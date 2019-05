LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Tottenham avanti, uno-due di Benitez

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

BRIGHTON-MANCHESTER CITY 0-0

16.00 - PARTITI!

5' - Incursione palla al piede di Bernardo Silva, che mette paura alla difesa del Brighton, che alla fine riesce a metterci una pezza.

8' - In quest'avvio la novità del Manchester City è nella posizione di Mahrez, che sta agendo sulla fascia sinistra.

9' - Tentativo da fuori di Jahanbakhsh, che però mette a lato, non di molto. Brivido per il City.

12' - Zinchenko guadagna il fondo sulla sinistra, ma sul suo traversone si fa trovare pronto Duffy.

BURNLEY-ARSENAL 0-0

16.00 - PARTITI!

5' - Traversa Arsenal! Cross al centro per Aubameyang, che colpisce di mezza spalla e spedisce sul legno. Prima palla gol della partita.

CRYSTAL PALACE-BOURNEMOUTH 0-0

16.00 - PARTITI!

FULHAM-NEWCASTLE 0-2

16.00 - PARTITI!

9' - GOL DEL NEWCASTLE! A SEGNO SHELVEY! L'ex Liverpool raccoglie un pallone fuori area, in buona posizione, e calcia di prima intenzione: ottimo l'angolo, palla in rete!

11' - RADDOPPIA IL NEWCASTLE! SEGNA AYOZE PEREZ!

LEICESTER-CHELSEA 0-0

16.00 - PARTITI!

4' - Barkley vicino al gol: Jorginho inventa per l'ex Everton, che mette giù ma spara sul petto di Schmeichel, bravo a chiudere lo specchio.

LIVERPOOL-WOLVERHAMPTON 0-0

16.00 - PARTITI!

6' - Primo momento di pressione del Liverpool, ora si gioca perlopiù nella metà campo del Wolverhampton: Reds all'attacco in avvio, ma senza sfondare.

11' - Alexander-Arnold mette al centro da calcio di punizione, Origi prova a far scorrere per van Dijk, ma la difesa chiude.

15' - Nel primo quarto d'ora il Liverpool ha addirittura il 75% di possesso palla: un dato che fotografa la situazione meglio di qualsiasi altro.

MANCHESTER UNITED-CARDIFF 0-0

16.00 - PARTITI!

8' - Palla gol per il Manchester United: Pereira innesca Greenwood, che gira verso la porta, ma trova la risposta del portiere.

SOUTHAMPTON-HUDDERSFIELD 0-0

16.00 - PARTITI!

TOTTENHAM-EVERTON 1-0

16.00 - PARTITI!

3' - GOL DEL TOTTENHAM! A SEGNO DIER! Sugli sviluppi di un corner Llorente la sfiora e la palla resta nei pressi dell'area piccola. E' bravo Dier a risolvere, con un tiro che fa secco Pickford!

13' - Tottenham ancora pericoloso: tentativo di Alli da fuori, che però non prende bene la mira.

