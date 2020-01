LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Vincono Leicester e Watford

© foto di Federico De Luca

RISULTATI FINALI:

Newcastle-Leicester 0-3

Southampton-Tottenham 1-0

Watford-Wolves 2-1

1' - Comincia la partita!

3' - Evans! Incorna a due passi dalla porta, ci arriva il portiere! Leicester subito pericoloso!

15' - Tielemans scarica il tiro dal limite, bravo ancora Dubravka che risponde presente!

29' - Federico Fernandez si becca il giallo.

36' - GOL! GOL! GOL! PEREZ! Errore madornale della difesa del Newcastle che regala palla a Perez in piena area, l'attaccante non si lascia pregare e scarica in rete!

39' - GOL! GOL! GOL! MADDISON! Ancora Perez protagonista, permette a Maddison di chiudere il triangolo e scarica ancora in rete! 0-2!

16.48 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

59' - Arriva il giallo per Tielemans.

62' - Perez! Conclusione interessante all'incrocio, ci arriva Dubravka.

79 - Gestione estremamente positiva del Leicester, Newcastle mai realmente pericoloso.

87' - GOL! GOL! GOL! Choudhury firma il terzo gol del Leicester che chiude i giochi, sassata da lontano e palla in rete!

17.47 - Fine partita.

Southampton-Tottenham 1-0

1' - Comincia la partita!

6' - Ci prova Kane dalla distanza! Il missile dell'attaccante del Tottenham, sporcato da un difensore, viene deviato da McCarthy.

18' - GOL! GOL! GOL! INGS! Southampton avanti! Ings scatta sul filo del fuorigioco servito da un bel lancio in profondità, l'attaccante con una finta elude la marcatura di un avversario e con un sinistro potente trafigge Gazzaniga.

32' - Ancora un brivido per il Tottenham: discesa sulla destra di Armstrong e suggerimento rasoterra per il ben piazzato Redmond. Stavolta la deviazione di Alderweireld è decisiva.

16.48 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

53' - Ammonito Djenepo per un fallo a centrocampo.

61' - Ammonito anche Sissoko per un fallo su Ings.6

68' - Ammonito Bednarek per una trattenuta su Kane.

73' - Vertoghen prova a deviare in porta una punizione di Lo Celso, ci arriva il portiere.

79' - Partita molto tesa, gialli anche per Aurier e Ward-Prowse.

87' - Doppia occasione per il Tottenham con Lucas Moura che trova sulla seconda conclusione in porta una sospetta deviazione di braccio di un avversario. L'arbitro non concede il penalty.

17.47 - Fine partita.

Watford-Wolves 2-1

1' - Comincia la partita!

7' - Sostanziale equilibrio in avvio di partita.

17' - Jimenez! Aggancia un cross in area, angola il tiro ma spedisce fuori di poco!

21' - Viene ammonito Dawson.

26' - Altro giallo, stavolta se lo becca Neto.

30' - GOL! GOL! GOL! DEULOFEU! Sarr apparecchia per il compagno che piazza all'angolino e batte il portiere! 1-0! Avanti il Watford!

42' - Ancora Deulofeu! Riceve in area, alza la testa ma spara il tiro oltre la traversa!

16.48 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

49' - GOL! GOLGOL! DOUCOURE! Tiro dal limite, conclusione deviata e palla in rete! Pareggio Watford!

62' - GOL! GOL! GOL! NETO! Ancora una conclusione dal limite dell'area, ed ancora la fortuna aiuta il giocatore del Wolves che trova una deviazione beffarda per Foster! Palla in rete, accorcia il Wolves!

75' - Doherty! Incorna a due passi dalla porta, ci arriva Foster!

90' - La gara si innervosisce nel finale, ammoniti Deeney e Foster.

17.47 - Fine partita.

15.51 - Sono tre i match che seguiremo in contemporanea:

Newcastle-Leicester

Southampton-Tottenham

Watford-Wolves

15.49 - Buongiorno e buon anno cari amici di TMW e benvenuti al nostro appuntamento con la Diretta Premier, la cronaca testuale del campionato inglese. Questo pomeriggio, insieme, vivremo minuto per minuto tutte le emozioni che queste partite sapranno regalarci.