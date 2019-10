LIVE TMW - EUROPA LEAGUE (21) - Arsenal e Psv asfaltano le avversarie

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

22.56 - Terminano qui i match di Europa League, ad eccezione del Dudelange-Qarabag sospesa nel primo tempo per quasi un quarto d'ora. Di seguito tutti i risultati:

RISULTATI FINALI:

Arsenal-Standard Liegi 4-0

Celtic-Cluj 2-0

Dudelange-Qarabag 0-4 (ancora in corso)

Guimaraes-Eintracht Francoforte 0-1

Krasnodar-Getafe 1-2

Lugano-Dinamo Kiev 0-0

Malmoe-Copenhagen 1-1

Rosenborg-Psv 1-4

Siviglia-Apoel 1-0

Sporting Lisbona-Lask Linz 2-1

Trabzonspor-Basilea 2-2

Arsenal-Standard Liegi 4-0

1' - Comincia la partita!

13' - GOL! GOL! GOL! MARTINELLI! Tierney scodella dentro da sinistra, Martinelli impatta di testa e firma l'1-0!

16' - GOL! GOL! GOL! ANCORA MARTINELLI! Riceve in area spalle alla porta, si gira e trova l'angolo lontano! 2-0!

22' -GOL! GOL! GOL! WILLOCK! Si ritrova il pallone sui piedi in area, piazza il destro e buca il portiere sul palo lontano! 3-0!

34' - Standard che prova a venir fuori, squadra belga poco incisiva in fase offensiva.

41' - Scatta il primo giallo del match, se lo becca M'Poku.

21.47 - Finisce il primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

58' - GOL! GOL! GOL! CEBALLOS! Poker Arsenal, gunners inarrestabili e Standard Liegi non pervenuto in campo!

84' - Gestione semplice dell'Arsenal che si avvia verso un comodo successo.

22.56 - Fine partita.

Celtic-Cluj 2-0

1' - Comincia la partita!

20' - GOL! GOL! GOL! EDOUARD! Gran palla di Bolingoli-Mbombo che in corsa dal fondo mette il cross in area, Edouard arriva di gran carriera e di testa batte il portiere! 1-0!

25' - Scatta il giallo per McGregor.

39' - Celtic che gestisce al meglio il vantaggio in questo primo tempo.

21.47 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

51' - Djokovic si becca il cartellino giallo.

59' - GOL! GOL! GOL! RADDOPPIO CELTIC! Gran conclusione di Elyounoussi che incrocia il mancino ed infila in portiere!

83' - Omrani prova a colpire da calcio di punizione, palla che termina sul fondo.

22.56 - Fine partita.

Dudelange-Qarabag 0-4

1' - Comincia la partita!

11' - GOL! GOL! GOL! ZOUBIR! Sblocca subito la squadra di casa, Zoubir riceve e di potenza insacca! 0-1!

30' - GOL! GOL! GOL! MICHEL! Raddoppia il Qarabag! Quintana apparecchia con un gran cross per Michel, lasciato solo in area, incorna e batte il portiere!

31' - Sospesa momentaneamente la partita.

36' - Si riprende a giocare.

42' - GOL! GOL! GOL! RICHARD! Il Qarabag trova anche il terzo gol!

22.08 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

56' - Scatta il giallo per Crasson.

62' - ESPULSO GAROS! Doppia ammonizione per il giocatore del Dudelange che resta in dieci!

69' - GOL! GOL! GOL! QUINTANA! Il Qarabag firma il poker!

Guimaraes-Eintracht Francoforte 0-1

1' - Comincia la partita!

21' - Eintracht padrone del campo in questa prima fase.

26' - Scatta il primo giallo del match, se lo becca Durm tra le fila dell'Eintracht.

37' - GOL! GOL! GOL! N'DICKA! Trova il gol con un colpo di testa vincente, avanti la squadra tedesca!

21.47 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

49' - Ammonito Tapsoba.

55' - Gara tesa, viene ammonito anche Toure per l'Eintracht.

59' - Il match continua ad essere molto teso, viene ammonito anche Fernandes.

73' - Toure! Incornata a due passi dalla porta, palla che viene respinta dal portiere con un gran intervento!

80' - Ammonito l'autore del gol N'Dicka.

22.56 - Fine partita.

Krasnodar-Getafe 1-2

1' - Comincia la partita!

21' - Partita tattica, poco tiri fino a questo momento.

27' - Cabrera! Prova a sbloccare per il Getafe con un'incornata a due passi dalla porta, palla di poco fuori!

36' - GOL! GOL! GOL! ANGEL! Gran palla di Kennedy per Angel che a tu per tu col portiere incrocia il destro e non sbaglia! 0-1!

40' - Scatta il giallo per Vilhena.

21.47 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

52' - Tra le fila del Krasonadar viene ammonito Berg.

61' - GOL! GOL! GOL! RADDOPPIO GETAFE! Ancora Angel infila in porta e trova la doppietta personale!

70' - GOL! GOL! GOL! ARI! Accorcia le distanze il Krasnodar, si avventa Ari su un pallone vagante e lo spedisce in fondo al sacco!

81' - ESPULSO TIMOR! Somma di ammonizione per il giocatore del Getafe che lascia i suoi in dieci uomini per questo finale!

22.56 - Fine partita.

Lugano-Dinamo Kiev 0-0

1' - Comincia la partita!

23' - Eloge si becca subito il giallo, il primo in casa Lugano.

31' - E' la Dinamo Kiev a far girare il pallone con personalità in questo primo tempo.

35' - Secondo giallo del match, se lo becca Kadar per la Dinamo.

21.47 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

53' - Dinamo ad un passo dal gol! Tsygankov incorna a due passi dalla porta, palla di un soffio a lato!

79' - Il match non si sblocca, in campo troppi tatticismi e poca incisività sotto porta.

87' - Giallo per Shabanov.

22.56 - Fine partita.

Malmoe-Copenhagen 1-1

1' - Comincia la partita!

17' - E' il Malmoe la squadra più propositiva in questi primi minuti.

28' - Viene ammonito Santos tra i giocatori del Copenhagen.

31' - Ammonito Zeca.

45' - GOL! GOL! GOL! NIELSEN! Malmoe che agguanta il vantaggio a ridosso dell'intervallo!

21.47 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

49' - Ammonito Nielsen.

55' - GOL! GOL! GOL! ROSENBERG! Arriva il pareggio in avvio di ripresa per il Copenhagen!

58' - Rosenberg viene ammonito.

64' - Giallo anche per Bachirou.

81' - Situazione di sostanziale equilibrio in questo finale di partita.

22.56 - Fine partita.

Rosenborg-Psv 1-4

1' - Comincia la partita!

14' - GOL! GOL! GOL! ROSARIO! Da fuori calcia in porta, deviazione fatale e palla che entra in rete! 0-1!

25' - Malen! Ci prova dal limite, conclusione a lato ma Psv che resta insidioso.

38' - AUTOGOL! RADDOPPIO PSV! Melig infila inavvertitamente nella propria porta! Raddoppio Psv!

41' - GOL! GOL! GOL! MALEN! Doan apparecchia per Malen che non sbaglia! 0-3!

21.47 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

54' - Malen! Ci prova ancora il giocatore del Psv, conclusione che viene agguantata da Hansen.

71' - GOL! GOL! GOL! ACCORCIA IL ROSENBORG! Adegbenro firma il gol ed accorcia le distanze!

79' - GOL! GOL! GOL! MALEN! Arriva la doppietta per il giocatore del Psv che firma il poker!

82' - Il giocatore del Psv Sadilek si becca il giallo.

22.56 - Fine partita.

Siviglia-Apoel 1-0

1' - Comincia la partita!

17' - GOL! GOL! GOL! CHICHARITO! Da sinistra parte il cross rasoterra, sul secondo palo sbuca Chicharito che insacca! 1-0!

33' - Siviglia totalmente padrone del campo, Apoel non pervenuto.

21.47 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

59 - Il Siviglia controlla il match senza particolari problemi.

65' - Scatta il giallo per Jakolis.

77' - Scatta il giallo per Vazquez.

86' - L'Apoel non ha praticamente mai tirato in porta nel corso della partita, dato emblematico.

22.56 - Fine partita.

Sporting Lisbona-Lask Linz 2-1

1' - Comincia la partita!

16' - GOL! GOL! GOL! RAGUZ! Ranftl apparecchia per Raguz che stoppa in area, salta un avversario e di potenza scarica in rete! 0-1!

28' - Lo Sporting si fa sotto, prova a reagire la squadra portoghese.

21.47 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

58' - Giallo all'indirizzo di Wiesinger.

60' - GOL! GOL! GOL! PHELLYPE! Incornata vincente sugli sviluppi del corner, 1-1!

63' - GOL! GOL! GOL! FERNANDES! Con l'esterno destro buca il portiere e firma il 2-1!

80' - Arriva l'ammonizione per Bruno Fernandes.

22.56 - Fine partita.

Trabzonspor-Basilea 2-2

1' - Comincia la partita!

20' - GOL! GOL! GOL! WIDMER! Sugli sviluppi del corner si fionda sul pallone Widmer che di testa trova il gol! 0-1!

26' - GOL! GOL! GOL! PARMAK! Pareggia il Trabzonspor! Punizione incredibile di Parmak che dalla trequarti sinistra calcia direttamente in porta e sorprende il portiere con una traiettoria imprendibile! 1-1!

35' - Giallo per Xhaka.

21.47 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

78' - GOL! GOL! GOL! JOSE SOSA! La squadra di casa trova il vantaggio con l'ex giocatore del Napoli!

81' - GOL! GOL! GOL! OKAFOR! Pareggia istantaneamente il Basilea, è subito 2-2!

22.56 - Fine partita.

20.55 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buonasera da Gennaro Di Finizio! Benvenuti alla diretta testuale dei match di Europa League delle 21, validi per la seconda giornata della fase a gironi!