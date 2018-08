LIVE TMW - Europa, mercato -1. Siviglia, non solo Promes: ecco Portu

Ultime ore di calciomercato in Europa. Ultimi botti per le squadre di Bundes, Liga e Ligue 1.

14.01 LIGA - Alex Galvez saluta l'Eibar. Il difensore classe '89 ha infatti risolto il proprio contratto dopo due stagioni.

13.43 LIGA - Non solo Quincy Promes per il Siviglia. Secondo il Mundo Deportivo il Siviglia sta tentando di chiudere anche per Cristian Portu, attaccante del Girona che questa mattina non si è allenato col club catalano proprio in attesa di novità dall'Andalusia.

13.38 LIGA - UFFICIALE: Il Barcellona ha annunciato l'arrivo del giovane Ronald Araujo, difensore centrale uruguayano in arrivo dal Boston River. Il giocatore, costato 1,7 milioni di euro più bonus, inizialmente andrà a rinforzare il Barça B.

13.30 LIGUE 1 - L'Olympique Lione, secondo L'Equipe, ha raggiunto un accordo col Lille per l'esterno d'attacco Nicolas Pepe. Le due società hanno già definito l'operazione, mentre secondo il quotidiano transalpino resterebbe ancora da convincere il classe '95.

13.22 LIGUE 1 - Juan Bernat, terzino sinistro del Bayern Monaco, è virtualmente un nuovo giocatore del PSG. Lo spagnolo, secondo l'edizione tedesca di Sky Sport, sarà a Parigi nelle prossime ore e nella giornata di domani si sottoporrà alle visite mediche prima di firmare il contratto fino al 2021.

13.20 LIGA - Giannelli Imbula è un nuovo giocatore del Rayo Vallecano. Il centrocampista classe 1992 lascia lo Stoke City a titolo temporaneo per una stagione.

13.10 LIGA - Mariano Diaz ha superato le visite mediche con il Real Madrid. Attesa dunque l'ufficialità per l'arrivo della punta dal Lione che torna in casa Blancos.

12.40 PREMIER LEAGUE - UFFICIALE - Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il West Ham ha comunicato di aver ceduto al Charlton Athletic , in prestito fino al termine della stagione, il centrocampista classe '96 Josh Cullen.

12.36 - Yaya Touré e l'Olympiacos, la trattativa continua. come riporta Sky Sports UK i negoziati fra il club greco ed il centrocampista ex City continuano, ma ancora non è stato trovato l'accordo. Il giocatore ha già sostenuto, e superato, le visite mediche.

12.25 LIGUE 1 - Nacer Chadli al Monaco. L'esterno belga del WBA, come riportato da Sky Sports UK, sta sostenendo le visite mediche con il club monegasco.

12.23 - UFFICIALE: Marco Borriello è un nuovo giocatore dell'UD Ibiza. A darne notizia è il club di terza divisione spagnola con un video di presentazione sui propri canali social.

12.01 LIGUE 1 - UFFICIALE: Il Lorient ha annunciato l'arrivo del centrocampista offensivo del Crystal Palace Jason Lokilo. L'ex Anderlecht arriva in Francia con la formula del prestito.

11.54 LIGUE 1 - Mbaye Niang al Rennes, ci siamo. L'attaccante del Torino, che come anticipato da TMW passerà al Rennes in prestito con diritto di riscatto, è attivo oggi Francia per le visite mediche di rito con il suo nuovo club.

11.50 PREMIER LEAGUE - Anthony Martial ed il Manchester United, avanti insieme. Come riporta SkySports UK infatti, i Red Devils hanno offerto all'attaccante il rinnovo del contratto per altre 5 stagioni. La trattativa va avanti da mesi ed il prolungamento appare imminente

11.45 LIGUE 1 - UFFICIALE: Oluwaseyi Babajide Ojo, meglio noto come Sheyi Ojo, è un nuovo giocatore del Reims. L'attaccante classe '97 arriva in prestito dal Liverpool.

11.44 EREDIVISIE - Doppia operazione in uscita per il Sassuolo. Secondo le ultimissime raccolte da TMW il club neroverde ha infatti definito con lo Zwolle i trasferimenti di Alessandro Tripaldelli e Gianluca Scamacca. I due giocatori, entrambi classe '99, sono già in viaggio per l'Olanda e si trasferiranno nel club di Eredivisie in prestito annuale.

11.34 LIGA - L'attaccante olandese Quincy Promes, seguito in estate anche da Roma e Milan, sta per diventare un nuovo giocatore del Siviglia. Il club andaluso pagherà 21 milioni allo Spartak Mosca per il suo cartellino, con Promes che arriverà in città nelle prossime ore per visite mediche e firma sul contratto quadriennale.

11.00 PREMIER LEAGUE - Divock Origi, attaccante belga del Liverpool, vuole lasciare i Reds prima della chiusura del mercato europeo. Come riporta il Liverpool Echo sulle sue tracce c'è il Besiktas.

10.54 LIGA - UFFICIALE: Pablo de Blasis lascia il Mainz dopo 4 anni. Il centrocampista argentino classe '88 ha firmato un contratto biennale con l'Eibar.

10.51 LIGUE 1 - Sirene francesi per Georges-Kevin N’Koudou. Secondo quanto raccolto da Sky Sports UK infatti, l'esterno del Tottenham potrebbe essere ceduto al Rennes in prestito fino al termine della stagione.

10.46 - LIGUE 1 - Rinforzo a sorpresa per il PSG. Come riporta il tabloid britannico Sun, il club cacpione di Francia è vicino a Eric Maxim Choupo-Moting, attaccante tedesco naturalizzato camerunese di proprietà dello Stoke City.

10.45 - Ultime ore di calciomercato in Europa. In Germania il mercato chiuderà domani alle ore 18:00, in Russia ed in Grecia alle 23.00, mentre in Francia, Olanda, Svizzera, Turchia e Spagna il calciomercato chiuderà i battenti alle 24.00.