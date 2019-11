LIVE TMW - EUROPA LEAGUE (21) - Crollo Arsenal, poker Sporting, ok Siviglia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si conclude la diretta testuale delle gare delle 21 del quinto turno della fase a gironi di Europa League. Buonanotte e buon proseguimento sulle pagine di TMW.

22.58 - Sono terminate le gare delle 21. Questi i risultati finali:

Dudelange-APOEL Nicosia 0-2

Siviglia-Qarabag 2-0

Lugano-Copenaghen 0-1

Malmo-Dinamo Kiev 4-3

Rosenborg-LASK Linz 1-2

Sporting-Lisbona-PSV Eindhoven 4-0

Celtic-Rennes 3-1

Lazio-Cluj 1-0

Arsenal-Eintracht Francoforte 1-2

Vitoria Guimaraes-Standard Liegi 1-1

DUDELANGE-APOEL NICOSIA 0-2

FISCHIO D’INIZIO

10' - Calcio di rigore per l'APOEL!! Tocco di mano in area di Schnell, Rocchi non ha dubbi e assegna la massima punizione per gli ospiti.

11' - Gol di Matic!! APOEL in vantaggio!! Battuta precisa di Matic che supera Joubert per il vantaggio ospite.

30' - Siamo giunti alla mezzora di gioco con l'APOEL Nicosia avanti 1-0 sul campo del Dudelange.

34' - Palo di Stolz!! Che occasione per il Dudelange!! Porta palla il numero 10 della formazione di casa. La sua conclusione sbatte sul montante della porta di Belec.

43' - Gol di Merkis!! Raddoppio dell'APOEL!! Sugli sviluppi di un calcio di punizione, il difensore stacca di testa e supera Joubert.

—INTERVALLO—

52' - In avanti ancora l'APOEL Nicosia con Matic ma il suo suggerimento non trova nessun compagno di squadra.

65' - Spinge adesso il Dudelange con Lavie che aggancia dalla distanza e calcia debolmente, blocca Belec.

72' - Al-Tamari!! Occasione per l'APPOEL!! Il numero 11 ospite entra in area di rigore e calcia di prima intenzione, Joubert salva tutto.

80' - Dieci minuti al termine del match con l'APPOEL Nicosia in controllo del match e avanti 2-0 sul Dudelange.

90' - Ci stiamo avviando verso il termine del match con le due formazioni in dieci per il rosso prima a Vouros dell'APOEL e poi a Sinani del Dudelange.

FISCHIO FINALE

SIVIGLIA-QARABAG 2-0

FISCHIO D’INIZIO

8' - Prova ad attaccare il Siviglia con Gudelj che cerca una verticalizzazione per il Chicharito Hernandez, si salva la difesa del Qarabag.

27' - Ancora Siviglia in avanti. Dabbur viene cercato all'interno dell'area di rigore ma l'attaccante controlla male il pallone.

33' - Gran possesso palla della formazione padrona di casa ma ancora poche occasioni con il Qarabag che continua a controllare l'azione.

42' - El Haddadi!! Occasione per il Siviglia!! Gran punizione dell'esterno di casa con Begovic che vola a mettere in corner.

—INTERVALLO—

55' - Spunto di Romero che entra in area di rigore ma l'attaccante del Qarabag viene chiuso in corner prima della conclusione.

61' - Gol di Gil!! Siviglia in vantaggio!! Il neo entrato si trova a concludere da buona posizione superando Begovic.

70' - Avanza ancora il Siviglia che cerca con insistenza la rete del raddoppio.

75' - Un quarto d'ora al termine del match. Siviglia sempre avanti 1-0 sul Qarabag.

89' - El Haddadi!! Occasione per il Siviglia!! L'esterno d'attacco controlla un pallone in area e calcia con potenza, Begovic a mano aperta respinge.

91' - Gol di Dabbur!! Raddoppio del Siviglia!! Il numero 9 biancorosso calcia da posizione ravvicinata superando Begovic.

FISCHIO FINALE

LUGANO-COPENAGHEN 0-1

FISCHIO D’INIZIO

14' - Sotiriou!! Occasione per il Copenaghen!! L'attaccante ospite incrocia il tiro dall'interno dell'area. Sfera di poco alta.

