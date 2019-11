LIVE TMW - EUROPA LEAGUE (21) - Cade la Roma, colpo del Gent a Wolfsburg

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

23.00 - Questi i risultati finali delle sfide delle 21:

Espanyol-Ludogorets 6-0

Ferencvaros-CSKA Mosca 0-0

Wolfsburg-Gent 1-3

Oleksandriya-St. Etienne 2-2

Monchengladbach-Roma 1-2

Wolfsberger-Basaksheir 0-3

Wolves-Slovan Bratislava 1-0

Braga-Besiktas 3-1

Manchester United-Partizan 3-0

Rangers-Porto 2-0

Feyenoord-Young Boys 1-1

ESPANYOL-LUDOGORETS 6-0

1' - Partiti!

4' - GOL DELL'ESPANYOL! HA SEGNATO MELENDO! Alla prima occasione si porta avanti l'Espanyol, mancino vincente di Melendo quasi dal dischetto del rigore per il vantaggio degli spagnoli.

13' - Piove sul bagnato per il Ludogorets, rosso diretto per il centrale Forster dopo un fallo da ultimo uomo ai danni di Campuzano.

19' - GOL DELL'ESPANYOL! HA SEGNATO LOPEZ! Tutto troppo facile per gli spagnoli, calcio d'angolo e colpo di testa vincente di Luis Lopez che vale il raddoppio.

35' - CALCIO DI RIGORE PER L'ESPANYOL! Espulsione e Ludogorets in nove uomini!

36' - GOL DELL'ESPANYOL! HA SEGNATO VARGAS! Calcio di rigore del Monito Vargas che porta a tre il vantaggio degli spagnoli.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Partiti!

50' - GOL DELL'ESPANYOL! HA SEGNATO CAMPUZANO! Poker degli spagnoli, stavolta ci ha pensato Campuzano con il mancino vincente.

73' - GOL DELL'ESPANYOL! HA SEGNATO PEDROSA! Arriva il pokerissimo del nuovo entrato Pedrosa che chiude i giochi.

76' - GOL DELL'ESPANYOL! HA SEGNATO FERREYRA! Spettacolo degli spagnoli, colpo sotto di Facundo Ferreyra che batte il portiere ospite.

---FINE PARTITA---

FERENCVAROS-CSKA MOSCA 0-0

1' - Partiti!

17'- Annullato il gol del vantaggio dei russi, fallo in attacco dei calciatori ospiti.

40' - Poche emozioni, squadra che faticano a trovare la via della porta avversaria.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Partiti!

53' - Occasione per il CSKA, Chalov solo davanti al portiere ungherese si divora con il destro la rete del vantaggio.

65' - Altra occasione per il CSKA ma Chalov manda alto di poco.

---FINE PARTITA---

WOLFSBURG-GENT 1-3

1' - Partiti!

5' - Ad un passo dal vantaggio i padroni di casa, conclusione di Brekalo che termina alto.

20' - GOL DEL WOLFSBURG! HA SEGNATO VICTOR! Vantaggio meritato dei tedeschi, rimpallo in area di rigore e destro vincente di Victor per il Wolfsburg.

35' - Domina il Wolfsburg, sugli scudi Brekalo.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Partiti!

50' - GOL DEL GENT! HA SEGNATO YAREMCHUK! Che gol di Yaremchuk, mancino dal limite e portiere battuto. Pari adesso in Germania.

65' - GOL DEL GENT! HA SEGNATO DEPOITRE! La ribalta il Gent, grandissimo gol al volo di Depoitre su azione di calcio d'angolo.

77' - GOL DEL GENT! HA SEGNATO NGADEU! Arriva il tris del Gent, colpo di testa vincente di Ngadeu per il terzo gol della squadra belga.

---FINE PARTITA---

OLEKSANDRIYA-ST.ETIENNE 2-2

1' - Partiti!

23' - CALCIO DI RIGORE PER IL ST.ETIENNE!

24' - GOL DEL ST.ETIENNE! HA SEGNATO KHAZRI! Pallone da una parte e portiere dell'altra, francesi avanti grazie al dieci Khazri.

