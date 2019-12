LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - Vola lo Sheffield, crollo verticale dei Villans

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

17.55 - Terminano adesso le sfide delle 16 della diciottesima giornata di Premier League, questi i risultati finali:

Aston Villa-Southampton 1-3

Bournemouth-Burnley 0-1

Brighton-Sheffield 0-1

Newcastle-Crystal Palace 1-0

Norwich-Wolves 1-2

ASTON VILLA-SOUTHAMPTON 1-3

1' - Partiti!

4' - Ci ha provato il Southampton su calcio di punizione, il destro di Ward-Prowse viene però bloccato dall'estremo difensore dei Villans.

5' - Per l'Aston Villa subito qualche problema per McGinn che sembra abbastanza dolorante.

7' - Cambio per l'Aston Villa, fuori McGinn e dentro Nakamba.

15' - Grande parata di McCarthy sulla girata di El Ghazi.

18' - Incredibile errore di Shane Long che a porta vuota di testa manda incredibilmente alto.

19' - Ancora un'occasione per i padroni di casa, Wesley in area di rigore ma sfera che termina di poco a lato.

21' - GOL DEL SOUTHAMPTON! HA SEGNATO INGS! Vantaggio ospite, ancora una volta Danny Ings che raccoglie la respinta corta del portiere e manda in rete.

30' - Continua ad attaccare il Southampton, male invece l'Aston Villa.

31' - GOL DEL SOUTHAMTPON! HA SEGNATO STEPHENS! Arriva anche il raddoppio del Southampton, corner di Ward-Prowse e colpo di testa vincente di Stephens.

40' - Problemi per Hojbjerg del Southampton, comincia il riscaldamento Romeu.

48' - Ci ha provato Guilbert ma la sfera viene respinta da McCarthy.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

51' - GOL DEL SOUTHAMPTON! HA SEGNATO INGS! Arriva il tris del Southampton, erroraccio di Nakamba che favorisce Ings che non sbaglia in area piccola.

55' - Proteste di Wesley dell'Aston Villa per la mancata concessione di un calcio di rigore.

62' - Altra occasione per i Saints, ci ha provato Redmond ma sfera che termina sull'esterno della rete.

67' - Calcio di punizione interessante per il Southampton e cartellino giallo per El Ghazi.

71' - C'è spazio anche per Trezeguet con la partita in pieno controllo del Southampton, lascia il campo El Ghazi.

75' - GOL DELL'ASTON VILLA! HA SEGNATO GREALISH! Splendida esecuzione dalla distanza di Jack Grealish e sfera che termina all'incrocio dei pali.

85' - Hojbjerg si divora il gol del poker, a porta vuota il danese manda incredibilmente alto.

92' - Ci prova nuovamente Grealish dalla distanza, McCarthy riesce a metterci una pezza.

---FINE PARTITA---

BOURNEMOUTH-BURNLEY 0-1

1' - Partiti!

12' - Tanto possesso in mezzo al campo da parte del Bournemouth.

18' - Ci ha provato Lerma senza troppa fortuna per i padroni di casa.

25' - Barnes ci prova ma salva come può la retroguardia del Bournemouth.

40' - Nessuna grande occasione da rete fin qui.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

60' - Tre gialli nel giro di tre minuti, queste le uniche emozioni di questa ripresa che ricalca il primo tempo.

66' - Il Burnley si gioca anche la carta Aaron Lennon.

69' - Squillo del Bournemouth, colpo di testa di Mepham che termina di poco a lato.

89' - GOL DEL BURNLEY! HA SEGNATO RODRIGUEZ! Proprio allo scadere arriva il gol degli ospiti, colpo di testa vincente da parte di Jay Rodriguez.

---FINE PARTITA---

BRIGHTON-SHEFFIELD 0-2

1' - Partiti!

8' - GOL DELLO SHEFFIELD! HA SEGNATO EGAN! Con un pò di fortuna arriva il vantaggio degli ospiti, sugli sviluppi del corner uscita non perfetta di Ryan e deviazione vincente di Egan.

9' - ANNULLATO IL GOL DELLO SHEFFIELD Ha toccato con il braccio Egan ed interviene il VAR per annullare.

