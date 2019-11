LIVE TMW - 'Gladbach-Roma, Zakaria: "Pogba è la mia fonte d'ispirazione"

CLICCA F5 PER AGGIORNARE IL LIVE!

Fonte: Dal nostro inviato a Monchengladbach

Insieme al tecnico del Borussia Monchengladbach Marco Rose, alle ore 16 interverrà in conferenza stampa anche il centrocampista svizzero di origine congolese Denis Zakaria. Segui la diretta testuale su TMW dal Borussia Park!

16.14: Inizia la conferenza stampa.

Quale lezione vi ha dato la partita dell'andata?

"Abbiamo iniziato bene e siamo stati compatti. Abbiamo gestito la partita, soprattutto all'inizio. Vogliamo scendere in campo con quell'atteggiamento anche domani contro una grande Roma per giocarsela fino in fondo".

Rudi Voeller è un suo estimatore e ha detto che è il miglior giocatore della rosa, cosa ne pensa?

"Siamo una squadra forte e non si può dire che io sia il migliore. Abbiamo uno spirito di squadra molto forte".

A quale centrocampista si ispira?

"Non ho tanti idoli ma mi sono ispirato a Pogba e Vieira".

Quanto è importante il vostro spirito di squadra?

"Quello che vogliamo fare è giocarcela a viso aperto come abbiamo fatto nel primo tempo della partita d'andata. Per vincere dovremo giocare così per tutti i 90 minuti. Tutti i giocatori in rosa sono forti e penso che potremo arrivare molto lontano in tutte le competizioni".

16.22 - Termina qui la conferenza stampa.