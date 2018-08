LIVE TMW - Europa, mercato -1. Chadli al Monaco. PSG, Trapp in uscita

Ultime ore di calciomercato in Europa. Ultimi botti per le squadre di Bundes, Liga e Ligue 1.

Fonte: Hanno collaborato Simone Bernabei, Giacomo Iacobellis, Dimitri Conti e Michele Pavese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

22.30 LIGA - La conclusione dell'affare era nell'aria da qualche ora, e adesso è arrivata anche l'annuncio ufficiale sulla buona riuscita del trasferimento: Sandro Ramirez è un nuovo calciatore della Real Sociedad. L'attaccante, cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, torna così in Spagna dopo il periodo poco brillante da lui vissuto nell'Everton. Arriva nella squadra dei Paesi Baschi con la formula del prestito.

22.17 LIGUE 1 - Il Monaco, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato l'acquisto del centrocampista belga Nacer Chadli, 29 anni proveniente dal West Bromwich. Autore di un buon Mondiale con la Nazionale guidata da Roberto Martinez, l'ex Tottenham ha firmato fino al 2021.

21.50 LIGUE 1 - Come si apprende da L'Equipe, il terzino Jorge è ormai ad un passo dal lasciare la società il Monaco. Il laterale mancino brasiliano classe '96 viene segnalato vicinissimo ad accasarsi al Porto, con i lusitani che hanno trovato l'accordo per rilevarlo a circa 8,5 milioni di euro. Su di lui c'era anche il Nantes.

20.40 BUNDESLIGA - Sembra essersi sbloccata la situazione intorno a Kevin Trapp, estremo difensore del PSG ormai retrocesso come terzo portiere alle spalle di Buffon e Areola. Il tedesco viaggia verso un ritorno in patria, nell'Eintracht Francoforte: dovrebbe finire infatti in prestito alla società tedesca, dove peraltro ha militato già tra il 2012 e il 2015.

19.30 LIGUE 1 - Mancava solamente l'annuncio ufficiale, come detto, e questo alla fine è arrivato. Nemanja Radonjic, esterno serbo proveniente dalla Stella Rossa, è adesso un nuovo calciatore dell'Olympique Marsiglia. Il classe '96 ha scelto la maglia numero 7 al Velodrome, con l'OM che ha versato 12 milioni nelle casse della società di Belgrado dei quali però una parte (stimata sui 3 milioni) andrà alla Roma, che deteneva percentuali sulla vendita futura.

18.14 PREMIER LEAGUE - Otto anni dopo, l'attaccante irlandese Jonathan Walters torna in forza all'Ipswich Town. La società inglese, che milita in seconda divisione, ne ha infatti annunciato l'arrivo in prestito dal Burnley, club che l'aveva prelevato dallo Stoke City nella scorsa sessione estiva.

17.50 LIGUE 1 - Altro colpo realizzato da una squadra australiana. Dopo l'acquisto di Siem de Jong dell'Ajax operato qualche giorno fa dal Sydney, è invece notizia di oggi che il Melbourne Victory ha preso Ola Toivonen. Colonna della nazionale svedese, con la quale ha giocato tutte le partite degli ultimi Mondiali di Russia 2018, il 32enne attaccante approda nel continente oceanico dal Tolosa, in Ligue 1.

17.35 LIGUE 1 - Nuovo innesto per il Monaco, ed in particolare per il settore giovanile della compagine monegasca. Nella giornata di oggi per il club di Ligue 1 ha firmato David Colina, terzino classe 2000 che arriva da un'accademia di tutto rispetto come quella della Dinamo Zagabria.

17.23 LIGA - Portu convocato per la sfida di domani tra Girona e Villarreal. Nonostante i rumors di mercato sull'imminente trasferimento del trequartista classe '92 al Siviglia, il club catalano ha deciso di chiamare comunque il giocatore per la terza giornata di Liga. Il gong di fine mercato intanto si avvicina e, dopo aver perso Mariano Diaz (Real Madrid), la squadra di Machin cerca disperatamente rinforzi nel reparto offensivo.

