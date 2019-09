LIVE TMW - Liverpool, Henderson: "Qui è sempre dura, Napoli bella squadra"

Amici di TMW, buonasera e benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa dal San Paolo del capitano del Liverpool, Jordan Henderson, che affiancherà Klopp alla vigilia della sfida al Napoli.

19.30 - Inizia la conferenza stampa.

5 vittorie di fila in Premier, campioni d'Europa in carica, potete ripetervi? Siete favoriti? "E' presto per questi discorsi, ma ci siamo migliorati e vogliamo crescere ancora. Partiamo da domani per fare il massimo con i tre punti".

Quanto sei cresciuto e quanto è cresciuta la squadra dalla gara qui dell'anno scorso? "Da allora ci siamo migliorati, prendemmo spunto dagli errori che facemmo. Speriamo che domani vada diversamente, c'è bisogno di una bella prestazione perché qui è dura, il Napoli è una bella squadra".

La vittoria in finale quanto è importante per raggiungere altri traguardi? "Sì, è stata importante, ma non ci saranno problemi di motivazioni. Siamo affamati, abbiamo voglia di migliorarci e crescere ancora. Cercheremo di vincere ogni partita".

Da campioni in carica tutti vorranno battervi. "Sì, ma quando sei il Liverpool tutti vogliono batterti. Il Napoli è una bella squadra, ma abbiamo l'obiettivo di fare una bella prova e se la facciamo abbiamo possibilità di vincere la gara".

19.42 - Termina la conferenza stampa