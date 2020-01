LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - West Ham show, pari tra Norwich e Crystal

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

20.24 - Terminano adesso le due sfide delle ore 18.30 di questa ventunesima giornata di Premier League.

Norwich-Crystal Palace 1-1

West Ham-Bournemouth 4-0

NORWICH-CRYSTAL PALACE 1-1

1' - Partiti!

2' - Subito pericoloso il Crystal Palace che ci prova con Milivojevic dal limite, sfera che termina di poco a lato.

4' - GOL DEL NORWICH! HA SEGNATO CANTWELL! Ancora il giovane centrocampista in gol che con il mancino in area di rigore non sbaglia, avanti i padroni di casa.

12' - Il Crystal Palace prova a premere in zona offensiva per trovare il pareggio.

20' - Zaha tra i più attivi ma non basta per superare la difesa del Norwich.

25' - Ci ha provato con la girata di testa Ayew, pallone tra le braccia di Krul.

28' - Guaita protagonista negando la gioia del raddoppio al Norwich con il grande destro da parte dell'argentino Buendia.

35' - Tentativo da parte di Zaha, arriva però la risposta di Krul che blocca.

40' - Vicino al raddoppio il Norwich con Cantwell, pallone di un soffio a lato.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

50' - Qualche tentativo di Milivojevic.

55' - Grande occasione per il Norwich, conclusione con il destro di Buendia che viene respinta in tuffo dal solito Guaita.

61' - Spazio per Connor Wickham adesso nel Crystal Palace.

64' - Il Norwich si divora il raddoppio con Vrancic che manda a lato da ottima posizione.

70' - Il Crystal si divora un'altra occasione da rete, stavolta con Wilfried Zaha.

75' - Traversa Norwich! Conclusione dalla distanza di McLean che si stampa sul legno.

84' - Per il Norwich fuori il bomber Pukki ed in campo Stiepermann.

87' - GOL DEL CRYSTAL! HA SEGNATO WICKHAM! Accelerazione di Zaha a sinistra, dribbling e pallone messo in mezzo per la spaccata vincente di Wickham che manda in rete.

90' - Concessi quattro minuti di recupero.

---FINE PARTITA---

WEST HAM-BOURNEMOUTH 4-0

1' - Partiti!

6' - Proteste dei calciatori del West Ham per un tocco di mano in area di rigore, l'arbitro fa proseguire.

13' - Impatto sicuramente migliore quello del West Ham rispetto al Bournemouth in questa prima parte di gara.

17' - GOL DEL WEST HAM! HA SEGNATO NOBLE! Arriva il vantaggio degli Hammers, azione costruita sulla destra da Snodgrass che ha messo la sfera in mezzo per Noble che con il destro batte il portiere avversario.

22' - Vicino al raddoppio il West Ham, colpo di testa di Ogbonna che termina di poco a lato.

26' - GOL DEL WEST HAM! HA SEGNATO HALLER! Che gol dell'ex Eintracht. Traversone dalla corsia di destra da parte di Fredericks, pallone per l'olandese che si coordina in sforbiciata e manda sul secondo palo dove Ramsdale non può arrivarci.

33' - Continua a spingere il West Ham che appare rinato dopo un periodo sicuramente non positivo.

34' - CALCIO DI RIGORE PER IL WEST HAM!

35' - GOL DEL WEST HAM! HA SEGNATO NOBLE! Arriva il tris del West Ham, rigore impeccabile di Noble che manda la sfera dalle parte opposta rispetto a Ramsdale.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

47' - Howe prova a giocarsi le sue carte a disposizione, in campo in questa ripresa sia Fraser che Stanislas.

52' - Noble tenta una nuova conclusione dalla distanza, pallone che termina a lato.

59' - Interessante calcio di punizione in favore della formazione di casa.

66' - GOL DEL WEST HAM! HA SEGNATO FELIPE ANDERSON! Il West Ham cala il poker, lancio lungo per Felipe Anderson che si invola da solo verso la porta di Ramsdale e lo batte con il piatto destro.

69' - Esce l'autore del gol Felipe Anderson, in campo l'argentino Lanzini.

75' - West Ham in dieci uomini, arriva l'espulsione per il terzino sinistro Cresswell.

81' - Palo del Bournemouth! Colpo di testa di Dominic Solanke che impatta contro il legno della porta di Fabianski.

83' - Grande tentativo di Manuel Lanzini, ad un passo dal gol l'argentino.

90' - Concessi quattro minuti di recupero.

---FINE PARTITA---

18.15 - Le formazioni ufficiali:

NORWICH (4-3-3): Krul; Byram, Zimmermann, Hanley, Aarons; McLean, Tettey, Vrancic; Buendia, Pukki, Cantwell.

CRYSTAL PALACE (4-5-1): Guaita; Kelly, Tomkins, Sakho, Riedewald; McCarthy, Meyer, Milivojevic, McArthur, Zaha; Ayew.

WEST HAM (4-1-4-1): Fabianski; Fredericks, Ogbonna, Balbuena, Cresswell; Rice; Snodgrass, Noble, Fornals, Anderson; Haller.

BOURNEMOUTH (4-3-3): Ramsdale; Francis, Mepham, Cook, Rico; Cook, Gosling, Lerma; Wilson, Wilson, Solanke.

18.00 - Buon pomeriggio gentili lettori di TUTTOmercatoWEB da Antonino Sergi, benvenuti in questa diretta testuale della ventunesima giornata della Premier League. Due partite al via alle ore 18.30. La terza, ovvero Manchester City-Everton, sarà seguita con un live singolo. Queste le partite che potrete seguire qui:

Norwich-Crystal Palace

West Ham-Bournemouth