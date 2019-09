LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Vincono Chelsea e Tottenham, male il Watford

© foto di Giacomo Morini

17.56 - Questi i risultati delle sei partite di questo pomeriggio:

Sheffield-Liverpool 0-1 (Giocata alle 13.30)

Aston Villa-Burnley 2-2

Bournemouth-West Ham 2-2

Chelsea-Brighton 2-0

Crystal Palace-Norwich 2-0

Tottenham-Southampton 2-1

Wolves-Watford 2-0

TOTTENHAM-SOUTHAMPTON 2-1

1' - Partiti!

3' - Subito problemi per Ndombele, brutta botta subita dall'ex Lione ma proseguirà il match.

5' - Danny Ings ha provato a sorprendere Lloris con il cucchiaio, sfera che termina alta.

24' - GOL DEL TOTTENHAM! HA SEGNATO NDOMBELE! Alla prima vera occasione arriva il vantaggio degli Spurs, assist di Son per Ndombele che lascia partire il mancino e manda sotto la traversa.

31' - Tottenham in dieci, nel giro di pochi minuti Aurier si fa espellere. Evidente trattenuta dell'ex PSG e Spurs con l'uomo in meno per tutta la sfida.

37' - Ci ha provato da centrocampo Harry Kane, pallone che termina di poco alto sopra la traversa.

39' - GOL DEL SOUTHAMPTON! HA SEGNATO INGS! Che papera di Lloris, il portiere degli Spurs prova il dribbling su Ings che gli ruba la sfera e mette la sfera in rete.

43' - GOL DEL TOTTENHAM! HA SEGNATO KANE! Arriva la risposta rabbiosa degli Spurs, Son imbastisce il contropiede per Eriksen che serve Kane che in area di rigore non sbaglia.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

57' - Ward-Prowse ci ha provato su calcio di punizione, si riscatta Lloris che alza sopra la traversa.

62' - Altro occasione per i Saints, colpo di testa di Yoshida respinto nuovamente da Lloris.

64' - Cambio per il Tottenham, in campo l'ex Roma Erik Lamela ed in campo Son.

81' - Si difende il Tottenham quando manca sempre meno al termine della sfida.

85' - Ci ha provato Kane da ottima posizione, sfera che termina di poco a lato.

---FINE PARTITA---

CHELSEA-BRIGHTON 2-0

1' - Partiti!

4' - Tentativo di Jorginho dal limite dell'area di rigore, pallone che termina a lato.

14' - Molto cercato dai compagni Tammy Abraham, il primo pericolo per la difesa del Brighton.

27' - Momento di difficoltà del Chelsea che non riesce a creare pericoli alla difesa ospite.

35' - Ci ha provato Ross Barkley dalla distanza, sfera che viene ribattuta dalla difesa ospite.

37' - Altro tentativo di Ross Barkley, sfera che viene respinta in tuffo da Ryan.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

50' - CALCIO DI RIGORE PER IL CHELSEA!

51' - GOL DEL CHELSEA! HA SEGNATO JORGINHO! Arriva il vantaggio dei padroni di casa, Jorginho glaciale dal dischetto.

52' - Subito vicino al bis il Chelsea, Pedro calcia in area di rigore ma trova la respinta di Ryan.

60' - Tentativo di colpo di testa di Pascal Gross, pallone di poco alto sopra la traversa.

61' - Ci ha provato Abraham in area di rigore, respinta di Ryan.

63' - Altro giovane in campo per il Chelsea, dentro Hudson-Odoi al posto di Pedro.

73' - Ad un passo dal pareggio il Brighton, colpo di testa di Duffy che si infrange sulla traversa.

76' - GOL DEL CHELSEA! HA SEGNATO WILLIAN! Raddoppio del Chelsea, Willian entra in area di rigore e scarica il destro sul primo palo che sorprende Ryan.

90' - Concessi tre minuti di recupero.

---FINE PARTITA---

ASTON VILLA-BURNLEY 2-2

1' - Partiti!

12' - Primo tentativo degli ospiti, ci ha provato Wood di testa spendendo però a lato rispetto alla porta.

26' - Annullato il vantaggio dell'Aston Villa, era in posizione irregolare McGinn.

34' - GOL DEL'ASTON VILLA! HA SEGNATO EL GHAZI! Stavolta è buono, l'ex Ajax El Ghazi porta in vantaggio i Villans.

41' - Solo Aston Villa in campo, altra grande conclusione di McGinn che termina alta sopra la traversa.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

65' - Ordinaria amministrazione per l'Aston Villa che punta alla vittoria.

68' - PARI DEL BURNLEY! HA SEGNATO RODRIGUEZ! Mossa vincente degli ospiti, spedito in campo Jay Rodriguez ad inizio ripresa e rete del pareggio proprio dell'ex Southampton.

74' - Grande conclusione di Grealish che termina di poco alta sopra la traversa.

79' - GOL DELL'ASTON VILLA! HA SEGNATO MCGINN - Torna avanti l'Aston Villa, stavolta il VAR non vanifica l'esultanza di McGinn che sfrutta alla perfezione l'assist di Trezeguet.

81' - GOL DEL BURNLEY! HA SEGNATO WOOD! Dura meno di due minuti il vantaggio dell'Aston Villa, il neozelandese Wood ristabilisce la parità.

90' - Cinque di recupero.

---FINE PARTITA---

BOURNEMOUTH-WEST HAM 2-2

1' - Partiti!

6' - Il primo tentativo è di King, pallone che viene respinto da Fabianski.

10' - GOL DEL WEST HAM! HA SEGNATO YARMOLENKO! Si sblocca la sfida, giocata in area di rigore di Haller che serve Yarmolenko spalle alla porta. L'ucraino gira con il mancino e manda all'incrocio dei pali.

19' - GOL DEL BOURNEMOUTH! HA SEGNATO KING! Dopo il silent check con il VAR, il direttore di gara concede il pari al Bournemouth. Zampata vincete di King.

35' - Altro cambio di portiere in Premier, problemi per l'estremo difensore del West Ham Fabianski e dentro Jimenez.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

46' - GOL DEL BOURNEMOUTH! HA SEGNATO WILSON! Alla prima occasione della seconda frazione arriva il vantaggio del Bournemouth, gol di Callum Wilson.

55' - Annullato il tris al al Bournemouth per fuorigioco di Wilson.

64' - Ci ha provato Yarmolenko senza inquadrare lo specchio della porta.

65' - Per il West Ham in campo anche l'argentino Manuel Lanzini.

75' - PARI DEL WEST HAM! HA SEGNATO CRESWELL! Arriva meritato il pareggio del West Ham, in rete il terzino Cresswell.

90' - Concessi cinque minuti di recupero.

---FINE PARTITA---

CRYSTAL PALACE-NORWICH 2-0

1' - Partiti!

4' - Ci ha provato dal limite Zaha, pallone che termina largamente a lato.

14' - Prova a scatenarsi Ayew, il suo tentativo viene respinto ottimamente dall'estremo difensore ospite.

20' - CALCIO DI RIGORE PER IL CRYSTAL PALACE!

21' - GOL DEL CRYSTAL! HA SEGNATO MILIVOJEVIC! Calcio di rigore perfetto di Milivojevic, il destro del capitano del Crystal si stampa all'incrocio dei pali.

22' - Problemi per Fahrmann, alza bandiera bianca il portiere del Norwich ed al suo posto McGovern.

31' - Ci ha provato Pukki, pallone di poco sopra la traversa.

37' - Cantwell ci ha provato dall'ingresso dell'area di rigore, salvataggio sulla linea di un difensore del Crystal.

40' - Guaita salva il Crystal, grande parata sulla conclusione di Buendia.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

53' - Tentativo di McArthur dalla distanza, pallone che termina di poco alto sopra la traversa.

77' - Pochissimi palloni giocabili per il bomber Pukki.

89' - Vicino al raddoppio il Crystal, tentativo di Zaha di poco alto sopra la traversa.

93' - GOL DEL CRYSTAL! HA SEGNATO TOWSEND! Mette la parola fine alla partita il Crystal, in rete Towsend con il mancino.

---FINE PARTITA---

WOLVES-WATFORD 2-0

1' - Partiti!

3' - Wolves ad un passo dal vantaggio, grande destro di Jimenez che termina fuori di pochissimo.

9' - Altra occasione per i padroni di casa, stavolta Raul Jimenez spreca da ottima posizione.

18' - GOL DEL WOLVES! HA SEGNATO DOHERTY! Grande assist dell'ex Lazio Pedro Neto per Doherty che davanti alla porta del Watford non sbaglia.

27' - Vicino al bis il Wolves, mancino di Adama Traorè respinto dal portiere Foster.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

47' - Quique Sanchez Flores si gioca la carta Roberto Pereyra alla ricerca del pareggio.

56' - Tentativo dall'ex Lazio Pedro Neto, la sua conclusione viene respinta da Foster.

61' - GOL DEL WOLVES! AUTOGOL DI JANMAAT! Notte fonda per il Watford, autorete dell'olandese e Wolves avanti di due.

71' - Timida risposta degli ospiti, tentativo di Welbeck ma arriva la risposta di Rui Patricio.

86' - Tentativo di Doucouré, parata del portiere portoghese Rui Patricio.

---FINE PARTITA---

