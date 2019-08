LIVE TMW - Mercato Premier, oggi si chiude: David Luiz vicino all'Arsenal

Fonte: hanno collaborato Dimitri Conti, Patrick Iannarelli e Michele Pavese

00:24 - SOUTHAMPTON, SIMS CEDUTO AL NEW YORK RED BULLS - Il centrocampista Joshua Sims dei Saints si unirà al club militante in MLS fino alla fine dell'anno.

00:20 - CRYSTAL PALACE, DALL'EVERTON ARRIVA McCARTHY - Altro acquisto per il club londinese, tramite i propri canali social le Eagles hanno ufficializzato l'irlandese James McCarthy.

23:55 - WEST HAM, VICINO L'ACCORDO PER ALBIAN AJETI - L'attaccante del Basilea piace agli Hammers e, secondo quanto riportato da Sky Sports UK, le parti hanno trovato l'accordo per 8 milioni di sterline.

22:32 - CHELSEA, VICINA LA CESSIONE DI DAVID LUIZ - Si sta concretizzando l'operazione tra Chelsea ed Arsenal per David Luiz: secondo quanto riportato da Sky Sports UK il brasiliano può trasferirsi ai gunners prima della deadline.

22:29 - TOTTENHAM, PRONTI 55 MILIONI DI STERLINE PER LO CELSO - Gli Spurs vogliono arrivare a Giovani Lo Celso: come riportato da Sky Sports c'è anche l'accordo sulle cifre.

22:22 - ARSENAL, ACCORDO TROVATO CON IL CELTIC PER TIERNEY - I gunners si stanno muovendo sul mercato e secondo quanto riportato da Sky Sports i londinesi hanno trovato l'accordo con il club scozzese per Kieran Tierney.

22:19 - EVERTON, DAL MONACO ARRIVA SIDIBE - Djibril Sidibé è un nuovo giocatore dell'Everton, le parti hanno trovato l'accordo per il prestito annuale con diritto di riscatto.

21:42 - CITY, CONFERMATA LA CESSIONE DI DANILO ALLA JUVENTUS - I bianconeri hanno confermato l'arrivo del calciatore dal Manchester City, inserito nell'operazione Cancelo. L'esterno brasiliano lascia la Premier League dopo due stagioni.

21:34 - MANCHESTER CITY, UFFICIALIZZATO CANCELO - Joao Cancelo, esterno destro portoghese, è un nuovo giocatore del Manchester City. Il calciatore è costato 28 milioni, con Danilo che vestirà la maglia bianconera nella prossima stagione.

21:09 - CRYSTAL PALACE, DAL BETIS ARRIVA CAMARASA - Il club londinese, come riportato dal sito ufficiale, ha ingaggiato il centrocampista spagnolo che lo scorso anno ha indossato la maglia del Cardiff.

20:45 - LEICESTER, PRAET AD UN PASSO DAL LEICESTER - Secondo quanto riportato da Sky Sport il centrocampista blucerchiato è pronto a trasferirsi in Premier League. L'operazione che è stata chiusa sulla base di 21 milioni di euro.

20:41 - LO UNITED DAI IL VIA LIBERA A LUKAKU - Il Manchester United, come riportato da Sky Sport, ha dato il via libera a Lukaku per arrivare a Milano, domani le visite mediche dell'attaccante belga con i nerazzurri.

19:12 - TOTTENHAM, CONTINUANO I CONTATTI CON IL BETIS PER LO CELSO - Il trequartista argentino piace molto agli Spurs e, dopo la frenata negli ultimi giorni, le due parti potrebbero trovare un accordo entro la fine del mercato.

19:08 - ASTON VILLA, DAL CITY ARRIVA DOUGLAS LUIZ - I Villans, tramite i propri canali, hanno ufficializzato l'arrivo del centrocampista.

18.30 - CHELSEA, DAVID LUIZ VUOLE ANDARE ALL'ARSENAL - Scoppia la grana David Luiz in casa Chelsea. Il difensore brasiliano, infatti, vorrebbe andare all'Arsenal, ma i Blues hanno il mercato bloccato e non potrebbero sostituirlo.

18.00 - MANCHESTER UNITED, INAKI WILLIAMS SOSTITUTO DI LUKAKU - Romelu Lukaku è sempre più vicino all'Inter e il Manchester United avrebbe già individuato il sostituto: si tratta di Inaki Williams, attaccante dell'Athletic Club che ha una clausola di rescissione di 88 milioni di euro.

16.35 - WELBECK RIPARTE DAL WATFORD - Il Watford ha annunciato di aver ingaggiato lo svincolato Danny Welbeck, ex attaccante dell'Arsenal.

