LIVE TMW - Istanbul Başakşehir, Buruk: "Sfrutteremo le debolezze della Roma"

18.45 - Dopo le parole di Fonseca e Florenzi di questa mattina, è la volta dell'Istanbul Basaksehir. Alle 19.00 appuntamento allo stadio Olimpico per la conferenza stampa del tecnico Okan Buruk. Di seguito il live testuale a cura di TMW:

19.00 - ll mister prende parola: "Come ha già detto il capitano, incontriamo una squadra molto forte, cerchiamo di fare meglio di quanto fatto contro l'OIympiakos. È una gara di Europa League, ma per il livello dell'avversario, è come se fosse una di Champions League. Siamo coscienti della forza dell'avversario, proveremo a fare il nostro meglio. Vogliamo scendere in campo e iniziare bene. La Roma è una squadra che in entrambe le fasi ha molta qualità, segna e subisce molti gol, proveremo a sfruttare le debolezze di questa squadra. ".

Com'è tornare in Italia?

"Amo molto questo paese. Ci ho già vissuto e seguo da vicino il calcio italiano. Giocare in questo stadio mi da un altro tipo di felicità. Sono felice di essere qui e e ogni volta che vengo qui sono sempre emozionato".

A che risultato ambite?

"Dopo la seconda partita potremo delineare il girone. Le prime due gare sono critiche. Nel calcio conta il gioco in campo ed è inutile fare previsioni sui punteggi".

Quali sono i punti deboli della Roma?

"Lo scorso anno la Roma aveva difficoltà. Ogni volta che entra in gioco un nuovo mister serve tempo per definire il gioco. Anche io sono nuovo e vi posso assicurare che serve tempo. La Roma non ha iniziato benissimo il campionato, ma ha fatto vedere di aver chiuso la gara nel primo tempo nell'ultima partita. Sta migliorando e riuscirà a raggiungere un certo livello".

Ricorda il gol qui all'Olimpico

"Ricordo quel gol con grande emozione. Ricordo bene la partita perché segnai su angolo dopo i contrasti con Zebina"

Dove deve migliorare l'Istanbul in Europa?

"Siamo nati di recente e abbiamo una storia di successi. Ci stiamo affacciando nel contesto europeo e cerchiamo di giocare al meglio le nostre partite. Sono fiducioso che giocheremo sempre meglio in Europa".

Cosa teme della Roma?

"La Roma è fortissima e penso che domani farà turn over. Davanti sono tutti pericolosi. Dobbiamo difenderci. Credo che la mia squadra lotterà per arginarli"

Temete più Dzeko o Mkhitaryan? Avete studiato qualcosa di particolare?

"Dzeko è un giocatore che ha tantissime qualità. Torna in difesa, è offensivo e va tenuto d'occhio. Non sarà fatta una tattica solo nei confronti di un giocatore. Poi il campo sancirà il risultato. In squadra abbiamo un connazionale di Dzeko, Visca, e anche lui sarà pericolosissimo".

19.29 - Termina la conferenza stampa