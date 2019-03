LIVE TMW - E' il giorno di Real Madrid-Ajax: le formazioni ufficiali

Fonte: Ha collaborato Tommaso Bonan

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

20.19 - Termina qui il nostro live di avvicinamento alla sfida, CLICCA QUI! per seguire la nostra diretta testuale!

20.00 - Sono ufficiali le formazioni di Real Madrid-Ajax, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Questi gli schieramenti:

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Reguilon; Modric, Casemiro, Kroos; Lucas Vazquez, Benzema, Vinicius. Allenatore: Santiago Solari.

Ajax (4-3-1-2): Onana; Mazraoui, de Ligt, Blind, Tagliafico; Schone, Van de Beek, de Jong; Ziyech; Neres, Tadic. Allenatore: Erik ten Hag.

19.24 - Santiago Solari, allenatore Real Madrid, ha presentato così la sfida nelle ultime ore: "La squadra vuole davvero vincere e mi piace questo. Giochiamo per vincere, sempre. La squadra è in buona forma, ha esperienza ed è rilassata su ciò che le persone stanno dicendo. Stiamo lavorando duramente e, naturalmente, non siamo felici quando perdiamo, ma vogliamo fare meglio in campionato. Ora abbiamo la Champions League". Erik ten Hag, allenatore dell'Ajax, ha invece detto: "I nostri giocatori sono ambiziosi. Scendiamo in campo per segnare. Questo Ajax prende l'iniziativa in qualsiasi match. Ramos è sicuramente un'assenza pesante per loro, sia da un punto di vista tattico che mentale. La sua assenza sicuramente non li rende più forti".

19.00 - Il 27 febbraio, nel 3-0 in Coppa d'Olanda contro il Godenzonen, Matthijs de Ligt è diventato il più giovane giocatore a raggiungere quota 100 presenze con la maglia dell'Ajax. E' lui uni dei protagonisti attesi del Bernabeu. "È un ottimo difensore, al quale piace difendere, e questo è raro per un giocatore olandese. Matthijs è nato per fare quello e lo sa fare davvero bene", ha detto di lui il tecnico dell'Ajax Ten Hag.

18.44 - E' tutto pronto al Santiago Bernabeu per l'inizio della sfida tra Real Madrid e Ajax. Questi i tweet della squadra ospite:



17.00 - Modric contro De Jong: questa la sfida principale della sfida nella presentazione dell'UEFA. La stampa olandese - si legge - ritiene che il Pallone d'Oro abbia vinto il confronto con Frenkie de Jong nella gara di andata, ma il giovane destinato il Barcellona ha una seconda possibilità. Se De Jong detterà subito i tempi, l'Ajax lo seguirà di certo e potrà provare a ribaltare la prima sconfitta.

16.31 - Un po' di numeri e curiosità dalla sfida di questa sera. Benzema - titolare anche oggi nel Real Madrid - ha già giocato 111 gare di Champions, segnando la bellezza di 60 gol, di cui quattro in questa edizione, mentre Kroos ha disputato finora 96 gare di Champions League e punta a raggiungere quota 100: sono gli unici due giocatori del Real Madrid ad aver partecipato a tutte le gare dei Blancos in questa edizione di Champions. Sfida speciale, infine, per André Onana atteso da una sfida nella sfida: è cresciuto nelle giovanili del Barcellona, senza però mai debuttare in prima squadra e prima di passare all'Ajax nel 2015.

15.32 - Le immagini della rifinitura del Real Madrid in vista del match contro l'Ajax:



💫💪 ¡Concentrados antes de una gran noche en el Bernabéu! #RMUCL pic.twitter.com/KcJkXZiJWP — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 5 marzo 2019

14.37 - Frenkie De Jong, centrocampista dell'Ajax, ma fresco di firma con il Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni al De Telegraaf in vista della partita di stasera contro il Real Madrid: "Quando ho firmato con il Barcellona, i dirigenti mi hanno chiesto di eliminare il Real Madrid, sarebbe meraviglioso".

14.11 - Marcelo, ovvero uno degli uomini cardine dei successi in Champions del Real Madrid negli ultimi anni, resterà fuori dai titolari anche dalla partita contro l'Ajax. Difficilmente il brasiliano verrà schierato da Solari, con Reguilòn e Carvajal che giocheranno rispettivamente come terzino destro e sinistro.

13.03 - Il profilo Twitter dell'Ajax ha svelato le maglie di questa sera:

12.57 - A preoccupare l'Ajax e i suoi tifosi a poche ore dal fischio d'inizio della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il Real Madrid, non ci sono solo i vari Bale o Benzema, ma anche la direzione arbitrale. Secondo i più importanti media olandesi, tra cui il noto De Telegraaf, spesso i Blancos "giocano in 12 in campo europeo" ricevendo molti favori dall'arbitro di turno. Tra l'altro, il direttore di gara di questa sera, ovvero il tedesco Felix Brych, ha diretto 6 partite in Champions del Real, con 6 vittorie da parte della squadra spagnola.

12.36 - 40 minuti di colloquio prima dell'allenamento di rifinitura in vista della partita di stasera contro l'Ajax con Solari e Ramos protagonisti da una parte e la squadra in ascolto dall'altra. Un lungo confronto per cercare di tirare fuori il meglio da ogni calciatore in questo momento di crisi, con i Blancos che devono accedere ai quarti di Champions per non fallire totalmente la stagione in corso.

12.07 -

11.57 - Modric sui problemi del Real Madrid: "Non riusciamo a segnare anche perché ci manca Cristiano Ronaldo. Ma non possiamo stare 10 anni a lamentarci della sua assenza. Dobbiamo lavorare per uscire insieme da un momento di difficoltà".

10.48 - "I vostri sogni sono oggi...". Con questo post l'Ajax carica la sfida di questa sera, facendo ascoltare ai tifosi di tutto il mondo, le telefonate di incitamento dei genitori di Ziyech, Dolberg e Van de Beek in vista del big match contro il Real Madrid.

Torna la Champions League con le prime due partite valide per il ritorno degli ottavi di finale. Il Real Madrid, vincente nella sfida d'andata in Olanda per 2-1, sfiderà lo sfrontato Ajax dei ragazzini terribili De Ligt e De Jong. I Blancos reduci da tre sconfitte consecutive in casa, dovranno stare attenti per evitare la figuraccia ed accedere ai quarti di finale. Tuttomercatoweb.com seguirà con un live testuale la giornata che ci porterà al fischio d'inizio previsto per le 21.00 al Santiago Bernabeu.