12.07 -

11.57 - Modric sui problemi del Real Madrid: "Non riusciamo a segnare anche perché ci manca Cristiano Ronaldo. Ma non possiamo stare 10 anni a lamentarci della sua assenza. Dobbiamo lavorare per uscire insieme da un momento di difficoltà ".

10.48 - "I vostri sogni sono oggi...". Con questo post l'Ajax carica la sfida di questa sera, facendo ascoltare ai tifosi di tutto il mondo, le telefonate di incitamento dei genitori di Ziyech, Dolberg e Van de Beek in vista del big match contro il Real Madrid.

Torna la Champions League con le prime due partite valide per il ritorno degli ottavi di finale. Il Real Madrid, vincente nella sfida d'andata in Olanda per 2-1, sfiderà lo sfrontato Ajax dei ragazzini terribili De Ligt e De Jong. I Blancos reduci da tre sconfitte consecutive in casa, dovranno stare attenti per evitare la figuraccia ed accedere ai quarti di finale. Tuttomercatoweb.com seguirà con un live testuale la giornata che ci porterà al fischio d'inizio previsto per le 21.00 al Santiago Bernabeu.