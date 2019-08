LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Si sblocca la prima sfida, Brighton in vantaggio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

CRYSTAL PALACE-EVERTON 0-0

1' - PARTITI!

2' - Prima occasione per l'Everton, destro da buona posizione di Sigurdsson che manda di un soffio a lato.

8' - In panchina Moise Kean, il colpo del mercato dell'Everton.

13' - Meglio l'Everton in questa prima parte di gara, schiacciato il Crystal Palace.

14' - Grande occasione per i padroni di casa, conclusione di prima intenzione di Richarlison con la sfera salvata sulla linea.

21' - Continua a spingere l'Everton che fa incetta di calci d'angolo.

32' - Nel Crystal Palace comincia la fase di riscaldamento il tanto chiacchierato Zaha.

BURNLEY-SOUTHAMPTON 0-0

1' - PARTITI!

9' - Primo squillo della gara per il Southampton, mancino di Oriol Romeu che termina alto sopra la traversa.

17' - Annullata la rete del vantaggio al Burnley, beccato in posizione irregolare Wood.

18' - Confermata anche dal VAR l'irregolarità della rete del neozelandese Wood.

27' - Ancora Burnley pericoloso, Gudmundsson calcia con il mancino da fuori e sfiora il palo.

BOURNEMOUTH-SHEFFIELD UNITED 0-0

1' - PARTITI!

4' - E' il Bournemouth a fare la partita in queste prime battute.

6' - Prima occasione per lo Sheffield, destro al volo di McGoldrick in area di rigore e risposta in tuffo di Ramsdale.

11' - Spreca una buona opportunità la squadra di casa, traversone di Fraser per King che non riesce a deviare in rete.

21' - Sheffield United nuovamente pericoloso, Robinson chiama alla risposta in tuffo Ramsdale.

26' - Tentativo dalla distanza di Billing per il Bournemouth, pallone alto.

WATFORD-BRIGHTON 0-1

1' - PARTITI!

4' - Per il Watford ci ha provato Deuloufeu con il destro, pallone di poco alto.

15' - Tanto palleggio in mezzo al campo e nessuna occasione da rete fin qui.

27' - Murray tenta il traversone per Locadia, pallone troppo lungo per l'ex PSV.

29' - GOL DEL BRIGHTON! AUTORETE DI DOUCOURE! Arriva il primo gol del pomeriggio, Brighton in vantaggio. Traversone basso di Pascal Gross che trova la deviazione sfortunata di Doucoure che manda alle spalle del proprio portiere.

32' - Prova subito a raddoppiare il Brighton ma arriva la parata di Foster sul colpo di testa di Murray.

15.45 - Ricordiamo che il turno di Premier League non finisce qui, alle 18.30 in campo Tottenham e Aston Villa mentre nella giornata di domani il big match tra Manchester United e Chelsea più le sfida tra Arsenal e Newcastle e Leicester contro i Wolves.

15.40 - Inizio con il botto di Premier League. Il Liverpool ha asfaltato il il Norwich con il risultato di 4-1 mentre poco fa il Manchester City non si è fatto mancare nulla affondando il West Ham con un rotondo 5-0. Queste le partite che andranno in scena alle 16.

Bournemouth-Sheffield United

Burnley-Southampton

Crystal Palace-Everton

Watford-Brighton

15.30 - Buon pomeriggio gentili lettori di TUTTOmercatoWEB da Antonino Sergi, benvenuti in questa diretta testuale della prima giornata di Premier League. In campo otto squadre per quattro sfide alle ore 16.00. Restate con noi per seguirle in diretta.