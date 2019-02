LIVE TMW - Liverpool-Bayern, Firmino in dubbio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

12.16 - Dubbio Coman per il Bayern. Il francese ha un problema alla caviglia. Indisponibile Thomas Müller, squalificato. Problemi allo stomaco per Jerome Boateng, considerato indisponibile da Kovac. Il tecnico croato ha anche dichiarato che Franck Ribery non farà disponibile. Out da fine novembre Robben così come Thiago Alcantara, che ha subito la rottura del legamento crociato lo scorso settembre.

11.55 - Arrivano le parole di Jurgen Klopp attraverso il sito ufficiale del Liverpool: "Non c'è bisogno di parlare dell'atmosfera e della passione che ci sarà questa sera. Entrambe le squadre sono costruite per sfide come questa. Ho visto giocatori che amano essere coinvolti in partite così importanti".

11.50 - Dubbio Firmino per Jurgen Klopp. Il brasiliano è alle prese con l'influenza ma il tecnico conta di averlo a disposizione. Problemi al bicipite femorale per Lovren che è incerto così come Shaqiri. Sicure le indisponibilità di Van Dijk (sqalificato) oltre a quelle degli infortunati Gomez e Oxlade-Chamberlain.

11.20 - Di seguito le probabili formazioni di Liverpool-Bayern:

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Matip, Robertson; Henderson, Milner, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Süle, Hummels, Alaba; Goretzka, Thiago; Gnabry, James, Coman; Lewandowski.

🔴🔴 M A T C H D A Y 🔴🔴 These are the lights that light up the dark. Big one at Anfield tonight. ✨✨#ThisMeansMore pic.twitter.com/Ol8LmMecxi — Liverpool FC (@LFC) 19 febbraio 2019

11.00 - Torna la Champions League questa sera con due sfide valide per l'andata degli ottavi di finale: Lione-Barcellona e Liverpool-Bayern.