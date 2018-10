LIVE TMW - Juve, Barzagli: "Vogliamo arrivare in fondo. Dispiace per Marotta"

Verso la sfida di domani contro lo Young Boys allo Stadium, il difensore della Juventus, Andrea Barzagli, parla in conferenza presentando il match. Tuttomercatoweb segue live l'incontro stampa, in programma alle 19. "E' chiaro a tutti che sarà importante vincere per continuare a stare a punteggio pieno. Sarà una partita insidiosa, come tutte quelle di Champions. Ci sono squadre che hanno grande entusiasmo, non sarà facile" le prime parole del giocatore.

OVAZIONE STADIUM - "Mi sono goduto per una volta gli applausi. E' stata una bella sensazione ma è finita lì. Devo sempre dare il meglio di me stesso per la squadra".

RIPARTENZA STADIUM - "Si riparte da un'annata nuova, diversa. Con la voglia di arrivare fino in fondo. Ora pensiamo a domani. La mia preparazione? Chiaramente in questi anni qualcosa è cambiato, fa parte della carriera di un calciatore. Sono migliorato a livello fisico, sono più allenato rispetto a qualche anno fa. Però non ho più la resistenza di due o tre anni fa. Cerco di allenarmi con i miei compagni, a meno che non mi serva qualcosa di diverso".

ADDIO MAROTTA - "Mi dispiace, reputo il direttore un grande manager. Mi ha portato alla Juventus in un periodo non facile. E da lì sono partiti i grandi successi. Dal punto di vista umano, difficile trovare una persona simile a questi livelli. A lui va un grande in bocca al lupo, avrò tempo di rivederlo".

Termina la conferenza.