LIVE TMW - EUROPA LEAGUE ore 18:55: Getafe e PSV in vantaggio

APOEL - DUDELANGE 0-0 (gruppo A)

18:55 - Si parte!

QARABAG - SIVIGLIA 0-0 (gruppo A)

18:55 - Si parte!

15' - Hernandez prova la conclusione di testa, ma il giocatore degli andalusi schiaccia troppo il pallone che si impenna sopra la traversa.

COPENAGHEN - LUGANO 0-0 (gruppo B)

18:55 - Si parte!

DINAMO KYEV - MALMO 0-0 (gruppo B)

18:55 - Si parte!

BASILEA - KRASNODAR 1-0 (gruppo C)

18:55 - Si parte!

10' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! IL BASILEA SBLOCCA LA SFIDA!!! Bua sfrutta un errore grossolano di Martynovich, superando con un gran tiro di esterno Safonov!!!

GETAFE - TRABZONSPOR 1-0 (gruppo C)

18:55 - Si parte!

18' - ANGEL!!! IL GETAFE SBLOCCA LA SFIDA!!! Gran cross sul secondo palo, il numero 9 dei padroni di casa si coordina e supera Cakir con un gran colpo di testa!!!

LASK LINZ - ROSENBORG 0-0 (gruppo D)

18:55 - Si parte!

PSV - SPORTING 1-0 (gruppo D)

18:55 - Si parte!

20' - MALEN!!! PADRONI DI CASA IN VANTAGGIO!!! Pallone allontanato dalla difesa orange, il numero 9 mette giù il pallone e prova il tiro a giro sul secondo palo, Ribeiro non può farci nulla!!!

CLUJ - LAZIO 0-0 (gruppo E)

18:55 - Si parte!

RENNES - CELTIC 0-0 (gruppo E)

18:55 - Si parte!

EINTRACHT FRANCOFORTE - ARSENAL 0-0 (gruppo F)

18:55 - Si parte!

5' - Prima occasione del match per l'Arsenal, ma la conclusione di Torreira termina alta.

12' - Si fa vedere anche Andre Silva, ma la sua conclusione dalla distanza si perde ampiamente sul fondo.

19' - Ancora Andre Silva, il lusitano si mette in proprio e calcia: pallone deviato in corner, buona occasione per i tedeschi.

STANDARD LIEGI - GUIMARAES 0-0 (gruppo F)

18:55 - Si parte!

8' - Poche emozioni da gol in questi primi minuti di gioco, le due squadre stanno cercando spazi in fase offensiva.

18:51 - Manca davvero pochissimo al calcio di inizio dei vari match, tra poco inizia lo spettacolo dell'Europa League.

18:40 - Le squadre sono rientrate negli spogliatoi per prepararsi, manca pochissimo al calcio di inizio. In campo anche Siviglia e Arsenal, i Gunners vogliono assolutamente rifarsi dopo lo stop contro il Watford.

Ricordiamo che sarà possibile seguire il Live Match integrale di Cluj-Lazio, la squadra di Inzaghi vuole iniziare subito bene il proprio cammino in Europa League.

18:20 - Torna l'Europa League con ben due squadre impegnate nella seconda competizione europea. Gentili lettori di TuttoMercatoWeb, Patrick Iannarelli vi dà il benvenuto alla diretta testuale dei match delle ore 18:55.