19' - Ci ha provato il Brighton con Mooy, respinta del portiere dello Sheffield.

23' - GOL DELLO SHEFFIELD! HA SEGNATO MCBURNIE! Stavolta è tutto buono, arriva il vantaggio degli ospiti con il destro vincente di McBurnie in area di rigore.

33' - Spreca l'occasione del pareggio il Brighton, Maupay da buona posizione manda a lato.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

49' - Vicino al raddoppio lo Sheffield, McGoldrick supera Ryan ma trova soltanto l'esterno della rete.

54' - Annullato per fuorigioco il gol dello Sheffield realizzato da O'Connell.

80' - Tentativo di Mooy dalla distanza, sfera che termina di poco alta sopra la traversa.

---FINE PARTITA---

NEWCASTLE-CRYSTAL PALACE 1-0

1' - Partiti!

6' - Per i padroni di casa ci ha provato Joelinton, tiro del brasiliano che viene deviato.

14' - Conclusione di Miguel Almiron, respinta in tuffo di Guaita.

27' - Grande occasione fallita dal Crystal Palace, colpo di testa di Benteke che termina di poco a lato.

30' - Ci prova come sempre il solito Miguel Almiron ma trova l'attento Guaita.

37' - Conclusione dalla distanza di Shelvey, pallone che termina altissimo.

41'- Crystal Palace ad un passo dal vantaggio, grande conclusione di Zaha ma arriva il grande intervento di Dubravka.

43' - Ci ha provato anche Milivojevic dalla lunga distanza, sfera che termina di poco a lato.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

48' - Ci ha provato nuovamente Benteke ma la sfera termina di poco a lato.

52' - Miracoloso Dubravka che nega la gioia del gol a McArthur che aveva calciato da due passi.

74' - Dubravka nuovamente salva il Newcastle, grande respinta sul tentativo di Ayew.

77' - Altro errore del Crystal Palace, destro di McCarthy da ottima posizione che termina altissimo.

83' - GOL DEL NEWCASTLE! HA SEGNATO ALMIRON! Arriva il vantaggio del Newcastle, il destro vincente è del paraguayano Miguel Almiron.

---FINE PARTITA---

NORWICH-WOLVES 1-2

1' - Partiti!

6' - Mclean vicino al vantaggio, conclusione con il mancino che viene respinta in tuffo da Rui Patricio.

7' - Ci ha provato anche Pukki con il destro, Rui Patricio para nuovamente.

15' - Palo! Vicino al vantaggio il Norwich, conclusione di Tettey che colpisce il montante.

17' - GOL DEL NORWICH! HA SEGNATO CANTWELL! Arriva il vantaggio del Norwich, grande conclusione con il destro di Cantwell che non lascia scampo a Rui Patricio.

25' - Norwich vicino al raddoppio, destro di Pukki che termina di un soffio a lato del palo.

29' - Ci ha provato Saiss dalla distanza senza trovare però lo specchio della porta.

33' - Il Norwich ci prova con Zimmermann, pallone che termina alto sopra la traversa.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

60' - GOL DEL WOLVES! HA SEGNATO SAISS! Arriva il pareggio dei Wolves, cross con il contagiri di Moutinho per la testa di Saiss che non fallisce l'occasione.

70' - Ci ha provato il solito Raul Jimenez per il Wolves, sfera che termina di poco alta sopra la traversa.

76' - Conclusione dalla distanza di Ruben Neves e sfera che sfiora il palo.

81' - GOL DEL WOLVES! HA SEGNATO JIMENEZ! Traversone dell'ex Lazio Pedro Neto, pallone stoppato da Raul Jimenez che conclude con il destro e manda in rete. La ribalta il Wolves.

87' - Tre cambi per il Norwich nel tentativo di trovare la rete del pareggio.

---FINE PARTITA---

15.30 - Buon pomeriggio gentili lettori di TUTTOmercatoWEB da Antonino Sergi, benvenuti in questa diretta testuale della diciottesima giornata di Premier League. Seguiremo in dirette le cinque partite che andranno in scena alle ore 16, questo il programma:

