LIVE TMW - Europa, oggi si chiude: Sahin è del Werder, Ljajic al Besiktas

Ultime ore di calciomercato in Europa. Ultimi botti per le squadre di Bundes, Liga e Ligue 1.

16.53 BUNDESLIGA - È tornato ad inizio estate dal periodo trascorso in prestito al Roda, ma per Tsiy William Ndenge neanche questa stagione sarà vissuta nella rosa del Borussia Moenchengladbach. La compagine tedesca ha fatto partire il centrocampista tedesco di origini camerunensi verso la Svizzera, dato che è approdato nel Lucerna.

16.45 LIGUE 1 - Clement Michelin, terzino destro francese di 21 anni, ha lasciato momentaneamente il Tolosa. La società di Ligue 1 ha ceduto a titolo temporaneo il proprio giovane difensore all'Ajaccio: nella squadra corsa, che milita in Ligue 2, potrà accumulare maggiore esperienza.

16.36 ALTRI CAMPIONATI - Adem Ljajic riparte dalla Turchia. Attraverso i suoi canali il club turco ha ufficializzato l'acquisto del fantasista serbo dal Torino.

16.27 PREMIER LEAGUE - Josh Onomah, centrocampista offensivo anglo-nigreriano di 21 anni, ha lasciato a titolo temporaneo il Tottenham e si è accasato in prestito allo Sheffield Wednesday, squadra che milita nella seconda lega inglese, per la prossima stagione.

16.20 BUNDESLIGA - Roland Sallai riparte dalla Germania. Il centrocampista ungherese, che in Italia ha vestito la maglia del Palermo, passa dall'APOEL Nicosia al Friburgo.

16.13 PREMIER - Reiss Nelson, giovanissima promessa del vivaio dell'Arsenal, è stato prestato all'Hoffenheim per la prossima stagione. Prima però ha rinnovato il suo contratto per una durata non precisata ma ipotizzata di cinque stagioni.

15.58 BUNDESLIGA - Nuri Sahin è un nuovo giocatore del Werder Brema. Il centrocampista turco ha rescisso il suo contratto con il Borussia Dortmund ed ha firmato con il Werder.

15.35 LIGUE 1 - L'Amiens prova il colpo ad effetto in mezzo al campo. Come riporta L'Equipe il club francese ha messo nel mirino il brasiliano Ganso. Il classe '89 ha un contratto con il Siviglia in scadenza nel 2021.

15.22 ALTRI CAMPIONATI - Il Celtic ha piazzato il colpo in mezzo al campo. Il club scozzese ha acquistato a parametro zero il centrocampista congolese Youssouf Mulumbu. Contratto fino al 2020.

15.10 LIGA - Svincolatosi pochi giorni fa dall'Eibar, il difensore Alejandro Galvez ha trovato subito una nuova sistemazione, ancora in Liga: il Rayo Vallecano, con cui ha firmato un contratto annuale.

14.59 ALTRI CAMPIONATI - Due cessioni del Sassuolo verso l'Olanda: Gianluca Scamacca e Alessandro Tripaldelli. Entrambi i giocatori sono andati in prestito al PEC Zwolle.

14.48 PREMIER - Isaiah Brown lascia ancora una volta la rosa del Chelsea, nella quale era aggregato alla squadra U23. Per l'attaccante 21enne pronta una nuova esperienza, di nuovo in prestito, al Leeds United.

14.34 LIGUE 1 - Nuovo acquisto per il Nantes, che ha annunciato Charles Traoré, terzino sinistro di 26 anni preso dal Troyes per circa 500mila euro. Il laterale di difesa ha firmato un contratto di durata triennale con la sua nuova squadra.

14.01 PREMIER - Scende in terza lega Josh Cullen, giovane centrocampista di proprietà del West Ham. La società londinese ha girato il 22enne in prestito al Charlton, che milita appunto in Ligue 1, per la prossima stagione.

