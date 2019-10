LIVE TMW - Grecia, Van't Schip: "Mancini autore della rinascita dell'Italia"

PREMERE F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Con 5 punti in classifica la Grecia è penultima nel gruppo J per le Qualificazioni a Euro 2020, di cui l'Italia è capolista. Non per questo non mancheranno motivazioni alla la formazione guidata da John Van't Schip, che cercherà di rendere la vita difficile alla Nazionale di Mancini. Per analizzare i temi della gara, alle 18.15 il CT greco è atteso presso la sala stampa dell'Olimpico di Roma. Segui su TuttoMercatoWeb.com il live della conferenza!

Ore 18.22 - inizia la conferenza stampa:

Cosa ne pensa di Mancini?

"Mancini ha fatto un ottimo lavoro, è stato l'autore della rinascita italiana in breve tempo. Noi abbiamo avuto delle difficoltà, dovremo inquadrare la nazionale e avere come obiettivo il prossimo Mondiale. In queste partite dovremo cercare di fare esperienza".

Cosa ricorda della sua esperienza italiana?

"Ho giocato 4 anni nel Genoa, anche contro la Sampdoria di Mancini e Vialli. Ricordo bene quest'esperienza"

Ha lasciato fuori giocatori importanti, è rimasto deluso dalla vecchia guardia?

"Ho comunicato ai 4 giocatori che ho lasciato fuori i motivi dell'esclusione. Ho 4 partite per vedere il maggior numero di calciatori possibili. Le cose che non funzionavano prima non riguardavano solo la difesa. Il mio dovere è quello di ricominciare e non ho avuto paura a prendere una nazionale in difficoltà".

Cosa vorrebbe vedere dalla sua Grecia domani?

"Voglio vedere che possiamo affrontare un grande avversario con lo spirito giusto e giocando in modo diverso dal passato. Voglio anche che i miei giocatori si aiutino a vicenda a mettano in pratica il piano gara. Sarà un'esperienza importante quella di domani".

Ore 18.39 - Finisce la conferenza stampa.