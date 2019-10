LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Vince solo il Brighton, Watford ancora a secco

© foto di Giacomo Morini

17.58 - Questi i risultati delle partite delle 16:

15.45 - Queste le partite in programma questo pomeriggio:

Manchester City-Aston Villa 3-0 (giocata alle 13.30)

Brighton-Everton 3-2

Watford-Bournemouth 0-0

West Ham-Sheffield United 1-1

BRIGHTON-EVERTON 2-2

1' - Partiti!

5' - Tanti falli in questo avvio di gara, diversi fischi del direttore di gara.

12' - Tentativo di girata in area di rigore di Maupay, pallone che termina altissimo.

15' - GOL DEL BRIGHTON! HA SEGNATO GROSS! La sblocca il Brighton con il solito Pascal Gross, super calcio di punizione del 13 dei padroni di casa che buca le mani a Pickford.

20' - GOL DELL'EVERTON! GOL DI RICHARLISON! Arriva il pari dell'Everton, colpo di testa vincente su azione di corner del brasiliano Richarlison.

24' - Nuova occasione per l'Everton, destro ravvicinato di Walcott e sfera che viene respinta da Ryan.

30' - Cambio in casa Everton, problemi per Bernard. Il brasiliano ha lasciato il posto a Sigurdsson.

38' - Dubbio per un calcio di rigore in favore dell'Everton.

39' - Non concesso un chiaro rigore agli ospiti.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

55' - Fase di stallo in questi primi dieci minuti di ripresa.

58' - Ci ha provato Propper con il destro, sfera che viene respinta da Pickford.

64' - Annullato per fuorigioco il raddoppio del Brighton con il solito Pascal Gross.

66' - In campo anche Ezequiel Schelotto al posto di Montoya, due ex Inter.

69' - Tentativo di colpo di testa di Maupay, pallone che termina alto.

74' - GOL DELL'EVERTON! HA SEGNATO CALVERT-LEWIN! La ribalta l'Everton, pallone in profondità per Calvert-Lewin che tutto solo davanti a Ryan non sbaglia.

79' - Calcio di rigore per il Brighton.

80' - GOL DEL BRIGHTON! HA SEGNATO MAUPAY! Rigore impeccabile di Maupay, infallibile dal dischetto l'attaccante del Brighton.

94' - GOL DEL BRIGHTON! AUTOGOL DI DIGNE! Incredibile, il Brighton ribalta nuovamente. Traversone basso di Trossard e deviazione sfortunata in scivolata di Digne che batte Pickford.

---FINE PARTITA---

WATFORD-BOURNEMOUTH 0-0

1' - Partiti!

3' - Prima occasione per i padroni di casa, destro di Deulofeu e respinta di Ramsdale.

4' - Provano la risposta gli ospiti, conclusione dal limite di Lerma e sfera di poco a lato.

8' - Subito problemi per il Watford, si infortuna Cleverley ed al suo posto in campo Hughes.

15' - Traversa del Bournemouth! Colpo di testa di Cook che si stampa sul montante.

22' - Altra occasione per il Bournemouth, Billing lascia partire il tiro ma arriva la grande parata di Foster.

31' - Ci ha provato Rico su punizione, pallone che termina di poco alto.

32' - Altra grandissima conclusione di Rico dalla distanza, super la risposta in tuffo di Foster.

35' - Il Watford non riesce a rendersi pericoloso.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

48' - Grandissima azione personale di Deulofeu che arriva in area di rigore e calcia ma grande risposta di Ramsdale.

53' - Attacca tanto il Watford ma manca la lucidità nell'ultimo passaggio.

57' - Nel Watford è arrivato il momento di Gray, entra al posto di Chalobah.

62' - Il Bournemouth risponde inserendo in campo Wilson al posto di Groenveld.

72' - Ospiti pericolosi, Joshua King aggancia e calcia ma trova la respinta di Foster.

82' - Ci ha provato Deulofeu su calcio di punizione, sfera di poco a lato.

86' - Calcio di punizione di Wilson, portiere immobile e sfera che termina di un soffio a lato.

---FINE PARTITA---

WEST HAM-SHEFFIELD UNITED 1-1

1' - Partiti!

4' - Il West Ham non approfitta del primo calcio piazzata, fischiato un fallo in attacco di Balbuena.

7' - Prova il colpo di testa da pochi metri Yarmolenko, pallone che termina di un soffio a lato.

19' - Il West Ham prova ad attaccare senza trovare la via del gol.

24' - Prova a rendersi protagonista Felipe Anderson, il suo destro termina di poco alto.

29' - Ad un passo dal vantaggio lo Sheffield, colpo di testa da posizione ravvicinata di McGoldrick e grande risposta d'istinto da parte di Jimenez.

38' - Partita maschia e con poche occasioni.

41' - Ci ha provato Lundstram in girata, sfera di poco a lato.

43' - Ancora Sheffield pericoloso, Stevens calcia con deviazione e pallone che sfiora il palo.

44' - GOL DEL WEST HAM! HA SEGNATO SNODGRASS! Sul finire di primo tempo arriva il vantaggio degli Hammers, contropiede vincente con il mancino di Snodgrass dall'ingresso dell'area di rigore.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

52' - Ci ha provato Yarmolenko, il suo mancino termina sul fondo.

53' - Tentativo dello Sheffield, Baldock ma arriva la parata di Roberto Jimenez.

55' - In campo anche Billy Sharp al posto di Robinson per lo Sheffield.

57' - Altra occasione per il West Ham, destro di Felipe Anderson parato però da Henderson.

69' - GOL DELLO SHEFFIELD! HA SEGNATO MOUSSET! Arriva il pareggio dello Sheffield, destro di Mousset che manda alle spalle di Roberto.

72' - Ha provato Cresswell quasi in area piccola, parata del portiere avversario.

75' - Conclusione dalla distanza di Rice, altra parata dell'estremo difensore dello Sheffield.

77' - Prova a riportarsi avanti il West Ham, tentativo di Haller alzato sopra la traversa da Henderson.

81' - Palo del West Ham! Ancora pericoloso Snodgrass con il mancino che colpisce il montante.

92' - Che occasione fallita da Yarmolenko, tutto solo davanti al portiere avversario manda a lato.

---FINE PARTITA---

15.45 - Queste le partite in programma questo pomeriggio:

Manchester City-Aston Villa 3-0 (giocata alle 13.30)

Brighton-Everton

Watford-Bournemouth

West Ham-Sheffield United

15.30 - Buon pomeriggio gentili lettori di TUTTOmercatoWEB da Antonino Sergi, benvenuti in questa diretta testuale della decima giornata di Premier League. Dalle 16 in diretta tre match di giornata.