LIVE TMW - EUROPA LEAGUE (18.55): Siviglia a valanga, affonda il Psv

22.56 - Terminano qui i match di Europa League delle 18.55, validi per la seconda giornata della fase a gironi. Di seguito tutti i risultati:

Astana-Az Alkmaar 0-5 (giocata alle 16.50)

Apoel-Qarabag 2-1

Basilea-Getafe 2-1

Cluj-Rennes 1-0

Dudelange-Siviglia 2-5

Copenhagen-Dinamo Kiev 1-1

Krasnodar-Trabzonspor 3-1

Linz-Psv 4-1

Lugano-Malmoe 0-0

Rosenborg-Sporting Lisbona 0-2

Standard Liegi-Eintracht 2-1

1' - Inizia la partita!

10' - GOL! GOL! GOL! MEDVEDEV! Sugli sviluppi di un corner svetta il giocatore del Qarabag che porta i suoi in vantaggio!

26' - L'Apoel si riversa in avanti alla ricerca del pareggio.

19.41 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

59' - GOL! GOL! GOL! LUCAS! Arriva il pareggio dell'Apoel, incornata vincente e risultato sull'1-1!

71' - Giallo Michel.

89' - GOL! GOL! GOL! VANTAGGIO APOEL! Ioannou insacca in porta! 2-1!

20.47 - Fine partita.

1' - Inizia la partita!

9' - GOL! GOL! GOL! ARTHUR! Il Basilea va in vantaggio, Arthur pesca Chichizola fuori dai pali e lo beffa col pallonetto! 1-0!

17' - Scatta il primo giallo del match, se lo becca Enric.

37' - Giallo per Xhaka.

44' - Calcio di rigore per il Getafe! Ammonito Galeano!

45' - GOL! GOL! GOL! MATA! Arriva il pareggio del Getafe dal dischetto, 1-1!

19.41 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

61' - GOL! GOL! GOL! FREI! Il Basilea torna ancora in vantaggio con il suo attaccante! 2-1!

72' - Maksimovic! Conclusione di potenza, palla che sfiora il palo!

20.47 - Fine partita.

Cluj-Rennes 1-0

1' - Inizia la partita!

6' - Hunou! Ci prova dal limite, conclusione all'angolo ma ci arriva il portiere! Rennes vicino al gol!

16' - Arriva l'amminizione per Gnagno.

22 - Raphinha! Prova la conclusione da lontano, palla fuori! Ancora Rennes pericoloso.

19.41 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

59' - Il Rennes continua ad insistere anche in questo secondo tempo.

76' - Bourigeaud! Conclusione da lontano, palla di poco fuori!

87' - GOL! GOL! GOL! RONDON! Dalla bandierina pennella Deac, Rondon incorna e batte il portiere! 1-0!

90' - Espulso Rondon! Il Cluj chiude in dieci uomini.

20.47 - Fine partita.

Dudelange-Siviglia 2-5

1' - Inizia la partita!

12' - Sostanziale equilibrio in questi primi minuti.

18' - GOL! GOL! GOL! DABBUR! Siviglia in vantaggio! Rony Lopes si libera in area, scarica dentro per Dabbur che scarica di forza in porta! 0-1!

27' - GOL! GOL! GOL! EL HADDADI! Ancora azione veloce del Siviglia, El Haddadi si infila in area ed impatta su un passaggio da sinistra! Palla in rete!

33' - GOL! GOL! GOL! EL HADDADI! Punizione al bacio dell'attaccante che batte il portiere sul suo palo dalla trequarti! 0-3!

36' - GOL! GOL! GOL! DABBUR! Il Siviglia sfonda ancora per vie centrali con Nolito, appoggio per Dabbur che di forza scarica in rete! Poker!

19.41 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

56' - Jordan si becca il cartellino giallo.

67' - GOL! GOL! GOL! EL HADDADI! Tripletta dell'attaccante del Siviglia, dilaga la squadra spagnola!

69' - GOL! GOL! GOL! SINANI! Accorcia le distanze il Dudelange, di testa insacca in rete!

80' - GOL! GOL! GOL! SINANI! Doppietta del giocatore del Dudelange!

20.47 - Fine partita.

Copenhagen-Dinamo Kiev 1-1

1' - Inizia la partita!

4' - GOL! GOL! GOL! STAGE! Subito Copenhagen avanti! Cross dalla sinistra, pasticcia il portiere che non trattiene, alle sue spalle sopraggiunge Stage che infila in porta! 1-0!