26' - Gol di Thomsen!! Copenaghen in vantaggio!! Cross dalla destra di Bjelland per la testa del centrocampista che supera Baumann.

40' - Cinque minuti al termine della prima frazione di gara con il Copenaghen avanti a San Gallo contro il Lugano.

—INTERVALLO—

58' - Santos!! Il centravanti del Copenaghen danese colpisce di testa sugli sviluppi di un corner ma mette alto sopra la traversa.

70' - Avanza il Lugano con un cross dalla destra di Lavanchy, Johnsson in due tempi riesce a neutralizzare.

85' - Che occasione per il Copenaghen!! Dopo un salvataggio sulla linea, Custodio si addormenta sul pallone favorendo Sotiriou ma la sua conclusione a botta sicura trova la risposta d'istinto di Baumann.

FISCHIO FINALE

MALMO-DINAMO KIEV 4-3

FISCHIO D’INIZIO

1' - Gol di Bengtsson!! Malmo in vantaggio!! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il difensore della formazione di casa deposita in rete da posizione ravvicinata.

18' - Gol di Mykolenko!! Pareggia la Dinamo Kiev!! Il difensore ospite viene lasciato troppo solo in area e calcia di prima intenzione mettendo gonfiando la rete.

35' - Dieci minuti alla conclusione del primo tempo. Punteggio sull'1-1 fra Malmo e Dinamo Kiev.

39' - Gol di Tsygankov!! Dinamo Kiev in vantaggio!! Contropiede della squadra ucraina con il pallone messo al centro e il tap in vincente dell'attaccante.

—INTERVALLO—

48' - Gol di Rosenberg!! pareggia il Malmo!! Calcio di punizione battuto rapidamente dal lato corto destro dell'area di rigore, pallone a rimorchio per l'attaccante che supera Bushchan.

57' - Gol di Rakip!! Malmo in vantaggio!! Capovolge il punteggio la squadra di casa con l'esterno che entra in area e supera il portiere della Dinamo con un preciso diagonale.

65' - Rosso per Sydorchuk!! Dinamo Kiev in dieci!! Doppio giallo per il centrocampista della formazione ucraina e ospiti in dieci.

78' - Gol di Verbic!! Pareggia la Dinamo Kiev!! In dieci pareggia la Dinamo con l'esterno che in area di rigore sugli sviluppi di un corner supera Dahlin.

95' - Gol di Rosenberg!! Malmo avanti!! Cross dalla destra per il tocco da posizione ravvicinata del capitano con il pallone che si insacca in rete.

FISCHIO FINALE

ROSENBORG-LASK LINZ 1-2

FISCHIO D’INIZIO

16' - Trondsen!! Occasione per il Rosenborg!! Il centrocampista di casa si inserisce in area ma Schlager interviene in anticipo e chiude lo specchio della porta.

21' - Gol di Goiginger!! LASK in vantaggio!! Direttamente da calcio d'angolo, l'esterno cerca la porta. Hansen buca completamente il pallone con i pugni lasciandolo entrare in rete.

45' - Gol di Johnsen!! Pareggia il Rosenborg!! Gran colpo di testa dell'attaccante della formazione di casa e Schlager battuto.

—INTERVALLO—

54' - Gol di Frieser!! Raddoppia il LASK!! Cross dalla destra per l'esterno ospite che colpisce di testa. Hansen tocca ma non riesce ad evitare che il pallone entri in rete.

70' - Avanza il Rosenborg a caccia del gol del pareggio ma il cross di Akintola trova la respinta della retroguardia del LASK.

81' - Raft!! Occasione per il LASK!! Entra in area dal lato destro del campo l'esterno ospite ma Hansen gli chiude lo specchio della porta.

FISCHIO FINALE

SPORTING LISBONA-PSV EINDHOVEN 4-0

FISCHIO D’INIZIO

8' - Bruno Fernandes!! Occasione per lo Sporting!! Conclusione dalla distanza dell'ex Sampdoria con Unnerstall che alza il pallone sopra la traversa.

9' - Gol di Phellype!! Sporting in vantaggio!! Elegante assist no look di Bruno Fernandes per l'attaccante che di testa supera il portiere del PSV.

