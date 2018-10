LIVE TMW - Liverpool, Klopp: "Stasera molto male, Ancelotti è stato un leone"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

23.30 - Arrivato Klopp in sala stampa.

Come valuta la prestazione della sua squadra? "E' stata una gara diversa dal solito. Da cosa dipende? Non so al 100%, ma stata diversa. L'approccio è stato complesso, avremmo voluto vincere. Abbiamo sbagliato i tempi in alcune giocate, abbiamo reagito male in alcune situazioni difensive. Qualche volta è capitato in passato, ma non come stasera. Il Napoli, specialmente nella prima frazione, non ha fatto molta pressione. Non abbiamo creato, nel primo tempo abbiamo fatto qualcosa ma nella ripresa abbiamo fatto molto male. Non abbiamo chiuso gli spazi neanche sul gol, il risultato va accettato. C'è la mia responsabilità, ma devo riguardare la gara per capire i motivi della sconfitta. Se il migliore in campo risulta il portiere, vuol dire che qualcosa non è andato per il verso giusto".

Quali sono stati i meriti del Napoli di Ancelotti e i demeriti del Liverpool? "E' un tecnico eccezionale, se vogliamo dire che è stato il leone è ok. Stasera è stato così. Abbiamo perso, è difficile da spiegare adesso. Poi troveremo le motivazioni della sconfitta di questa sera".

Cosa ne pensa di Insigne? A segno come cinque anni fa tra Napoli e il suo Borussia Dortmund. "Insigne segna molti gol, al di là di quelli contro di me".

L'infortunio di Keita? "Ha avuto un problema alla schiena, per ora non so dire altro. Dovremo valutare il suo problema fisico".

A cosa dà la colpa della sconfitta di questa sera al San Paolo? E' stato un problema la gestione di tante gare contro top club? "Può essere, non possiamo cambiare il calendario. Dobbiamo farci trovare pronti, negli ultimi giorni abbiamo ricevuto complimenti ma poi capita una sconfitta del genere che può cambiare tutto. Abbiamo tre giorni per recuperare, sfidare il City è sempre difficile. Ora proveremo a recuperare tutto. Stasera l'atmosfera e i tifosi hanno giocato una parte importante, sarà lo stesso quando giocheremo sabato contro il Manchester City".

E' rimasto deluso dalla prestazione di questa sera? "No, abbiamo provato ad adattarci al gioco. Quando i ragazzi vanno in campo lo fanno per vincere, bisogna rispettare anche gli avversari".

Il report dice che il Liverpool non ha mai tirato in porta: è già accaduto da quando lei è il tecnico dei reds? Il Napoli ha vinto la gara basandosi sulla propri fase difensiva? "Sì, devo dire che effettivamente non ricordo l'ultima gara senza calciatore in porta. Merito del Napoli, ma ci sono anche nostri demeriti. Sicuramente il Napoli ha fatto molto bene, noi ci abbiamo messo del nostro".

23.44 - Terminata la conferenza di Klopp.