40' - Dominio sterile dei francesi adesso.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Partiti!

73' - GOL DEL ST.ETIENNE! HA SEGNATO CAMARA! Punta vincente di Camara che raddoppia per i francesi.

84' - GOL DELL'OLEKSANDRIYA! La riapre la squadra di casa, arriva il tap-in vincente di Bezborodko.

92' - GOL DELL'OLEKSANDRIYA! Arriva clamoroso il pareggio dei padroni di casa, gol all'esordio in Europa League per Zaderaka.

---FINE PARTITA---

MONCHENGLADBACH-ROMA 2-1

1' - Partiti!

12' - Roma vicina la vantaggio, su azione di corner Zaniolo colpisce di testa ma manda di un soffio sopra la traversa.

17' - Brivido per la Roma, destro dalla distanza di Zakaria e pallone che sorvola la traversa.

25' - Ci ha provato Benes dalla distanza, si tuffa e blocca Pau Lopez.

35' - GOL DEL MONCHENGLADBACH! AUTOGOL DI FAZIO! Intercetto sfortunato dell'argentino che in area piccola manda alle spalle di Pau Lopez.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Partiti!

48' - Grande occasione per i tedeschi, Stindl davanti a Pau Lopez manda a lato.

64' - GOL DELLA ROMA! HA SEGNATO FAZIO! Arriva il gol del pareggio della Roma, spaccata vincente di Federico Fazio dopo l'autorete del primo tempo.

69' - Grande occasione per la Roma, mancino di Kluivert che termina di un soffio alto.

95' - GOL DEL WOLFSBURG! HA SEGNATO PLEA! Che beffa per la Roma, all'ultimo minuto arriva il gol di Plea di testa su traversone di Zakaria.

---FINE PARTITA---

WOLFSBERGER-BASAKSHEIR 0-3

1' - Partiti!

5' - Turchi pericolosi, conclusione di Guldbrandsen di poco a lato.

35' - Traversa! Grande occasione per i padroni di casa, mancino di Rietzmaier e sfera che termina sulla traversa.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Partiti!

58' - Occasione per i turchi, ci ha provato nuovamente Guldbrandsen con il pallonetto senza però battere il portiere avversario.

72' - CALCIO DI RIGORE PER IL BASAKSHEIR!

73' - GOL DEL BASAKHSEIR! HA SEGNATO VISCA! Calcio di rigore vincente di VIsca che porta avanti i turchi.

84' - GOL DEL BASAKSHEIR! HA SEGNATO CRIVELLI! La chiude il Basaksheir, Visca serve l'assist per il tap-in vincente di Crivelli.

87' - GOL DEL BASAKSHEIR! GOL DI CRIVELLI! Gol in fotocopia al primo quello di Crivelli che sigla il tris del Basaksheir.

---FINE PARTITA---

WOLVES-SLOVAN BRATISLAVA 1-0

1' - Partiti!

14' - Spinge il Wolves alla ricerca del vantaggio.

44' - Il Wolves prova a rendersi pericoloso soltanto su azioni di calcio piazzato.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Partiti!

49' - CALCIO DI RIGORE PER IL WOLVES!

51' - RIGORE SBAGLIATO DA RUBEN NEVES! Arriva la respinta del portiere dello Slovan sul destro di Ruben Neves.

59' - Grande occasione per gli inglesi, destro al volo di Doherty ma grande parata del portiere avversario.

89' - Partita che riprende adesso dopo un'interruzione di nove minuti.

93' - GOL DEL WOLVES! HA SEGNATO JIMENEZ! Il Wolves si porta in vantaggio, traversone di Adama Traoré per il colpo di testa vincente di Raul Jimenez.

---FINE PARTITA---

BRAGA-BESIKTAS 3-1

1' - Partiti!

15' - GOL DEL BRAGA! HA SEGNATO PAULINHO! Avanti il Braga, calcio d'angolo per il colpo di testa vincente di Paulinho che batte Karius.