16.41 EREDIVISIE - Il PSV Eindhoven, come da sua consuetudine, pesca sul mercato messicano per rinforzare la propria squadra. La compagine olandese ha infatti annunciato di aver raggiunto un accordo con il Pachuca per rilevare il centrale di centrocampo Erick Gutierrez, classe '95 per il quale la squadra bianco-rossa d'Olanda ha versato 8 milioni. Ecco l'annuncio del rinforzo Tricolor dato sui social network:

16.18 PREMIER LEAGUE - Il Middlesbrough si rinforza ulteriormente per la stagione di Championship. La società di seconda divisione inglese ha annunciato tramite i propri canali ufficiali l'arrivo di Sam McQueen, esterno sinistro di centrocampo arrivato in prestito per un anno dal Southampton.

15.45 LIGUE 1 - Nuovo rinforzo nella difesa del Nantes. Il club della Loira-Atlantica ha infatti annunciato l'arrivo di Kara Mbodji, roccioso centrale senegalese classe '89 prelevato dall'Anderlecht in prestito con diritto di riscatto.

15.22 LIGA - Il Real Valladolid guarda ancora in Italia per rinforzare la propria rosa. Come riporta Marca, il club neo-promosso in Liga avrebbe infatti sondato il terreno per il giovane terzino della Roma Luca Pellegrini. In questa sessione di mercato i biancoviola si sono già assicurati dai giallorossi il centrocampista offensivo Daniele Verde.

15.03 BUNDESLIGA - Sirene spagnole per Shinji Kagawa. Come riportato da Kicker il giapponese vorrebbe giocare in Liga ed il Siviglia avrebbe mostrato interesse per il classe '89, anche se per il momento, secondo quanto filtra dal club giallonero, non è arrivata.

14.53 EREDIVISIE - Steven Bergwijn ed il PSV, avanti insieme. Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il club olandese ha comunicato il rinnovo fino al 2022 dell'attaccante classe'97.

14.30 LIGA - Mariano Diaz ha già scelto il suo nuovo numero di maglia al Real Madrid. Una scelta non certo banale, visto che l'ex attaccante dell'Olympique Lione erediterà il pesantissimo 7 di Cristiano Ronaldo e Raul Gonzalez. Lo riporta Cadena Cope.

14.01 LIGA - Alex Galvez saluta l'Eibar. Il difensore classe '89 ha infatti risolto il proprio contratto dopo due stagioni.

13.43 LIGA - Non solo Quincy Promes per il Siviglia. Secondo il Mundo Deportivo il Siviglia sta tentando di chiudere anche per Cristian Portu, attaccante del Girona che questa mattina non si è allenato col club catalano proprio in attesa di novità dall'Andalusia.

13.38 LIGA - UFFICIALE: Il Barcellona ha annunciato l'arrivo del giovane Ronald Araujo, difensore centrale uruguayano in arrivo dal Boston River. Il giocatore, costato 1,7 milioni di euro più bonus, inizialmente andrà a rinforzare il Barça B.

13.30 LIGUE 1 - L'Olympique Lione, secondo L'Equipe, ha raggiunto un accordo col Lille per l'esterno d'attacco Nicolas Pepe. Le due società hanno già definito l'operazione, mentre secondo il quotidiano transalpino resterebbe ancora da convincere il classe '95.

13.22 LIGUE 1 - Juan Bernat, terzino sinistro del Bayern Monaco, è virtualmente un nuovo giocatore del PSG. Lo spagnolo, secondo l'edizione tedesca di Sky Sport, sarà a Parigi nelle prossime ore e nella giornata di domani si sottoporrà alle visite mediche prima di firmare il contratto fino al 2021.

13.20 LIGA - Giannelli Imbula è un nuovo giocatore del Rayo Vallecano. Il centrocampista classe 1992 lascia lo Stoke City a titolo temporaneo per una stagione.

13.10 LIGA - Mariano Diaz ha superato le visite mediche con il Real Madrid. Attesa dunque l'ufficialità per l'arrivo della punta dal Lione che torna in casa Blancos.

