LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Terminano tutti i primi tempi

BURNLEY-HUDDERSFIELD 1-0

16.00 - PARTITI!

7' - Cross al centro per Vokes, che ci prova ma trova la risposta da gran portiere di Lossl. Pericoloso il Burnley in avvio.

20' - VANTAGGIO BURNLEY! A SEGNO VOKES! Cross al centro per l'attaccante, che trova il tempo per lo stacco e infila il portiere sulla destra: 1-0 per i padroni di casa!

31' - van La Parra (Huddersfield) si trova ben posizionato sul bel passaggio di un compagno. Con velocità va quindi al tiro ma il pallone è calciato male e finisce largo sulla destra.

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

CRYSTAL PALACE-WOLVERHAMPTON 0-0

16.00 - PARTITI!

10' - Attacca il Palace in questo inizio di partita. Cross al centro di Tomkins, ma si chiude la retroguardia dei Wolves.

18' - Zaha si mette in proprio, va in percussione e arriva alla conclusione. Il suo tiro termina largo.

27' - Imbucata in area per Raul Jimenez, che controlla e prova a piazzare. Hennessey però è attento e non si fa sorprendere.

32' - Giallo per McArthur.

41' - Spinge il Palace. Serie di corner, sugli sviluppi dei quali la difesa ospite non va mai clamorosamente in affanno.

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

LEICESTER-EVERTON 1-1

16.00 - PARTITI!

7' - GOL DELL'EVERTON! A SEGNO RICHARLISON! Imbucata per Richarlison, che controlla e dall'interno dell'area mette la sfera all'angolino!

22' - Vardy prova ad impattare sul cross in area ma Jordan Pickford fa suo il pallone e l'azione sfuma.

31' - Arriva la prima ammonizione della partita: giallo per Amartey.

40' - PAREGGIO LEICESTER! LA FIRMA DI RICARDO PEREIRA! Si mette in proprio l'ex Porto, che fa il suo ingresso in area di rigore e da lì trafigge Pickford sul lato sinistro della porta: 1-1!

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

TOTTENHAM-CARDIFF 1-0

16.00 - PARTITI!

9' - TOTTENHAM IN VANTAGGIO! IL GOL E' DI DIER! Cross al centro per il centrocampista degli Spurs, che aggancia e deposita nel sacco lasciando senza scampo il portiere!

21' - Tottenham ancora pericolosa. Rasoiata di Lucas Moura, che il brasiliano non riesce a dare angolo e il portiere respinge.

34' - Buon pallone lavorato da Paterson. Il suo cross al centro però non trova compagni liberi.

43' - Lucas va a un passo dal gol. E' il primo a fiondarsi sul cross sul primo palo dalla fascia, ma la sua girata finisce a lato.

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

WATFORD-BOURNEMOUTH 0-3

16.00 - PARTITI!

10' - Subito il primo giallo della partita: se lo becca Kabasele.

14' - GOL DI BROOKS! BOURNEMOUTH AVANTI! Wilson ci prova dall'interno dell'area, ma trova la deviazione si un difensore. La sfera arriva a Brooks, che da due passi ribadisce in fondo al sacco!

23' - Giallo per Cathcart.

32' - Calcio di rigore per il Bournemouth! Fallo di Kabasele che viene espulso! Ora il Watford è sotto anche di un uomo!

33' RADDOPPIO BOURNEMOUTH! CI PENSA KING! Esecuzione perfetta dagli undici metri: palla da un lato, portiere dall'altro ed è 2-0!

46' - TRIS BOURNEMOUTH! DOPPIETTA DI KING! Wilson ancora protagonista, stavolta assist-man per King. Il cross è perfetto per l'attaccante, che impatta il pallone di testa e trafigge Foster!

16.47 - FINE PRIMO TEMPO!

