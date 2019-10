LIVE TMW - EUROPA LEAGUE (21) - Rimonta Arsenal, bene il Siviglia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

22.56 - Terminano qui i match di Europa League delle 21, validi per la seconda giornata della fase a gironi. Di seguito tutti i risultati:

RISULTATI FINALI:

Arsenal-Guimaraes 3-2

Dinamo Kiev-Copanhagen 1-1

Eintracht Francoforte - Standard Liegi 2-1

Getafe-Basilea 0-1

Malmo-Lugano 2-1

Psv-Lask 0-0

Rennes-Cluj 0-1

Siviglia-Dudelange 3-0

Sporting-Rosenborg 1-0

Trabzonspor-Krasnodar 0-2

1' - Comincia la partita!

9' - GOL! GOL! GOL! EDWARDS! Avanti la squadra ospite! Il giocatore del Vitoria riceve in area, controlla e scarica in rete! 0-1!

13' - L'Arsenal si riversa in avanti alla ricerca del pari!

22' - Rowe! Si fionda su un pallone vagante e calcia di prima, palla deviata in calcio d'angolo!

33' - GOL! GOL! GOL! MARTINELLI! Arriva il pareggio dell'Arsenal con Tierney che apparecchia per Martinelli che colpisce di testa! 1-1!

37' - GOL! GOL! GOL! AVANTI ANCORA IL GUIMARAES! Stavolta è Duarte ad infilare Martinez sotto la traversa! 1-2!

21.47 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

54' - Ancora Rowe! Errore da pochi passi e pareggio mancato.

59' - Giallo per Garcia del Guimaraes.

71' - L'Arsenal continua a spingere alla ricerca di un nuovo pareggio.

80' - GOL! GOL! GOL! PEPE! Arriva il pareggio dell'Arsenal proprio nei minuti finali! Gran conclusione da calcio piazzato e palla in rete!

90' - GOL! GOL! GOL! PEPE! Incredibile! L'ha ribaltata nel finale l'Arsenal, decisivo Nicolas Pépé!

22.50 - Fine partita.

Dinamo Kiev-Copanhagen 1-1

1' - Comincia la partita!

2' - GOL! GOL! GOL! SOTIRIOU! Avanti la squadra danese, incornata vincente e Copenhagen in vantaggio!

12' - Viene fuori la Dinamo Kiev dopo un primo momento di tensione.

22' - Ammonito Sydorchuk.

21.47 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

53' - GOL! GOL! GOL! SHABANOV! Punizione esemplare e pareggio Dinamo!

56' - Kedziora si becca l'ammonizione.

59' - Scatta il giallo anche per Bartolec.

68' - Ammonito Besiedin.

22.50 - Fine partita.

Eintracht Francoforte - Standard Liegi 2-1

1' - Comincia la partita!

17' - Poche emozioni in questa prima fase del match.

29' - GOL! GOL! GOL! ABRAHAM! Avanti la squadra tedesca, punizione dalla sinistra e sul secondo palo c'è Abraham che non sbaglia!

34' - Padrona del campo la squadra tedesca in questo primo tempo.

21.47 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

53' - Scatta il giallo per Hinteregger.

64' - Paciencia! Libero in area riceve il cross ed incorna, fuori!

73' - GOL! GOL! GOL! HINTEREGGER! Arriva il raddoppio per la squadra tedesca che mette alla corda la squadra di Liegi!

82' - GOL! GOL! GOL! AMALLAH! Accorcia lo Standard in questi minuti finali!

22.50 - Fine partita.

Getafe-Basilea 0-1

1' - Comincia la partita!

18' - GOL! GOL! GOL! FREI! Avanti il Basilea! Petretta sfonda sulla sinistra, scarico dietro per Frei che impatta e non sbaglia! 0-1!

29' - Comert viene ammonito.

35' - Giallo anche per Stocker.

39' - Match tesissimo, scatta l'ammonizione anche per Xhaka.

21.47 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

61' - Gara molto tesa in questo secondo tempo, sfilza di cartellini gialli da una parte e dall'altra.

65' - Continuano ad arrivare ammonizioni, stavolta se la becca Frei.

74' - Espulso Bua! Arriva il rosso per il giocatore del Basilea!

22.50 - Fine partita.

Malmo-Lugano 2-1

1' - Comincia la partita!

8' -Giallo per Sabbatini.

12' - GOL! GOL! GOL! BERGET! In vantaggio il Malmo, dal dischetto Berget non sbaglia!