15' - Gol di Bruno Fernandes!! Raddoppio dello Sporting!! La specialità della casa per il centrocampista portoghese. Conclusione dalla distanza, un bacino il palo e pallone che si insacca in rete.

29' - Bruma!! L'esterno del PSV prova la conclusione dall'interno dell'area ma il pallone si perde sul fondo non di molto.

43' - Gol di Mathieu!! Tris dello Sporting!! Sugli sviluppi di un corner, il difensore biancoverde va in scivolata e supera Unnerstall.

—INTERVALLO—

55' - Il PSV, complice anche i cambi nell'intervallo, sono entrati in campo con un altro piglio anche se il risultato sembra compromesso.

63' - Calcio di rigore per lo Sporting!! Dopo un'azione personale, Acuna viene atterrato da Baumgartl. Massima punizione per i lusitani.

64' - Gol di Bruno Fernandes!! Poker dello Sporting!! L'ex Samp batte il rigore, pallone da una parte e Unnerstall dall'altra.

75' - Un quarto d'ora al termine del match di Lisbona con lo Sporting in completo controllo del match.

FISCHIO FINALE

CELTIC-RENNES 3-1

FISCHIO D’INIZIO

22' - Gol di Morgan!! Celtic in vantaggio!! Cross basso di Forrest dal lato sinistro dell'area di rigore e conclusione di prima intenzione del numero 16 biancoverde che supera Mendy.

29' - Ntcham!!Ci prova dalla lunga distanza l'ex Genoa ma Mendy in due tempi riesce a neutralizzare a terra.

45' - Gol di Christie!! Celtic in vantaggio!! Brown serve l'attaccante che dalla distanza beffa un non incolpevole Mendy.

—INTERVALLO—

56' - Palo di Siebatcheu!! Che occasione per il Rennes!! L'attaccante rossonero approfitta di una respinta di Forster ma da posizione ravvicinata coglie il montante.

64' - Celtic in avanti con Morgan che riceve in area di rigore. Mendy esce in maniera non impeccabile. Va a terra l'attaccante del Celtic, tutto regolare per l'arbitro.

73' - Gol di Johnston!! Terzo gol del Celtic!! Il numero 19 biancoverde calcia in diagonale dall'interno dell'area superando Mendy.

88' - Gol di Hunou!! Il Rennes accorcia le distanze!! L'attaccante rossonero segna il gol della bandiera superando Forster.

FISCHIO FINALE

LAZIO-CLUJ 1-0 ( Segui la diretta testuale su TMW )

FISCHIO D’INIZIO

6' - Subito Lazio in avanti con Correa che riceve un lancio dalle retrovie ma Boli copre bene sull'attaccante biancoceleste coprendo la rimessa dal fondo.

17' - Adekanye!! Occasione per la Lazio!! Scavetto di Cataldi per il giovane attaccante che tutto solo spara alto sopra la traversa.

25' - Gol di Correa!! Lazio in vantaggio!! Il Tucu riceve da Adekanye e con un sinistro chirurgico mette il pallone sul palo più lontano.

31' - Luis Alberto!! Gran botta dello spagnolo con il pallone che termina non lontano dalla porta del Cluj.

39' - Palo di Djokovic!! Occasione per il Cluj!! Conclusione dalla distanza del centrocampista con Proto che è battuto ma il pallone sbatte sul palo.

—INTERVALLO—

48' - Jony!! L'esterno biancoceleste si incarica della battuta di un calcio di punizione dal limite. Pallone sul fondo non di molto.

49' - Occasione per il Cluj!! Acerbi anticipa Paun in area di rigore ma colpisce verso la sua porta. Gran risposta di Proto.

59' - Paun!! Occasione per il Cluj!! Conclusione dell'attaccante della formazione rumena, grande la risposta di Proto.

67' - Gol annullato a Traoré!! L'attaccante del Cluj colpisce di prima intenzione in area e batte Proto ma la sua posizione era irregolare.

75' - Luis Alberto!! Conclusione del numero 10 della Lazio dalla distanza e pallone sul fondo non di molto.

