LIVE TMW - Juve, Bonucci: "Obiettivo Champions, non ci nascondiamo"

"Sarà una settimana importante per me, ma anche per la Juve. Vincendo domani sera si chiude il discorso qualificazione ed è un obiettivo stagionale portato a casa. Poi, dopo la partita di domani sera penserò e penseremo al Milan, che sarà un'altra gara da vincere. Ovvio che sarà emozionante tornare a San Siro, ma pensiamo ora solo al Manchester" le prime parole di Leonardo Bonucci in conferenza stampa, presentando la sfida contro il Manchester in scena domani alle 21 all'Allianz Stadium.

MOURINHO E HARVARD - "Le sue parole su Harvard? I complimenti fanno piacere perché detti da un grande allenatore. Però quello ottenuto in questi anni è ottenuto dal sacrificio e dal lavoro di tutti. La difesa non la fanno solo i difensori, così come l'attacco non lo fanno solo gli attaccanti. Dobbiamo attaccare e difendere da squadra, solo in questo può migliorare una squadra come la nostra. Cosa che ci riesce bene in Champions mentre qualche volta non ci è riuscito in campionato".

RAPPORTO MOURINHO - "E' il rapporto tra due persone che si stimano. Dopo la partita di Manchester ci siamo incontrati, così come dopo il match giocato con il Milan negli States".

PALLONE D'ORO - "Per quanto riguarda il Pallone d'oro, giusto sia candidato Varane. Però che ora lo meriti Cristiano, per quello che ha dato al Real la scorsa stagione".

POG-BACK - "Tra di noi è rimasto un ottimo rapporto. Al di là dei giocatori ci sono gli esseri umani, che crescono insieme e si uniscono in rapporti di amicizia. Paul è un grande giocatore, ci siamo incrociati e mi ha detto che gli ha fatto una certa emozione entrare in quello che una volta era il suo stadio. Spero domani faccia una grande partita, ma che vinca la Juve. Il suo ritorno? Ovvio che faccia piacere, quando in una squadra come la nostra arrivano giocatori forti e tra i migliori al mondo. Questo discorso vale per Pogba e per tanti altri. Io ho avuto la fortuna di fare il percorso inverso. Quello che farà Paul dipenderà da lui e non da me".

JUVE IN CHAMPIONS - "Ho ritrovato una Juve molto competitiva. La Champions è uno degli obiettivi principali, non possiamo più nasconderci".