29' - GOL DEL BESIKTAS! HA SEGNATO BOYD! Arriva il pari dei turchi, errore difensivo del Braga e Boyd tutto solo in area di rigore manda in rete con il mancino.

36' - GOL DEL BRAGA! HA SEGNATO PAULINHO! Doppietta di Paulinho che approfitta del traversone di Galeno per il raddoppio dei portoghesi.

45' - Rosso per Lens! Il Besiktas dovrà giocare tutta la ripresa con un uomo in meno.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Partiti!

82' - GOL DEL BRAGA! HA SEGNATO WILSON EDUARDO! La chiude il Braga, zampata vincente del solito Wilson Eduardo dopo il traversone dalla sinistra.

---FINE PARTITA---

MANCHESTER UNITED-PARTIZAN 3-0

1' - Partiti!

7' - Grande opportunità per lo United, Rashford ad un passo dal gol sul traversone di Wan-Bissaka.

21' - GOL DELLO UNITED! HA SEGNATO GREENWOOD! Lo United legittima il dominio iniziale, mancino vincente di Greenwood che porta avanti gli inglesi.

26' - Ancora pericoloso il Manchester United, destro di Martial che termina di poco alto.

33' - GOL DELLO UNITED! HA SEGNATO MARTIAL! Grandissimo gol dei padroni di casa, magia di Martial che arriva davanti al portiere e lo batte con la punta del destro.

38' - Altra occasione per lo United, Rashford manda di poco alto sopra la traversa.

44' - Ennesima occasione per i padroni di casa, destro di Young che termina a lato.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Partiti!

50' - GOL DELLO UNITED! HA SEGNATO RASHFORD! Dopo numerose occasioni arriva il gol di Rashford, tris siglato con il mancino.

60' - Ci ha provato nuovamente lo United, mancino su punizione di Fred che viene respinta dal portiere del Partizan.

---FINE PARTITA---

RANGERS-PORTO 2-0

1' - Partiti!

22' - Pressione del Porto che non riesce a trovare il vantaggio.

40' - Palleggio del Porto, pochi lampi da ambo le parti.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Partiti!

62' - Grande occasione per i padroni di casa, conclusione di Tavernier che viene respinta da Marchesin.

69' - GOL DEL RANGERS! HA SEGNATO MORELOS! Ancora decisivo il colombiano, grande mancino in area di rigore di Morelos che batte Marchesin.

73' - GOL DEL RANGERS! HA SEGNATO DAVIES! La chiude il Rangers, gol di Davies grazie ad una deviazione di un difensore portoghese.

---FINE PARTITA---

FEYENOORD-YOUNG BOYS 1-1

1' - Partiti!

6' - Che occasione per gli olandesi, destro di Sinisterra che viene respinto quasi sulla linea di porta.

17' - CALCIO DI RIGORE PER IL FEYENOORD!

18' - GOL DEL FEYENOORD! HA SEGNATO BERGHUIS! Glaciale dal dischetto Berghuis, vantaggio degli olandesi dagli undici metri.

26' - Pericoli gli svizzeri con il solito Nsame che si guadagna soltanto un corner.

43' - Che errore di Assalé, tutto solo a porta vuota l'attaccante dello Young Boys manda a lato.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Partiti!

53' - Occasione per gli ospiti, vicino al gol Assalé.

71' - GOL DELLO YOUNG BOYS! HA SEGNATO SPIELMANN! Rimbalzo e sinistro vincente di Spielmann e arriva il pari degli svizzeri.

---FINE PARTITA---

20.45 - Buona sera gentili lettori di TUTTOmercatoWEB da Antonino Sergi, benvenuti in questa diretta testuale della prima giornata di ritorno dei gironi di Europa League.

Queste le undici sfide che andremo a seguire in diretta:

Espanyol-Ludogorets

Ferencvaros-CSKA Mosca

Wolfsburg-Gent

Oleksandriya-St. Etienne

Monchengladbach-Roma

Wolfsberger-Basaksheir

Wolves-Slovan Bratislava

Braga-Besiktas

Manchester United-Partizan

Rangers-Porto

Feyenoord-Young Boys