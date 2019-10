LIVE TMW - EUROPA LEAGUE (18.55) - Tris Ludogorets, gran gol di Karsdorp

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

AZ ALKMAAR-MANCHESTER UNITED 0-0

1' - Partiti!

8' - Si gioca soltanto nella metà campo dell'Az, nessuna occasione però per il Manchester United.

29 ' - Ci ha provato Greenwood, nessun pericolo per la porta degli olandesi.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

70' - Grande parata di De Gea che nega il vantaggio ai padroni di casa.

76' - Ad un passo dal vantaggio l'AZ, destro secco dal limite di Idrissi e sfera di un soffio a lato.

WOLFSBERGER-ROMA 1-1

1' - Partiti!

12' - Roma pericolosa, traversone di Zaniolo per Kluivert che viene anticipato al momento del tap-in.

22' - Combina bene al limite la formazione austriaca, cerca la porta Liendl con un destro intercettato da Mirante.

27' - GOL DELLA ROMA! HA SEGNATO SPINAZZOLA! Colpo di testa vincente dell'ex Juventus, alla seconda occasione su calcio d'angolo e giallorossi avanti.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

50' - Tentativo dei padroni di casa affidato a Weissman, blocca in tuffo Mirante.

51' - GOL DEL WOLFSBERGER! HA SEGNATO LIENDL! Arriva il pareggio dei padroni di casa, grandissimo sinistro da distanza di Liendl e pallone imprendibile per Mirante.

64' - Vicina al nuovo vantaggio la Roma, girata di Pastore e sfera che termina di poco a lato.

72' - Nuova occasione per la Roma, girata di Zaniolo e sfera di poco a lato.

76' - Tentativo dalla distanza di Ritzmaier e sfera che termina di poco alta.

BASAKHSEIR-MONCHENGLADBACH 1-0

1' - Partiti!

2' - Subito turchi vicini al vantaggio, mancino al volo di Aleksic che chiama alla grande risposta il portiere ospite.

20' - Proteste dei tedeschi, sospetto tocco di mano in area di rigore ma l'arbitro lascia proseguire.

21' - Grande occasione per i tedeschi, colpo di testa di Thuram ma grande risposta in tuffo dell'estremo difensore di casa.

24' - Occasione per Visca che riceve bene in area di rigore, destro che viene murato da Sommer.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

55' - GOL DEL BASAKHSEIR! HA SEGNATO DI VISCA! Ripartenza letale dei turchi, tutto solo davanti al portiere non sbaglia Visca.

70' - Ci ha provato anche Zakaria per gli ospiti, pallone di poco a lato.

BESIKTAS-WOLVES 0-0

1' - Partiti!

30' - Wolves in controllo ma senza occasioni da rete.

42' - Palo del Besiktas, Uysal stava per realizzare il vantaggio dei turchi.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

68' - Ci ha provato Demagoj Vida con un colpo di testa, pallone di poco alta.

79' - C'è spazio anche per l'ex Milan Patrick Cutrone.

83' - Ci ha provato Cutrone, il diagonale dell'ex Milan termina però a lato.

89' - Annullato per fuorigioco il gol del vantaggio dei Wolves siglato da Saiss.

ST.ETIENNE-WOLFSBURG 1-1

1' - Partiti!

5' - Pericoloso su calcio d'angolo il Wolfsburg, Guilavogoui anticipato dall'uscita del portiere di casa.

13' - GOL DEL ST.ETIENNE! HA SEGNATO KOLODZIECZAK! Destro dalla distanza di Kolodziejczak e francesi avanti alla prima occasione.

15' - GOL DEL WOLFSBURG! HA SEGNATO WILLIAM! Subito il pari dei tedeschi, colpo di testa vincente di William e pareggia del Wolfsburg.

25' - Ci ha riprovato William ma stavolta la sfera termina alta sopra la traversa.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

61' - Fuori il bomber Weghorst, non una grande partita per l'olandese del Wolfsburg.

75' - Solo St.Etienne in campo in questo momento.

87' - Grande punizione di Arnold respinta dal portiere di casa.

BRAGA-SLOVAN LIBEREC 2-1

1' - Partiti!

19' - Occasione per i padroni di casa, colpo di testa di Paulinho che termina alto sopra la traversa.

31' - GOL DEL BRAGA! HA SEGNATO BRUNO VIANA! Arriva il vantaggio dei padroni di casa, colpo di testa vincente su punizione di Bruno Viana.

47' - CALCIO DI RIGORE PER LO SLOVAN!

49' - GOL DELLO SLOVAN! HA SEGNATO SPORAR! Destro dal dischetto di Sporar, respinta in tuffo di Eduardo ma sulla ribattuta l'attaccante ospite manda in rete.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

64' - GOL DEL BRAGA! HA SEGNATO GALENO! Nuovamente in vantaggio i portoghesi, gol bellissimo di Galeno dal limite dell'area di rigore e pallone sotto la traversa.

75' - Assalto vero e proprio quello dello Slovan negli ultimi minuti.

CSKA MOSCA-ESPANYOL 0-1

1' - Partiti!

