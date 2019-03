LIVE TMW - DIRETTA QUALIFICAZIONI EURO 2020-Croazia in svantaggio!!!

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

AUSTRIA - POLONIA 0-0

20.45 - PARTITI!

5' - Match interessante nel girone G, sicuramente le due nazionali si sfideranno per la qualificazione alla fase finale.

BELGIO - RUSSIA 1-1

20.45 - PARTITI!

15' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! IL BELGIO SBLOCCA IL MATCH!!! Suggerimento di Castagne, Tielemans controlla e calcia: diagonale imprendibile!!!

16' - PAREGGIO DELLA RUSSIA!!! Errore di Courtois sul pressing avversario, Cheryshev calcia e pareggia i conti!!!

CROAZIA - AZERBAIGIAN 0-1

20.45 - PARTITI!

13' - La Croazia ripartirà dal secondo posto ottenuto nel mondiale. Oggi sarà una sfida importantissima per iniziare al meglio questo percorso di qualificazione.

19' - CLAMOROSO!!! L'AZERBAIGIAN PASSA IN VANTAGGIO CON SHEYDAEV!!!

IRLANDA DEL NORD - ESTONIA 0-0

20.45 - PARTITI!

ISRAELE - SLOVENIA 0-0

20.46 - PARTITI!

MACEDONIA - LETTONIA 1-0

20.46 - PARTITI!

12' - ALIOSKI!!! LA MACEDONIA PASSA IN VANTAGGIO!!! Padroni di casa che sbloccano subito il match!!!

OLANDA - BIELORUSSIA 2-0

20.47 - PARTITI!

1' - MEMPHIS DEPAY!!! L'OLANDA PASSA IN VANTAGGIO!!! Errore in disimpegno da parte della difesa ospite, Depay ruba palla e deposita in rete!!!

21' - WIJNALDUM!!! TUTTO FACILE PER L'OLANDA!!!

SLOVACCHIA - UNGHERIA 0-0

20.45 - PARTITI!

18' - La Slovacchia prova a rendersi pericolosa, ma al momento l'Ungheria non concede spazi.

20:40 - Manca pochissimo al calcio di inizio dei match, restate collegati per seguire in diretta tutte le gare di questa sera.

20.30 - Ricordiamo a tutti che la fase finale di Euro 2020 si disputerà in più sedi, per poter festeggiare il sessantesimo anno della competizione. La partita inaugurale si terrà allo Stadio Olimpico di Roma.

20:24 - I prossimi appuntamenti a giugno, poi le qualificazioni riprenderanno a settembre. Sarà decisivo iniziare con il piede giusto: ricordiamo che si qualificheranno le prime due, per un totale di 20 squadre. Le restanti quattro posizioni verranno assegnate tramite il meccanismo della Uefa Nations League.

20:18 - Le squadre sono in campo per il riscaldamento, calcio di inizio alle ore 20.45. Il doppio appuntamento con le qualificazioni euro 2020 si concluderà martedì sera.

20:12 - Tornano in campo due semifinaliste dello scorso mondiale, Belgio e Croazia. Questa sera vedremo anche l'Olanda, che sfiderà la Bielorussia.

20:06 - Il girone I, che si chiuderà oggi con Russia e Belgio, ha già espresso i primi verdetti: vittoria per Cipro e Kazakistan, che hanno battuto rispettivamente San Marino e Scozia.

20:00 - Un solo obiettivo, iniziare con il piede giusto. Gentili lettori di TuttoMercatoWeb, Patrick Iannarelli vi dà il benvenuto alla diretta testuale delle qualificazioni europee che si giocheranno oggi alle ore 20.45.