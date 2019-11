LIVE TMW - EUROPA LEAGUE (18.55) - Pari Braga, la ribalta il Porto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

AZ ALKMAAR-PARTIZAN 2-2

1' - Partiti!

3' - Ci ha provato Stengs per i padroni di casa, AZ vicino al vantaggio.

16' - GOL DEL PARTIZAN! HA SEGNATO ASANO! Vantaggio a sorpresa dei serbi, in rete il giapponese Takuma Asano che manda in rete con l'esterno del destro.

28' - GOL DEL PARTIZAN! HA SEGNATO SOUMAH! Il Partizan raddoppia, grave errore della difesa di casa e Soumah si presenta davanti al portiere e non sbaglia con il destro.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

70' - Pochi problemi per il Partizan nell'amministrare il doppio vantaggio.

73' - Traversa dell'AZ! Grande azione personale di Idrissi che calcia dal limite con il destro e termina sulla traversa.

83' - AZ in dieci uomini, simulazione di Boadu e doppio giallo per il giovane attaccante.

88' - GOL DELL'AZ! HA SEGNATO DRUIJF! La riapre l'AZ con l'errore del portiere serbo, colpo di testa vincente del nuovo entrato Druijf.

90' - Palo dell'AZ! Incredibile Idrissi che dopo la traversa colpisce anche il palo.

93' - PARI DELL'AZ! ANCORA DRUIJF! Druijf sigla la doppietta personale ed il pareggio degli olandesi.

BASAKSHEIR-ROMA 0-3

1' - Partiti!

7' - Pericolosi i turchi, destro a rientrare di Visca e pallone che termina di poco a lato.

19' - Padroni di casa vicini al vantaggio, grande salvataggio di Mancini che respinge il destro ravvicinato di Crivelli.

28' - CALCIO DI RIGORE PER LA ROMA!

30' - GOL DELLA ROMA! HA SEGNATO LA ROMA! In vantaggio la formazione di Fonseca, destro dal dischetto di Veretout che spiazza il portiere avversario.

41' - GOL DELLA ROMA! HA SEGNATO KLUIVERT! In contropiede la Roma non perdona, Kluiveert arriva in area di rigore e manda in rete con il destro.

46' - GOL DELLA ROMA! HA SEGNATO DZEKO! Errore in uscita dei padroni di casa, Pellegrini scodella in mezzo per Dzeko che stoppa di petto e con il destro sigla il tris.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

75' - Ordinaria amministrazione per la Roma.

BESIKTAS-SLOVAN BRATISLAVA 1-1

1' - Partiti!

5' - Prova i primi affondi il Besiktas, attenzione però al capocannoniere Sporar degli ospiti.

34' - GOL DELLO SLOVAN! HA SEGNATO DANIEL! Alla prima occasione arriva il vantaggio dello Slovan, destro vincente in area di rigore di Daniel.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

70' - Traversa! Vicino al pareggio il Besiktas, grande azione dei turchi ma il destro di Nair colpisce la traversa.

76' - GOL DEL BESIKTAS! HA SEGNATO ROCO! Colpo di testa vincente di Roco che ristabilisce la parità.

91' - CALCIO DI RIGORE PER IL BESIKTAS!

92' - GOL DEL BESIKTAS! HA SEGNATO LJAJIC! Arriva il vantaggio del Besiktas, rigore perfetto realizzato dall'ex Torino Ljajic.

BRAGA-WOLVES 3-3

1' - Partiti!

6' - GOL DEL BRAGA! HA SEGNATO HORTA! Vantaggio portoghese, destro dalla distanza di Horta che beneficia di una deviazione e batte Rui Patricio.

14' - GOL DEL WOLVES! HA SEGNATO JIMENEZ! Sempre il messicano per il Wolves che pareggia i conti, il bomber ospite manda in rete il traversone con il contagiri di Castro.

26' - Adesso il Wolves sta provando a completare la rimonta.

30' - Azione personale di Adama Traoré che arriva in area di rigore e calcia ma la sfera termina di poco sul fondo.

34' - GOL DEL WOLVES! HA SEGNATO DOHERTY! Prima il gol, ora l'assist per Raul Jimenez che pennella la sfera per il colpo di testa vincente di Doherty.

35' - GOL DEL WOLVES! HA SEGNATO TRAORE'! Nel giro di un minuto arriva il tris degli inglesi, filtrante di Raul Jimenez per Adama Traoré che con il destro non sbaglia.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

50' - Vicino al poker il Wolves, tentativo di testa di Jota che viene respinto da Eduardo.

64' - GOL DEL BRAGA! HA SEGNATO PAULINHO! Paulinho la riapre sfruttando al massimo l'assist proveniente dalla corsia mancina di Galeno.

79' - GOL DEL BRAGA! HA SEGNATO FRANSERGIO! Il capitano trova la parità con un colpo di testa vincente.

89' - Ha provato nuovamente a rendersi pericoloso Fransergio che stavolta però non riesce a battere Rui Patricio.

CSKA MOSCA-LUDOGORETS 1-1

1' - Partiti!

22' - Il CSKA Mosca spreca una grande occasione, destro in area di rigore di Vlasic che da buona posizione manda alto.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

49' - Prova a spingere il Ludogorets in questa ripresa con il solito Lukoki che manda di poco a lato.

66' - GOL DEL LUDOGORETS! HA SEGNATO KESERU! Bulgari avanti, assist di Wanderson e tap-in vincente del solito Keseru.

