LIVE TMW - EUROPA LEAGUE (21:00) - Riprendono le dodici sfide

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

MANCHESTER UNITED-ASTANA 0-0

1' - Partiti!

2' - Primo tentativo dei padroni di casa, ci ha provato Fred con il pallone di poco alto.

19' - Ci prova su calcio di punizione Dalot, barriera del portoghese.

20' - Altro errore di Rashford, da ottima posizione con il destro manda a lato.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

47' - Grande traversone di Rojo dalla sinistra, sfiora soltanto Chong e non riesce a mandare in rete.

PORTO-YOUNG BOYS 2-1

1' - Partiti!

8' - GOL DEL PORTO! HA SEGNATO SOARES! Il Porto in vantaggio, Uribe appoggia in area di rigore per Soares che rientra sul destro e calcia in rete.

13' - CALCIO DI RIGORE PER LO YOUNG BOYS!

15' - GOL DELLO YOUNG BOYS! HA SEGNATO NSAME! Calcio di rigore vincente con Nsame che manda sotto la traversa.

24' - PALO! Danilo Pereira svetta su calcio d'angolo ma colpisce il palo.

29' - GOL DEL PORTO! HA SEGNATO SOARES! Doppietta del brasiliano con un tap-in trasformando in oro l'assist di Jesus Corona.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

ROMA-BASAKSEHIR 1-0

1' - Partiti!

2' - ZANIOLO! Subito pericolosa la Roma: radente dalla lunetta dell'area di Zaniolo, si oppone con i piedi Günok. Sulla ribattuta Cristante scarica il destro e calcia alto.

35' - Scarico di Guldbransen per Topal che calcia di prima intenzione, pallone che sbatte contro il muro giallorosso.

37' - Tentativo della Roma, guizzo di Pastore che calcia dal limite con il mancino ma trova la respinta del portiere ospite.

40' - GOL DELLA ROMA! AUTOGOL DI CAICARA! Traversone della corsia destra di Spinazzola e deviazione sfortunata di Caicara nella propria porta.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

ESPANYOL-FERENCVAROS 0-1

1' - Partiti!

10' - GOL DEL FERENCVAROS! AUTOGOL DI JAVI LOPEZ! Spagnoli sotto in casa, traversone dalla destra degli ungheresi e deviazione sfortunata di Javi Lopez alle spalle del proprio portiere.

38' - Su azione di calcio d'angolo provano a rendersi pericolosi i padroni di casa senza troppa fortuna.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

GENT-ST. ETIENNE 2-1

1' - Partiti!

2' - GOL DEL GENT! HA SEGNATO DAVID! Prima occasione e prima rete della squadra di casa, tap in vincente del bomber David.

35' - Tentativo di Debuchy dalla distanza, nessun problema per il Gent.

38' - GOL DEL ST. ETIENNE! HA SEGNATO KHAZRI! Destro bellissimo dal limite dell'area di rigore di Khazri, pallone all'incrocio e pari in Belgio.

43' - GOL DEL GENT! HA SEGNATO DAVIS! Lavora un buon pallone Depoitre che scarica per Davis che calcia a rete senza fallire.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

MONCHENGLADBACH-WOLFSBERGER 0-3

1' - Partiti!

10' - Traversone di Bensebaini che non trova Thuram in piena area di rigore.

14' - GOL DEL WOLFSBERGER! HA SEGNATO WEISSMAN! Incredibile in Germania, sotto i padroni di casa per la spaccata vincente di Weissman.

19' - Beccato in posizione irregolare il figlio d'arte Thuram per i padroni di casa.

28' - Niangbo per un soffio con il destro non realizza la rete del raddoppio.

30' - GOL DEL WOLFSBERGER! HA SEGNATO LEITGEB! Incredibile a Monchengladbach, colpo di testa vincente di Leitgeb e raddoppio degli austriaci.

41' - GOL DEL WOLFSBERGER! HA SEGNATO RITZMAIER! Incredibile in Germania, doppio tentativo di Ritzmaier che al secondo non sbaglia.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

LUDOGORETS-CSKA MOSCA 0-1

1' - Partiti!

4' - PALO! I padroni di casa colpiscono il palo con Lukoki con un destro da posizione ravvicinata.

11' - GOL DEL CSKA! HA SEGNATO DIVEEV! Alla seconda occasione russi avanti, punizione di Vlasic per il colpo di testa vincente di Diveev.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

PARTIZAN-AZ ALKMAAR 0-1

1' - Partiti!

13' - GOL DELL'AZ! HA SEGNATO STENGS! Ha segnato l'Az, assist di Idrissi per Stengs che a porta vuota non sbaglia.

28' - ROSSO PER SVENSSON! Fallo da ultimo uomo ed AZ con l'uomo in meno.

36' - Grande occasione per i padroni di casa, colpo di testa ravvicinato di Asano che manda di poco alto.

41' - CALCIO DI RIGORE PER IL PARTIZAN!

42' - HA SEGNATO IL PARTIZAN! NATCHO! Rigore perfetto di Natcho e sfera da una parte e portiere dall'altra.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

RANGERS-FEYENOORD 1-0

1' - Partiti!

10' - Calcio di rigore per il Rangers.

11' - TAVERNIER FALLISCE! Destro del difensore del Rangers dagli undici metri e sfera che colpisce il palo.

20' - PALO! Altra occasione per il Rangers, il palo dice no anche ad Arfield.

24' - GOL DEL RANGERS! HA SEGNATO OJO! Arriva il meritato vantaggio degli scozzesi, mancino terribile dal limite di Ojo che non lascia scampo al portiere avversario.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

SLOVAN BRATISLAVA-BESIKTAS 1-2

1' - Partiti!

14' - GOL DELLO SLOVAN! HA SEGNATO SPORAR! Incredibile errore di Karius, sbaglia completamente l'uscita l'ex Liverpool e regala il vantaggio a Sporar.

28' - CALCIO DI RIGORE PER IL BESIKTAS!

29' - GOL DEL BESIKTAS! HA SEGNATO LJAJIC! Calcio di rigore vincete di Ljajic che manda alle spalle del portiere avversario.

45' - GOL DEL BESIKTAS! AUTOGOL DI BOZHIKOV! Infortunio del difensore dello Slovan, sbaglia il rinvio e manda alle spalle del proprio portiere.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

WOLFSBURG-OLEKSANDRIYA 2-0

1' - Partiti!

20' - GOL DEL WOLFSBURG! HA SEGNATO ARNOLD! Vantaggio dei padroni di casa, mancino dalla lunghissima distanza di Arnold che manda in rete con la complicità del portiere ospite.

24' - GOL DEL WOLFSBURG! HA SEGNATO MEHMEDI! Raddoppiano i tedeschi, mancino vincente di Mehmedi e Oleksandriya alle corde.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

WOLVES-BRAGA 0-0

1' - Partiti!

23' - Dominio Wolves con Patrick Cutrone sugli scudi.

---INTERVALLO---

46' - Ripartiti!

20.45 - Ecco le dodice sfide di questa sera alle ore 21:

Espanyol-Ferencvaros

Porto-Young Boys

Gent-St. Etienne

Ludogorets-CSKA Mosca

Manchester United-Astana

Monchengladbach-Wolfsberger

Partizan-AZ Alkmaar

Rangers-Feyenoord

Roma-Basaksehir

Slovan Bratislava-Besiktas

Wolfsburg-Oleksandriya

Wolves-Braga

20.30 - Buona sera gentili lettori di TUTTOmercatoWEB da Antonino Sergi, benvenuti in questa diretta testuale della prima giornata di Europa League. Alle 21 seguiremo ben dodici partite.