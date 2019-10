LIVE TMW - EUROPA LEAGUE (18.55) - Avanti la Roma, pari APOEL

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

PARTIZAN-MANCHESTER UNITED 0-0

1' - Partiti!

7' - Prova a rendersi pericoloso Sadiq Umar, di testa l'ex Roma manda alto.

31' - Meglio il Partizan in questo primo tempo, mai un affondo dello United.

35' - Ci ha provato Tosic, pallone di poco a lato.

BESIKTAS-BRAGA 0-1

1' - Partiti!

22' - Prima occasione per i portoghesi, girata in area di rigore di Paulinho e sfera che termina di poco alta sopra la traversa.

38' - GOL DEL BRAGA! HA SEGNATO HORTA! Retropassaggio sbagliato di Vida, Horta calcia e sulla respinta di Karius deposita in rete.

AZ ALKMAAR-ASTANA 1-0

1' - Partiti!

6' - Occasione per i padroni di casa, colpo di testa di Vlaar che termina di un soffio alta sopra la traversa.

38' - Calcio di rigore per l'AZ Alkmaar!

39 ' - GOL DELL'AZ! HA SEGNATO KOOPMEINERS! Il capitano degli olandesi si incarica della battuta del rigore, rete.

BASAKSHEIR-WOLFSBERGER 0-0

1' - Partiti!

28' - Prima occasione per gli austriaci, ci ha provato Rietzmeier ma la sfera viene respinta dall'estremo difensore turco.

CSKA MOSCA-FERENCVAROS 0-0

1' - Partiti!

16' - Ci ha provato l'ex Juventus Magnusson dal limite, pallone che viene respinto dal portiere ospite.

19' - Grande occasione per il Ferencvaros in contropiede, Nguen davanti al portiere russo manda di un soffio a lato.

25' - Palo del CSKA! Conclusione dal limite di Akhmetov che termina sul montante della porta degli ungheresi.

PORTO-RANGERS 1-0

1' - Partiti!

5' - Grande recupero di Jesus Corona su un super contropiede della formazione scozzese.

31' - Ci ha provato su calcio di punizione lo specialista Alex Telles, il mancino dell'ex Inter termina alto sopra la traversa.

33' - Palo del Porto! Colpo di testa di Ze Luis che colpisce il palo della porta dei

Rangers.

36' - GOL DEL PORTO! HA SEGNATO LUIZ DIAZ! Grandissima conclusione dal limite del brasiliano, pallone all'incrocio dei pali per il vantaggio del Porto.

39' - Traversa del Rangers! Colpo di testa di Morelos che colpisce l'incrocio dei pali.

LUDOGORETS-ESPANYOL 0-1

1' - Partiti!

13' - GOL DELL'ESPANYOL! HA SEGNATO CAMPUZANO! Errore di Fortster, pallone raggiunto da Campuzano che non sbaglia a pochi metri dalla porta.

GENT-WOLFSBURG 0-2

1' - Partiti!

3' - GOL DEL WOLFSBURG! HA SEGNATO WEGHORST! In vantaggio i tedeschi, pallone messo in mezzo per il tap-in vincente del centravanti olandese.

24' - GOL DEL WOLFSBURG! HA SEGNATO VICTOR! Raddoppio del Wolfsburg, giocata di Victor che supera un avversario al limite e fredda il portiere con un mancino preciso.

ROMA-MONCHENGLADBACH 1-0

1' - Partiti!

6' - Primo affondo della Roma con Justin Kluivert, il tiro dell'olandese viene ribattuto.

8' - Traversa degli ospiti, tentativo di Bensebaini che termina sul montante con il mancino.

17' - Per gli ospiti ci ha provato il figlio d'arte Thuram, pallone che termina di poco a lato.

24' - Grandissima giocata di Pastore, super l'argentino che mette in difficoltà la difesa tedesca.

32' - GOL DELLA ROMA! HA SEGNATO ZANIOLO! Su piazzato colpisce la Roma, corner di Kolarov per il colpo di testa vincente di Zaniolo.

35' - Annullato per fuorigioco il raddoppio di Edin Dzeko.

QARABAG-APOEL 1-1

1' - Partiti!

13' - GOL DEL QARAGAB! HA SEGNATO QUINTANA! Vantaggio dei padroni di casa, Quintana si gira con il mancino e batte il portiere ospite.

29' - GOL DELL'APOEL! HA SEGNATO IOANNOU! Un errore in uscita di Begovic regala il pari all'APOEL grazie al colpo di testa vincente di Ioannou.

SLOVAN BRATISLAVA-WOLVES 1-0

1' - Partiti!

12' - GOL DELLO SLOVAN! HA SEGNATO SPORAR! Contropiede vincente dei padroni di casa, come sempre arriva il gol del bomber Sporar.

ST.ETIENNE-OLEKSANDRIYA 1-1

1' - Partiti!

9' - GOL DEL ST.ETIENNE! HA SEGNATO GABRIEL SILVA! Sinistro potente dall'interno dell'area di rigore dei verdi per l'ex Udinese e Carpi, vantaggio francese.

15' - GOL DELL'OLEKSANDRIYA! AUTOGOL DI GABRIEL SILVA! Gol ed autorete per il difensore brasiliano, sfortunata la sua deviazione alle spalle del proprio portiere.

YOUNG BOYS-FEYENOORD 2-0

1' - Partiti!

13' - CALCIO DI RIGORE PER LO YOUNG BOYS!

14' - GOL DELLO YOUNG BOYS! HA SEGNATO ASSALE'! Freddo dal dischetto Assalé che non sbaglia, palla da una parte e pallone dall'altra.

19' - Tentativo di colpo di testa di Fassnacht, pallone che viene ribattuto.

27' - Altro calcio di rigore in favore dello Young Boys, fallo ai danni del solito Assalé.

28' - GOL DELLO YOUNG BOYS! HA SEGNATO NSAME'! Il rigorista cambia ma il risultato no, Nsamé dal dischetto firma il raddoppio degli svizzeri.

18.40 - Questo il riepilogo degli incontri che seguiremo alle 18.55:

AZ Alkmaar-Astana

Basaksehir-Wolfsberger

Besiktas-Braga

CSKA Mosca-Ferencvaros

Porto-Rangers

Gent-Wolfsburg

Ludogorets-Espanyol

Partizan-Manchester United

Qarabag-APOEL

Roma-Monchengladbach

Slovan Bratislava-Wolves

St.Etienne-Oleksandriya

Young-Boys-Feyenoord

18.30 - Buon pomeriggio gentili lettori di TUTTOmercatoWEB da Antonino Sergi, benvenuti in questa diretta testuale della terza giornata della fase a gironi di Europa League. Dalle 18.55 seguiremo in diretta tutti e tredici gli incontri.