84' - Avanza a testa bassa la Lazio con Caicedo che riceve in area ma l'attaccante biancoceleste viene chiuso dalla difesa del Cluj.

FISCHIO FINALE

ARSENAL-EINTRACHT FRANCOFORTE 1-2

FISCHIO D’INIZIO

5' - Corner per l'Eintracht con Kamada che crossa sul secondo palo, c'è una deviazione ancora della difesa inglese. Sarà ancora angolo.

13' - Aubameyang!! Occasione per l'Arsenal!! Colpo di testa dell'attaccante dei Gunners dall'interno dell'area, sfera di poco fuori.

29' - Sgroppata di Saka che arriva al traversone verso il centro dell'area senza però trovare nessun compagno di squadra.

45' - Gol di Aubameyang!! Arsenal in vantaggio!! Il capitano dei Gunners riceve un cross dalla destra e la sua conclusione si insacca in rete.

—INTERVALLO—

48' - Willock!! Occasione per l'Arsenal!! Inserimento in area di rigore il centrocampista dei Gunners con Ronnow che chiude in corner.

55' - Gol di Kamada!! Pareggia l'Eintracht Francoforte!! Conclusione del giapponese dalla distanza con il pallone che supera Martinez.

64' - Gol di Kamada!! Eintracht Francoforte in vantaggio!! Sugli sviluppi di un corner, il giapponese conclude dalla distanza e batte Martinez.

70' - Kostic!! Occasione per l'Eintracht!! Ripartenza dell'esterno della formazione tedesca con Papastathopoulos che salva tutto.

80' - Dieci minuti al termine del match con l'Arsenal che si sta riversando in attacco alla ricerca del pareggio.

FISCHIO FINALE

VITORIA GUIMARAES-STANDARD LIEGI 1-1

FISCHIO D’INIZIO

15' - Gara condizionata da una forte nebbia a Guimaraes ma la visibilità in campo resta buona e si gioca.

27' Lestienne!! Occasione per lo Standard Liegi!! L'esterno della formazione belga calcia con potenza verso la porta. Douglas Jesus in due tempi neutralizza.

33' - Che occasione per Emond!! Standard Liegi ancora pericoloso!! Pallone filtrante di M'Poku per il centravanti che si trova tutto solo in area ma ciabatta la conclusione mettendo sul fondo.

40' Calcio di rigore per lo Standard Liegi!! Douglas atterra in area di rigore Bastienne. Noi abbiamo qualche dubbio, l'arbitro no e concede la massima punizione per i belgi.

41' - Gol di Lestienne!! Standard in vantaggio!! Esecuzione perfetta dell'ex Genoa con Douglas Jesus che è spiazzato.

46' - Gol di Andre Pereira!! Pareggia il Vitoria Guimaraes!! L'esterno si trova in area e batte in diagonale superando Bodart.

—INTERVALLO—

51' - Evangelista!! Occasione per il Vitoria Guimaraes!! Il centrocampista della formazione di casa prova il tap in dopo una conclusione deviata ma mette clamorosamente sul fondo.

62' - Evangelista!! Occasione per il Vitoria Guimaraes!! Colpo di testa del centrocampista della formazione lusitana, grande risposta di Bodart.

75' - Davidson!! Gran botta del brasiliano dalla distanza, Bodart riesce a neutralizzare il pallone.

80' - Dieci minuti al termine con il risultati in parità fra Vitoria Guimaraes e Standard Liegi.

FISCHIO FINALE

20.56 - Le venti squadre impegnate questa sera stanno facendo il loro ingresso sui rispettivi terreni di gioco.

20.41 - Saranno dieci le gare che si giocheranno fra poco più di venti minuti.

Dudelange-APOEL Nicosia

Siviglia-Qarabag

Lugano-Copenaghen

Malmo-Dinamo Kiev

Rosenborg-LASK Linz

Sporting-Lisbona-PSV Eindhoven

Celtic-Rennes

Lazio-Cluj

Arsenal-Eintracht Francoforte

Vitoria Guimaraes-Standard Liegi

Lettori di TMW buonasera da Andrea Piras e benvenuti alla diretta testuale delle gare delle 21 valide per la quinta giornata della fase a giorni di Europa League.