione rasoterra del primo che si perde alle spalle di Gunn.

27' - Palo di Long!! Occasione per il Southampton!! L'attaccante riceve in area di rigore ma la sua conclusione a botta sicura trova solo il montante.

34' - Gol di Wilson!! Vantaggio del Bournemouth!! Conclusione potente dell'attaccante ospite con il pallone che si insacca in rete e completa la rimonta.

40' - Cinque minuti alla fine del primo tempo con il Bournemouth avanti 2-1 sul campo del Southampton.

16.48 - Non c'è più tempo. Finisce la prima frazione di gara con il Bournemouth in vantaggio per 2-1 sul Southampton.

17.03 - Inizia la ripresa.

50' - Bertrand!! L'esterno del Southampton si avventa su un pallone vagante e conclude di prima intenzione, pallone che termina alto.

54' - Simpson!! Occasione per il Bournemouth!! Stacco di testa dell'esterno ospite ma la sfera lambisce il palo e finisce sul fondo.

56' - Gol di Ward-Prowse!! Pareggia il Southampton!! Il centrocampista scambia con Hojbjerg e calcia in diagonale trovando l'angolino basso.

64' - Ci stiamo avviando verso il 20' del secondo tempo con il risultato che è ancora in equilibrio ma il mach è molto bello.

68' - Gol di Targett!! Southampton in vantaggio!! Colpo di testa del centrocampista della squadra di casa con la sfera che si insacca alle spalle di Boruc.

73' - Hojbjerg!! Occasione per il Southampton!! Inserimento in area del centrocampista che conclude di prima intenzione e il pallone si perde sul fondo.

80' - Continua ad attaccare adesso il Southampton con Long che conclude con potenza dalla distanza, Bednarek si oppone con il corpo.

85' - Passaggio filtrante per King che dal limite dell'area fa partire una conclusione che si perde a fondo campo.

88' - Gol di Wilson!! Pareggio del Bournemouth!! Partita infinita quella di Southampton con gli ospiti che trovano la parità con Wilson, abile a sfruttare l'ottimo passaggio filtrante di Fraser.

17.53 - Il direttore di gara dice che può bastare. Girandola di emozioni e gol fra Southampton e Bournemouth: 3-3 il punteggio finale.

WATFORD-WOLVERHAMPTON 1-2

16.00 - Si parte.

4' - Iniziativa del Watford affidata a Deulofeu ma l'azione personale dell'ex Milan viene fermata dalla retroguardia dei Wolves.

8' - Ripartenza veloce del Wolverhampton con Jonny che però sbaglia completamente il passaggio verso Jota favorendo il recupero del Watford.

13' - Watford in avanti con Pereyra che raccoglie un pallone dal limite e conclude verso la porta trovando la respinta di un avversario.

21' - Ancora Watford in avanti con Joao Moutinho ma il suo suggerimento verso l'area è impreciso.

23' - Neves!! Occasione per il Wolverhampton!! Il centrocampista scatta verso la porta e conclude con potenza, Foster respinge.

29' - Ci prova il Watford con Deulofeu che tenta un passaggio filtrante senza però precisione. Pallone che termina a fondo campo.

34' - Jimenez!! Occasione per il Wolverhampton!! L'attaccante riceve un passaggio filtrante in area e calcia in diagonale trovando l'opposizione in scivolata di Cathcart.

39' - Hughes!! Colpo di testa nell'area piccola del numero 19 del Watford ma il pallone si perde a fondo campo.

41' - Gol di Jimenez!! Wolverhampton in vantaggio!! Cross preciso di Ruben Neves per la testa dell'attaccante che stacca più in alto di tutti e insacca il vantaggio per i Wolves.

16.47 - Il direttore di gara dice che può bastare e manda le squadre negli spogliatoi. Wolverhampton avanti 1-0 sul campo del Watford.

17.02 - Riprende il match.

49' - Gol di Gray!! Pareggia il Watford!! Opportunista l'attaccante della formazione di casa che insacca la rete del pareggio.

55' - Jota!! Occasione per il Wolverhampton!! Sfiora il raddoppio il team ospite con un colpo di testa dell'attaccante che termina di poco a lato.

59' - Iniziativa del Wolverhampton affidata a Joao Moutinho che però ha poco spazio per agire complice il pressing del Watford.

66' - Gray prova la conclusione dalla lunga distanza, il pallone viene respinto dalla retroguardia ospite.

70' - Serie di finte di Pereyra sul lato sinistro del campo. Il trequartista del Watford prova l'ingresso in area ma Bennett devia in corner.

76' - Joao Moutinho!! Conclusione potente del centrocampista portoghese con il pallone che si perde sopra la traversa.

78' - Gol di Jota!! Vantaggio del Wolverhampton!! Cross per l'attaccante che si coordina bene e manda il pallone alle spalle di Foster.

84' - Il Watford cerca il gol del pareggio con Deulofeu ma il suo traversone viene allontanato dalla difesa del Wolverhampton.

17.53 - Arriva il triplice fischio del direttore di gara. Successo esterno per il Wolverhampton che supera 2-1 il Watford.

15.57 - Le otto squadre impegnate questo pomeriggio stanno facendo il loro ingresso sui rispettivi terreni di gioco.

15.41 - Saranno quattro le gare che si giocheranno alle 16.

Crystal Palace-Everton

Fulham-Cardiff

Southampton-Bournemouth

Watford-Wolverhampton

15.40 - La giornata si è aperta ieri con il 5-0 del Liverpool all'Huddersfield mentre alle 13.30, il West Ham ha battuto 1-0 il Tottenham.

Lettori di TMW buon pomeriggio da Andrea Piras e benvenuti alla diretta testuale delle gare valide per la 36a giornata di Premier League.