12' - Prima occasione per i russi, tiro dalla distanza di Vlasic e respinta in tuffo dell'ex Milan Diego Lopez.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

47' - Ci ha provato Vlasic con il destro, murato.

55' - Altra occasione per il CSKA, parata di Diego Lopez che blocca.

64' - GOL DELL'ESPANYOL! HA SEGNATO WU LEI! Grande pallone in profondità del Monito Vargas per Wu Lei che non sbaglia davanti al portiere di casa.

76' - Il CSKA ha attaccato molto, ha fatto la partita ma è sotto nel punteggio.

FERENCVAROS-LUDOGORETS 0-3

1' - Partiti!

2' - GOL DEL LUDOGORETS! HA SEGNATO LUKOKI! Subito i bulgari avanti nel punteggio, traversone d'esterno destro e tap-in vincente di Lukoki.

35' - Tentativo di raddoppio di Cicinho, pallone che termina di poco a lato.

40' - GOL DEL LUDOGERTS! HA SEGNATO FORSTER! Arriva il raddoppio meritato dei bulgari, super calcio di punizione di Forster che manda la sfera all'incrocio dei pali.

43' - ESPULSO GRIGORE! Doppia ammonizione per il centrocampista dei bulgari e Ludogorets in dieci uomini.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

55' - Israel vicino al gol, respinta del portiere del Ludogorets.

65' - GOL DEL LUDOGORETS! HA SEGNATO FORSTER! Arriva il tris degli ospiti, colpo di testa vincente di Forster che sigla la doppietta.

FEYENOORD-PORTO 2-0

1' - Partiti!

10' - Ottima occasione per il Porto, schema su punizione di Alex Telles per l'inserimento di Nakajima che prova il pallonetto e sfera di poco alta.

20' - Solo Porto in campo ma resiste la retroguardia del Feyenoord.

24' - Ottima conclusione dalla distanza di Haps, sfera di poco alta sopra la traversa.

37' - Tentativo su calcio d'angolo da parte di Alex Telles, sfera che termina sulla barriera.

38' - Occasione su angolo per il Porto, colpo di testa di Pepe ma respinta di Veermer.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

47' - GOL DEL FEYENOORD! HA SEGNATO TOORNSTRA! Vantaggio dei padroni di casa, mancino vincente dell'olandese battendo così Marchesin.

60' - Palo del Porto, schema su calcio di punizione e palo pieno di Otavio.

62' - Palo del Feyenoord, stavolta il montante viene colpito dai padroni di casa con Larsson.

69' - Clamoroso gol fallito da Marega, a porta vuota l'attaccante del Porto spara incredibilmente alto.

74' - Altra traversa del Porto, ci ha provato stavolta Luis Dias e ancora vantaggio del Feyenoord.

76' - Ci ha provato dal limite Uribe per il Porto, sfera che termina a lato.

80' - GOL DEL FEYENOORD! HA SEGNATO KARSDORP! Grandissimo gol dell'ex Roma, ripartenza degli olandesi e azione personale di Karsdorp che vale il raddoppio.

OLEKSANDRIYA-GENT 1-1

1' - Partiti!

2' - Grande occasione per i padroni di casa, colpo di testa di Lukevic e risposta in tuffo di Kaminski.

6' - GOL DEL GENT! HA SEGNATO DEPOITRE! Prima rete in Europa del belga, destro a rientrare di Depoitre dal limite e vantaggio del Gent.

32' - Occasione per i padroni di casa con Banada, colpo di testa respinto da Kaminski.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

61' - GOL DELL'OLEKSANDRIYA! HA SEGNATO SITALO! A sorpresa arriva il pareggio dell'Oleksandriya, tap-in vincente di Sitalo.

YOUNG BOYS-RANGERS 1-1

1' - Partiti!

17' - Grande occasione fallita dai padroni di casa, Nsame tutto solo in area di rigore sbaglia l'appoggio a rete.

29' - Grande equilibrio in campo e Rangers mai realmente pericoloso.

43' - GOL DEL RANGERS! HA SEGNATO MORELOS! Il colombiano vince un contrasto in area di rigore e con il destro manda alle spalle del porteire svizzero.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

50' - GOL DELLO YOUNG BOYS! HA SEGNATO ASSALE'! Subito il pareggio dello Young Boys, tap-in vincente di Assalé dopo l'errore dell'ex Bologna Helander.

53' - Tentativo nuovamente di Morelos, stavolta il colombiano dei Rangers non va a segno.

90' - Sempre pericoloso lo Young Boys, sfortunata la formazione svizzera.

18.45 - Queste le sfide delle ore 18.55:

Astana-Partizan 1-2 (Giocata alle 16.50)

AZ Alkmaar-Manchester United

Basakhseir-Monchengladbach

Besiktas-Wolves

St.Etienne-Wolfsburg

Braga-Slovan Liberec

CSKA Mosca-Espanyol

Ferencvaros-Ludogorets

Feyenoord-Porto

Oleksandryia-Gent

Wolfsberger-Roma

Young Boys-Rangers

18.30 - Buon pomeriggio gentili lettori di TUTTOmercatoWEB da Antonino Sergi, benvenuti in questa diretta testuale della seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Seguiremo live ben dodici incontri.