76' - GOL DEL CSKA! HA SEGNATO CHALOV! Pari per il CSKA, arriva il destro vincente del bomber Chalov da posizione ravvicinata.

FERENCVAROS-ESPANYOL 2-1

1' - Partiti!

4' - Tentativo degli spagnoli, traversone di Granero per il colpo di testa di Iturraspe che termina alto sopra la traversa.

23' - GOL DEL FERENCVAROS! HA SEGNATO SIGER! Prima rete per l'ungherese e vantaggio Ferencvaros, pallone respinto in rete da Siger dopo il palo di un compagno.

31' - GOL DELL'ESPANYOL! HA SEGNATO MELENDO! Gordon arriva in area di rigore e firma l'assist per Melendo, mancino vincente dell'attaccante degli spagnoli.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

68' - Traversa degli ungheresi! Ismael dalla distanza con il mancino colpisce la traversa.

76' - CALCIO DI RIGORE PER IL FERENCVAROS!

77' - RIGORE SBAGLIATO! Mancino dal dischetto di Ismael e grande parata dell'ex Milan Diego Lopez.

90' - CALCIO DI RIGORE PER IL FERENCVAROS!

91' - GOL DEL FERENCVAROS! HA SEGNATO SKVRKA! Rigore perfetto di Skvarka che sigla il vantaggio ungherese.

FEYENOORD-RANGERS 2-2

1' - Partiti!

9' - Ovviamente il primo pericolo creato dai Rangers porta la firma del solito Morelos.

19' - Traversa! Grande occasione per il Feyenoord, mischia in area di rigore e colpo di testa di Fer che si stampa sulla traversa.

33' - GOL DEL FEYENOORD! HA SEGNATO TOORNSTRA! Il Feyenoord si porta in vantaggio, respinge male la difesa degli scozzesi e Toornstra conclude con un destro e batte il portiere avversario.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

52' - Attaccano i Rangers alla ricerca della zampata del colombiano Morelos.

53' - GOL DEI RANGERS! HA SEGNATO MORELOS! Come non detto, arriva puntuale la rete di Morelos che di testa non lascia scampo al portiere avversario.

65' - GOL DEL RANGERS! HA SEGNATO MORELOS! Scatenato il colombiano che adesso firma la doppietta che ribalta la sfida di Rotterdam.

68' - PARI DEL FEYENOORD! HA SEGNATO SINISTERRA! Dura poco il vantaggio degli scozzesi, Sinisterra si lancia in contropiede e tutto solo davanti al portiere avversario non sbaglia.

OLEKSANDRIYA-WOLFSBURG 0-1

1' - Partiti!

13' - Si salva l'Oleksandriya, colpo di testa di Arnold a porta praticamente sguarnita e sfera di poco a lato.

27' - Tanti attacchi da parte dei tedeschi senza però battere la porta avversaria.

45' - CALCIO DI RIGORE PER IL WOLFSBURG!

46' - GOL DEL WOLGSBURG! HA SEGNATO WEGHORST! Arriva il vantaggio dei tedeschi, calcio di rigore ad incrociare di Weghorst che porta in vantaggio i suoi.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

ST.ETIENNE-GENT 0-0

1' - Partiti!

13' - Grande pericolo per i francesi, colpo di testa ravvicinato di Ngadeu che sfiora il palo.

30' - Traversa del St.Etienne! Destro dalla distanza di Bouanda che si stampa sulla traversa.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

51' - Francesi vicino ad un super gol, ci ha provato da posizione impossibile Bouanda e sfera che termina di poco a lato.

WOLFSBERGER-MONCHENGLADBACH 0-1

1' - Partiti!

9' - Tentativo del Borussia, destro leggermente alto di Plea.

40' - Solo Monchengladbach in campo ma con poca convinzione.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

59' - Pericolo per i tedeschi, tentativo dal limite con il destro di Weissman che termina leggermente alto sopra la traversa.

60' - GOL DEL MONCHENGLADBACH! HA SEGNATO STINDL! Arriva il vantaggio dei tedeschi, destro di piatto vincente del capitano Stindl.

YOUNG BOYS-PORTO 1-2

1' - Partiti!

6' - GOL DELLO YOUNG BOYS! HA SEGNATO FASSNACHT! Subito in vantaggio gli svizzeri, traversone su punizione di Garcia per il colpo di testa perfetto di Fassnacht.

41' - Il Porto non è ancora riuscito a reagire al vantaggio di Fassnacht.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

63' - Prova ad accendersi Jesus Corona senza fortuna, in questo momento il Porto sarebbe fuori dall'Europa League.

74' - GOL DEL PORTO! HA SEGNATO ABOUBAKAR! Il Porto torna in partita, gol di Aboubakar su assist di Marega.

79' - GOL DEL PORTO! HA SEGNATO ABOUBAKAR! Nel giro di quattro minuti la ribalta il Porto, su azione di calcio d'angolo arriva la doppietta di Aboubakar.

18.30 - Buon pomeriggio gentili lettori di TUTTOmercatoWEB da Antonino Sergi, benvenuti in questa diretta testuale della penultima giornata della fase a gironi dell'Europa League. Dalle 18.55 seguiremo insieme in diretta tutte le undici partite. Ecco le sfide:

AZ Alkmaar-Partizan

Basaksheir-Roma

Besiktas-Slovan Bratislava

Braga-Wolves

CSKA Mosca-Ludogorets

Ferencvaros-Espanyol

Feyenoord-Rangers

Oleksandryia-Wolfsburg

St.Etienne-Gent

Wolfsberger-Monchengladbach

Young Boys-Porto