13' - Scatta il giallo anche per Obexer.

32' - GOL! GOL! GOL! Palmeiro la mette in porta con un gran colpo di tacco! 2-0!

21.47 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

50' - GOL! GOL! GOL! GERNDT! Accorcia le distanze il Lugano!

61' - Ammonito Berget.

85' - Ammonito anche Larsson.

22.50 - Fine partita.

Psv-Lask 0-0

1' - Comincia la partita!

21' - Ranftl si becca il primo giallo del match.

29' - Psv pericoloso ma manca incisività sotto porta.

31' - Ammonito anche Galaviz.

21.47 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

54' - Bergwijn! Prova la conclusione da distanza interessante, Schlager ci arriva!

68' - Raguz! Holland apparecchia per il compagno che calcia ma non trova la porta!

75' - Klauss! Ancora Lask pericoloso, incornata che termina a pochi centimetri dal palo!

22.50 - Fine partita.

Rennes-Cluj 0-1

1' - Comincia la partita!

5' - Espulso Mendy! Fallo da rosso ed il Rennes è già in dieci uomini!

9' - Scatta il giallo anche per Niang.

9' - GOL! GOL! GOL! DEAC! Punizione perfetta e Cluj in vantaggio!

22' - Djokovic! Conclusione da distanza ravvicinata, palla che sfiora il palo!

23' - Gara che continua ad essere tesa, giallo per Raphina.

28' - Niang sbaglia dal dischetto! Occasione ghiotta per il Rennes con Niang che, però, sbaglia il calcio di rigore!

21.47 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

47' - Espulso Camavinga! Arriva il secondo rosso, Rennes in nove!

51' - Arriva il giallo per Maouassa.

71' - Palo di Bourigeaud! Conclusione dal limite, palla che tocca la parte esterna del palo!

82' - Rosso per Susic! Resta in dieci uomini il Cluj!

22.50 - Fine partita.

Siviglia-Dudelange 3-0

1' - Comincia la partita!

21' - Traversa di Escudero! Siviglia vicino al vantaggio!

25' - Arriva l'ammonizione per Lesquoy.

40' - Sinanui! Ospiti pericolosi con una conclusione dal limite, fuori!

21.47 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

48' - GOL! GOL! GOL! VAZQUEZ! La sblocca l'ex giocatore del Palermo, incornata vincente e palla in rete!

76' - GOL! GOL! GOL! ANCORA VAZQUEZ! Arriva il raddoppio per la squadra spagnola!

78' - GOL! GOL! GOL! EL HADDADI! Arrotonda il risultato la squadra spagnola!

22.50 - Fine partita.

Sporting-Rosenborg 1-0

1' - Comincia la partita!

23' - Sporting che prova a rendersi pericoloso in questo primo tempo.

32' - Vietto! Prova a piazzare il tiro all'angolo, ci arriva il portiere Hansen!

21.47 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

53' - Ritmi molto blandi in questa fase.

64' - Ammonito Vietto.

70' - GOL! GOL! GOL! BOLASIE! La sblocca lo Sporting di Lisbona in questa ripresa!

77' - Arriva il giallo per Rosier.

90' - Helland ammonito.

22.50 - Fine partita.

Trabzonspor-Krasnodar 0-2

1' - Comincia la partita!

29' - Scatta il giallo per Olsson tra le fila del Krasnodar.

34' - Padroni di casa maggiormente pericolosi in questo primo tempo.

21.47 - Fine primo tempo.

49' - GOL! GOL! GOL! BERG! Il Krasnodar sblocca la partita!

63' - Ben tre gialli in questo avvio di ripresa. Ammoniti Pereira, Sosa e Ramirez.

72' - Ritmi calati in questa fase finale.

90' - GOL! GOL! GOL! VILHENA! Raddoppia il Krasnodar nel finale.

22.50 - Fine partita.

20.55 - Sono dieci i match che seguiremo in contemporanea:

Arsenal-Guimaraes

Dinamo Kiev-Copanhagen

Eintracht Francoforte - Standard Liegi

Getafe-Basilea

Malmo-Lugano

Psv-Lask

Rennes-Cluj

Siviglia-Dudelange

Sporting-Rosenborg

Trabzonspor-Krasnodar

20.52 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buonasera da Gennaro Di Finizio! Benvenuti alla diretta testuale dei match di Europa League delle 21, validi per la terza giornata della fase a gironi!