13.39 LIGA - È arrivata la comunicazione ufficiale: Quincy Promes è un nuovo calciatore del Siviglia. La società spagnola fa sapere di aver trovato l'accordo con lo Spartak Mosca per l'esterno offensivo 26enne olandese che si ritiene essere costato 20 milioni di euro. Ha firmato per i prossimi cinque anni con gli andalusi.

13.25 LIGA - Betis pronto ad un nuovo colpo: si tratta di Giovani Lo Celso, talentuoso centrocampista del PSG che, come si apprende da un video pubblicato dai colleghi di Deportes Cope Sevilla, è appena sbarcato nella città dell'Andalusia dove firmerà poi il contratto con la società bianco-verde.

13.16 LIGUE 1 - Il Reims ha ufficializzato l'approdo in suolo francese di Thomas Foket, terzino destro prelevato dal Genk. Alla società belga sono andati 3,5 milioni di euro per il trasferimento del classe '94, che ha firmato un contratto di durata quinquennale.

13.01 ALTRI CAMPIONATI - Tramite una nota pubblicata sul sito ufficiale, il Lugano ha annunciato di aver acquistato due rinforzi dalla Serie A: Roman Macek della Juventus e Alexandre Cavagnera dal Milan.

12.50 LIGUE 1 - Nel corso della conferenza stampa odierna, l'allenatore Thomas Tuchel ha di fatto ufficializzato due nuovi innesti nella rosa dei parigini, confermando che presto nella capitale francese arriveranno Eric Maxim Choupo-Moting, attaccante camerunense di proprietà dello Stoke City, e Juan Bernat, terzino del Bayern Monaco.

12.36 - LIGUE 1 - Il portiere tedesco Kevin Trapp ha lasciato, anche se a titolo temporaneo, il PSG nel quale era diventato la terza scelta tra i pali, e torna in patria. L'Eintracht Francoforte ne ha infatti annunciato l'acquisto in prestito fino al prossimo 30 giugno.

12.13 BUNDESLIGA - Continuerà in Danimarca la carriera del trequartista Besar Halimi. Il 23enne tedesco-kosovaro è stato ceduto dal Mainz, club di Bundesliga, al Brondby.

12.00 LIGA - Il terzino Roberto Rosales proseguirà la sua avventura in Liga nonostante la retrocessione patita dal suo Malaga. Il difensore colombiano è stato girato in prestito all'Espanyol fino al prossimo 30 giugno.

11.41 PREMIER - Ai margini della rosa del Liverpool, l'esterno Lazar Markovic cerca nuova sistemazione. Come riferito da Sky Sports UK, l'Anderlecht è interessato a riprenderlo ma sul calciatore è segnalato anche il PAOK.

11.24 LIGUE 1 - Lo Strasburgo ha preso Lebo Mothiba, punta classe '96 che arriva dal Lille. Per il calciatore sudafricano sono stati versati 4 milioni di euro, con l'attaccante che ha firmato per le prossime cinque stagioni.

11.10 LIGA - Riscattato qualche giorno fa dall'Eibar, il portiere Yoel Rodriguez lascia subito i Paesi Baschi, a titolo temporaneo. È stata resa nota la sua cessione in prestito ai neo-promossi del Valladolid.

10.55 LIGUE 1 - Jorge, terzino sinistro del Monaco di nazionalità brasiliana, è un nuovo calciatore del Porto. I Dragoes, come si apprende dal comunicato ufficiale, l'hanno rilevato dal Monaco in prestito con diritto di riscatto a proprio favore.

10.42 LIGUE 1 - L'attaccante M'Baye Niang è stato ceduto a titolo temporaneo in Francia, al Rennes. Ad annunciare la buona conclusione dell'affare è stata la società transalpina, che nel comunicato ufficiale rende noto di aver prelevato l'attaccante ex Milan in prestito con diritto di riscatto.

10.30 - Ultime ore di calciomercato in Europa. La finestra dei trasferimenti chiuderà alle ore 18 in Germania, mentre si protrarrà fino alle ore 24 in Francia e Spagna, oltre a Olanda, Svizzera, Turchia e Belgio. Un'ora prima si concluderanno gli affari in Grecia e Russia.