LIVE TMW - Mbappé: "PSG scelta migliore". Al-Khelaifi: "Rispettato il FFP"

E' il giorno di Kylian Mbappé. Il nuovo acquisto del PSG, arrivato dal Monaco per 145 milioni più 35 di bonus, prenderà la parola fra pochi minuti dalla sala stampa del Parco dei Principi per raccontare le sue sensazioni e quanto accaduto nell'ultima calda estate di mercato. La conferenza stampa, inizialmente prevista per le 11.30, è stata ritardata di oltre 20 minuti a causa di un problema col backdrop della sala stampa.

Ore 11.58 Kylian Mbappé è arrivato in sala stampa accompagnato dal presidente Nasser Al-Khelaifi che ha così presentato l'ex Monaco: "E' un momento magnifico per questo club. Mbappé ha soltanto 18 anni, ma il mondo intero lo conosce. Gli diamo il benvenuto al PSG, sono certo che insieme scriveremo bellissime pagine della storia di questa società e mi auguro che possa restare qua a lungo. Parigi è la sua città e il PSG è il suo club, quindi bentornato a casa Kylian".

Ore 12.03 Parola a Mbappé: "Per me è importantissimo essere arrivato in un club come il PSG. Volevo restare al Monaco, il club ha sempre avuto la mia priorità, ma dopo alcuni incontri con la mia famiglia e col presidente ho scelto il PSG. E' la migliore decisione che potessi prendere. Arrivo con umiltà e voglia di lavorare per vincere tanti trofei col sogno Champions Leagure. Emery? E' un tecnico passionale, ci ho parlato e mi ha detto che per lui posso giocare in tutti i ruoli d'attacco. Io non ho mai giocato 2 stagioni consecutive nello stesso ruolo. Lo scorso anno ho giocato centrale, ma non credo che quest'anno succederà altrettanto".

Ore 12.08 "E' un piacere aver scelto uno dei club migliori al mondo che ha tutti gli ingredienti per diventare il migliore. Quando ha preso la decisione? A Maggio ero convinto di restare al Monaco. Poi alcuni eventi che sono successi hanno cambiato il mio pensiero a riguardo".

Ore 12.12 "Avere qua Neymar sarà un vantaggio in più, è straordinario poter giocare al suo fianco. Detto questo, io non sono qua per Neymar ma per il progetto del PSG".

12.14 "Il primo impatto è stato buono, sono entrato in uno spogliatoio dove ho il minor numero di titoli vinti. Per questo devo migliorare e dimostrare ancora tutto, ho fame di successi e voglio iniziare a vincere fin da subito".

Ore 12.15 Parola a Nasser Al Khelaifi che risponde alle polemiche legate al Fair Play Finanziario: "Siamo stati estremamente trasparenti in tutto, non abbiamo niente da nascondere. Se altri club sono felici, arrabbiati o gelosi non è un mio problema. Se la UEFA vuol venire nei nostri uffici può farlo, non abbiamo niente da nascondere".

Ore 12.19 "Le cifre girate intorno al mio acquisto non cambieranno il mio modo di giocare ma neanche il mio modo di vivere. Giocare insieme a questi campioni mi darà grande libertà".