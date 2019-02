LIVE TMW - Liverpool-Bayern, Firmino e Coman restano in dubbio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

18.50 - Alisson: "Anfield speciale"

Il portiere del Liverpool Alisson ha parlato del suo arrivo in Reds dei mesi scorsi e dell'atmosfera che si respira ad Anfield. Queste le sue parole a BT Sport: "Lo scorso anno, quando sono arrivato a Liverpool con la Roma, avevo già sentito che sarei potuto essere un'opzione per la stagione successiva. Giocando poi mi sono reso conto dell'atmosfera diversa da ogni altro stadio, ad Anfield. E' incredibile, con la carica dei tifosi è come avere un giocatore in più in campo".

17.40 - Van Dijk: "Liverpool squadra fantastica"

Il difensore del Liverpool Virgil Van Dijk ha parlato al sito ufficiale dei Reds in vista della sfida di questa sera contro il Bayern Monaco: "Loro hanno una squadra fantastica, sono certo che saranno due partite bellissime da vedere. Li rispetto, ma il nostro obiettivo è solo quello di passare il turno e proprio per questo dovremo dare più del 100% per vincere entrambe le gare".

16.40 - Boateng out

Il Bayern Monaco, tramite i propri canali social, ha comunicato l'assenza del difensore Jerome Boateng a causa di una gastrite. Il giocatore non è partito neanche per Liverpool con i compagni.



16.16 - Kimmich teme il tridente Reds

Il capitano del Bayern Monaco Joshua Kimmich ha parlato al sito ufficiale del club bavarese in vista della sfida di questa sera contro il Liverpool: "Sarebbe stato più bello se fosse stata una semifinale, ma sarà affascinante anche così. Ci servirà un grande risultato per far bene al ritorno, dovremo fare attenzione al loro formidabile attacco con Salah, Mané e Firmino, credo che ad oggi sia il tridente più forte del mondo. Sarà una sfida enorme, ma proprio per questo bella. Queste sono le gare che fanno crescere e ti rendono più forte. Come si prepara questa gara? Nello spogliatoio si sente che l'atmosfera è diversa, anche se la preparazione sarà simile a quella di sempre".

13.54 - Anche la cabala contro il Bayern Monaco

Il Bayern Monaco ha vinto solo uno dei sette incontri nelle coppe europee contro il Liverpool. Solo un confronto in Champions, nelle semifinali del 1980: 1-1 all'Olimpiastadion, 0-0 ad Anfield, con i Reds poi vincitori. Zero i gol siglati dai tedeschi nei precedenti ad Anfield.

12.16 - Dubbio Coman per il Bayern

Il francese ha un problema alla caviglia. Indisponibile Thomas Müller, squalificato. Problemi allo stomaco per Jerome Boateng, considerato indisponibile da Kovac. Il tecnico croato ha anche dichiarato che Franck Ribery non farà disponibile. Out da fine novembre Robben così come Thiago Alcantara, che ha subito la rottura del legamento crociato lo scorso settembre.

11.55 - Arrivano le parole di Jurgen Klopp attraverso il sito ufficiale del Liverpool: "Non c'è bisogno di parlare dell'atmosfera e della passione che ci sarà questa sera. Entrambe le squadre sono costruite per sfide come questa. Ho visto giocatori che amano essere coinvolti in partite così importanti".

11.50 - Dubbio Firmino per Jurgen Klopp. Il brasiliano è alle prese con l'influenza ma il tecnico conta di averlo a disposizione. Problemi al bicipite femorale per Lovren che è incerto così come Shaqiri. Sicure le indisponibilità di Van Dijk (sqalificato) oltre a quelle degli infortunati Gomez e Oxlade-Chamberlain.

11.20 - Di seguito le probabili formazioni di Liverpool-Bayern:

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Matip, Robertson; Henderson, Milner, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Süle, Hummels, Alaba; Goretzka, Thiago; Gnabry, James, Coman; Lewandowski.

🔴🔴 M A T C H D A Y 🔴🔴 These are the lights that light up the dark. Big one at Anfield tonight. ✨✨#ThisMeansMore pic.twitter.com/Ol8LmMecxi — Liverpool FC (@LFC) 19 febbraio 2019

11.00 - Torna la Champions League questa sera con due sfide valide per l'andata degli ottavi di finale: Lione-Barcellona e Liverpool-Bayern.