12.40 PREMIER LEAGUE - UFFICIALE - Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il West Ham ha comunicato di aver ceduto al Charlton Athletic , in prestito fino al termine della stagione, il centrocampista classe '96 Josh Cullen.

12.36 - Yaya Touré e l'Olympiacos, la trattativa continua. come riporta Sky Sports UK i negoziati fra il club greco ed il centrocampista ex City continuano, ma ancora non è stato trovato l'accordo. Il giocatore ha già sostenuto, e superato, le visite mediche.

12.25 LIGUE 1 - Nacer Chadli al Monaco. L'esterno belga del WBA, come riportato da Sky Sports UK, sta sostenendo le visite mediche con il club monegasco.

12.23 - UFFICIALE: Marco Borriello è un nuovo giocatore dell'UD Ibiza. A darne notizia è il club di terza divisione spagnola con un video di presentazione sui propri canali social.

12.01 LIGUE 1 - UFFICIALE: Il Lorient ha annunciato l'arrivo del centrocampista offensivo del Crystal Palace Jason Lokilo. L'ex Anderlecht arriva in Francia con la formula del prestito.

11.54 LIGUE 1 - Mbaye Niang al Rennes, ci siamo. L'attaccante del Torino, che come anticipato da TMW passerà al Rennes in prestito con diritto di riscatto, è attivo oggi Francia per le visite mediche di rito con il suo nuovo club.

11.50 PREMIER LEAGUE - Anthony Martial ed il Manchester United, avanti insieme. Come riporta SkySports UK infatti, i Red Devils hanno offerto all'attaccante il rinnovo del contratto per altre 5 stagioni. La trattativa va avanti da mesi ed il prolungamento appare imminente

11.45 LIGUE 1 - UFFICIALE: Oluwaseyi Babajide Ojo, meglio noto come Sheyi Ojo, è un nuovo giocatore del Reims. L'attaccante classe '97 arriva in prestito dal Liverpool.

11.44 EREDIVISIE - Doppia operazione in uscita per il Sassuolo. Secondo le ultimissime raccolte da TMW il club neroverde ha infatti definito con lo Zwolle i trasferimenti di Alessandro Tripaldelli e Gianluca Scamacca. I due giocatori, entrambi classe '99, sono già in viaggio per l'Olanda e si trasferiranno nel club di Eredivisie in prestito annuale.

11.34 LIGA - L'attaccante olandese Quincy Promes, seguito in estate anche da Roma e Milan, sta per diventare un nuovo giocatore del Siviglia. Il club andaluso pagherà 21 milioni allo Spartak Mosca per il suo cartellino, con Promes che arriverà in città nelle prossime ore per visite mediche e firma sul contratto quadriennale.

11.00 PREMIER LEAGUE - Divock Origi, attaccante belga del Liverpool, vuole lasciare i Reds prima della chiusura del mercato europeo. Come riporta il Liverpool Echo sulle sue tracce c'è il Besiktas.

10.54 LIGA - UFFICIALE: Pablo de Blasis lascia il Mainz dopo 4 anni. Il centrocampista argentino classe '88 ha firmato un contratto biennale con l'Eibar.

10.51 LIGUE 1 - Sirene francesi per Georges-Kevin N’Koudou. Secondo quanto raccolto da Sky Sports UK infatti, l'esterno del Tottenham potrebbe essere ceduto al Rennes in prestito fino al termine della stagione.

10.46 - LIGUE 1 - Rinforzo a sorpresa per il PSG. Come riporta il tabloid britannico Sun, il club cacpione di Francia è vicino a Eric Maxim Choupo-Moting, attaccante tedesco naturalizzato camerunese di proprietà dello Stoke City.

10.45 - Ultime ore di calciomercato in Europa. In Germania il mercato chiuderà domani alle ore 18:00, in Russia ed in Grecia alle 23.00, mentre in Francia, Olanda, Svizzera, Turchia e Spagna il calciomercato chiuderà i battenti alle 24.00.