14' - Calcio di rigore per la Dinamo!

15' - Sbaglia Tsygankov! Dal dischetto non trova la rete, bravo Johnsson a parare!

19.41 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

49' - Karavaev! Azione personale, conclusione all'angolo che termina di poco a lato!

70' - GOL! GOL! GOL! VERBIC! Passaggio al bacio di Tsygankov per Verbic che insacca! Pareggio Dinamo!

83' - Tre gialli in pochi minuti: beccati Shabanov, Nelsson e Santos.

20.47 - Fine partita.

Krasnodar-Trabzonspor 3-1

1' - Inizia la partita!

16' - Poche conclusioni in questa prima fase del match.

19' - Ammonito Spajic.

27' - GOL! GOL! GOL! FERNANDES! Azione veloce dei padroni di casa, palla in area su Fernandes che calcia! Il portiere tocca ma non evita il gol! 1-0!

35' - GOL! GOL! GOL! FERNANDES! Suleymanov crossa al centro, Fernandes corregge col tacco la traiettoria bucando il portiere! 2-0!

19.41 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

52' - Spajic! Incornata a due passi dalla porta, palla di poco fuori!

64' - Scatta il giallo per Campi.

83' - Ottima gestione del Krasnodar che contiene bene gli avversari.

90' - GOL! GOL! GOL! KRASNODAR! Ignatjev firma il terzo gol dei padroni di casa!

90' - GOL! GOL! GOL! ACCORCIA IL TRABZONSPOR! Arriva proprio nel finale il gol della bandiera di Nwakaeme.

20.47 - Fine partita.

Linz-Psv 4-1

1' - Inizia la partita!

3' - Calcio di rigore per il Psv!

4' - GOL! GOL! GOL! PSV AVANTI! Schwaab dal dischetto non sbaglia, 0-1!

29' - Ottima gestione del Psv, poche emozioni in questo primo tempo.

19.41 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

56' - GOL! GOL! GOL! PAREGGIO LINZ! Azione rocambolesca, sul pallone si avventa Ranftl che calcia e batte il portiere! 1-1!

60' - GOL! GOL! GOL! VANTAGGIO LINZ! Goiginger appoggia dentro, Freiser in spaccata colpisce e batte il portiere! 2-1!

78' - GOL! GOL! GOL! KLAUSS! Terzo gol del Lask, Ranftl crossa dentro con Klauss che incorna in porta! 3-1!

82' - GOL! GOL! GOL! DOPPIETTA KLAUSS! Goiginger apparecchia per l'attaccante che ancora di testa non sbaglia!

20.47 - Fine partita.

Lugano-Malmoe 0-0

1' - Inizia la partita!

13' - Lugano che appare più propositivo in avvio.

27' - Tanto possesso palla del Malmoe ma al momento ancora nessun tiro in porta.

19.41 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

60' - Bachirou si becca il giallo.

82' - Aratore! Calcia dal limite, palla di poco fuori.

20.47 - Fine partita.

Rosenborg-Sporting Lisbona 0-2

1' - Inizia la partita!

16' - GOL! GOL! GOL! COATES! Passa lo Sporting! Cross al bacio di Neto, incorna Coates che trova il gol! 0-1!

26' - Scatta il giallo per Neto.

38' - GOL! GOL! GOL! BRUNO FERNANDES! Il portoghese si accentra da destra, finta e conclusione sotto la traversa! 0-2!

19.41 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

59' - Henrique viene ammonito.

79' - Gestione ottima dello Sporting, Rosenborg che non riesce a colpire.

20.47 - Fine partita.

Standard Liegi-Eintracht 2-1

1' - Inizia la partita!

12' - Eintracht che prova subito a spingere.

25' - Paciencia! Calcia da fuori, tiro che sfiora il palo!

37'- Arriva il giallo per Sow.

19.41 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

56' - GOL! GOL! GOL! VANTAGGIO LIEGI! Vanheusden di testa insacca e porta i suoi in vantaggio!

64' - Ammonito Laifis.

66' - GOL! GOL! GOL! KOSTIC! Conclusione potente e precisa dal limite, 1-1!

90' - GOL! GOL! GOL! LESTIENNE! Lo Standard torna in vantaggio proprio nel finale! 2-!

20.47 - Fine partita.

18.44 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buonasera da Gennaro Di Finizio! Benvenuti alla diretta testuale dei match di Europa League delle 18.55, validi per la terza giornata della fase a gironi!