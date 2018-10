LIVE TMW - Liverpool, Wijnaldum: "City? Testa al Napoli, è un'ottima squadra"

Fonte: Dal San Paolo di Napoli

Amici di Tuttomercatoweb.com, buonasera! La nostra redazione vi dà il benvenuto alla conferenza di Georginio Wijnaldum, calciatore del Liverpool che parlerà insieme a Jurgen Klopp dal San Paolo di Napoli alla vigilia della sfida contro i partenopei.

18.33 - Arrivato il calciatore dei reds in sala stampa.

A che punto è il Liverpool? Ancelotti ha detto che siete saliti di livello. "Gli ultimi risultati ci aiutano molto, siamo riusciti a vincere partite toste. E' un salto in avanti ma dobbiamo avere continuità".

Su Sturridge e il ritorno dall'infortunio: "Sta migliorando molto, ha lavorato tanto e si vede, non solo nella realizzazione ma nel difendere ed aiutare la squadra".

Quanto è importante questa settimana con Napoli e City, vi giocate già molto? "Per noi ora conta solo il Napoli, poi penseremo al City. E' chiaro che è una settimana importante prima delle nazionali".

Cosa temi di più del Napoli? "Tutto, è un'ottima squadra, l'amichevole di quest'estate era in una situazione differente. Gli azzurri hanno tanti ottimi giocatori".

Qual è il punto debole del Napoli? Giocherete anche per il pari dopo la prima vittoria? "Ovviamente non è intelligente qui in conferenza dire il punto debole, sappiamo cosa fare e lo faremo al meglio. Noi giochiamo sempre per vincere e lo faremo anche domani".

Hai giocato con Mertens al PSV, ti aspettavi la sua esplosione con così tanti gol? Mertens e Insigne possono mettere in difficoltà la difesa fisica del Liverpool? "Già al PSV mostrava di essere un grande giocatore, è migliorato continuamente ma ha sempre segnato tanto. Non pensavo potesse farli anche centralmente. E' un top-player. Noi difenderemo come sempre al di là delle caratteristiche dell'avversario".

18.45 - Terminata la conferenza stampa di Wijnaldum.