16.27 - COUTINHO, NO AL TOTTENHAM. TUTTO SU LO CELSO - Philippe Coutinho non vuole essere ceduto in prestito al Tottenham. Il club inglese, quindi, sposterà le attenzioni su Giovani Lo Celso, per cui il Betis chiede 70 milioni.

16.10 - FELIX CORREIA AL MANCHESTER CITY - Lo Sporting CP ha annunciato di aver ceduto al Manchester City l'ala 18enne Felix Correia.

15.30 - MENTANA: FATTA PER LUKAKU ALL'INTER - Romelu Lukaku è pronto a diventare il colpo più costoso della storia dell'Inter: il belga, stando a quanto rivela Enrico Mentana su Open, diventerà un nuovo rinforzo per Antonio Conte grazie all'affare chiuso in mattinata con il Manchester United. Decisiva l’ultima offerta da circa 83 milioni di euro pagabili in due anni.

14.30 - L'EVERTON E I DUE DI PICCHE - Grandi difficoltà per l'Everton, che sta cercando di rinforzare la propria rosa prima della chiusura del mercato. I Toffees, riporta Sky Sports UK, avrebbero chiesto Chris Smalling al Manchester United, che però ha chiuso le porte alla cessione del difensore. Stessa sorte con l'esterno dell'Arsenal, Alex Iwobi, mentre il Watford ha rifiutato un'offerta da oltre 40 milioni per Abdoulaye Doucore.

14.21 - ERIKSEN, ORA C'È L'ATLETICO MADRID - Sfumato il Manchester United ecco che spunta l'Atlético Madrid su Christian Eriksen. Secondo quanto riportato dal Telegraph i due club stanno trattando il trasferimento. Le parti si erano già incontrate per parlare del danese in occasione del trasferimento di qualche settimana fa di Kieran Trippier dagli Spurs ai colchoneros. L'eventuale buon fine della trattativa potrebbe far ritirare i madrileni dalla corsa a James Rodriguez, obiettivo del Napoli.

14.05 - NORWICH, UFFICIALE AMADOU - Il Norwich comunica l'acquisto dal Siviglia di Ibrhaim Amadou. Il centrocampista difensivo, 26 anni, arriva in prestito.

13.51 - EVERTON, ASSALTO FALLITO A SMALLING - L'Everton ha fatto un tentativo per Chris Smalling: il Manchester United ha rifiutato la proposta di prestito. Ole Gunnar Solskjaer, riferisce Sky Sports, ritiene il giocatore una valida alternativa ai titolari Maguire e Lindelof, considerando anche l'infortunio di Bailly.

11.53 - LIVERPOOL, KLOPP STA BENE COSI' - Ai microfoni di Sky Sports, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha spiegato le ragioni dell'immobilismo dei reds in sede di mercato: "Non devi mai comprare solo perché gli altri club stanno comprando. Non ha senso. Se ti fermi per un attimo e guardi la squadra ti chiedi: abbiamo bisogno di altri giocatori? Ti sentirai rispondere: sì, abbiamo bisogno di un sostituto di Mané e anche di Salah. Ma quei giocatori sono già qui. La realtà è che il volto nuovo è visto con più entusiasmo. È come una macchina nuova. La tua vecchia vettura è ancora completamente integra, ma tu ne vuoi una nuova e due settimane dopo si rompe. Sembra meglio, ma ovviamente non è così buona".

11.24 - OZIL A STELLE E STRISCE - Secondo quanto riportato dal Mirror sono state avviate le trattative tra DC United e Mesut Ozil. I rappresentanti del trequartista tedesco stanno trattando col club statunitense le condizioni per il trasferimento. 30 anni, il giocatore è stato scelto come rimpiazzo di Wayne Rooney che dal 2020 sarà allenatore-giocatore del Derby County. Le recenti manovre di mercato dell'Arsenal hanno evidenziato come per Ozil non ci sia più spazio con i Gunners.

11.19 - MANCHESTER UNITED-ERIKSEN: RITIRATA - Secondo quanto riportato da Sky Sports il Manchester United ha interrotto le trattative per Christian Eriksen. Un mancato trasferimento che blocca di fatto una serie di trasferimenti internazionali, con il Real Madrid impossibilitato a prendere Paul Pogba e il Tottenham che rischia di veder sfumare il doppio colpo Dybala-Coutinho.

10.45 - CAMARASA, VISITE MEDICHE COL CRYSTAL PALACE - Visite mediche per Victor Camarasa col Crystal Palace. Il centrocampista spagnolo arriverà in prestito dal Betis con diritto di riscatto. Nell'ultima stagione per lui un prestito non fortunato al Cardiff.

10.30 - KRAFTH, VISITE MEDICHE COL NEWCASTLE - L'ex terzino del Bologna Emil Krafth è arrivato a Newcastle per sostenere le visite mediche. Lo svedese arriva dall'Amiens, affare da 5 milioni di sterline.

10.28 - WATFORD, SI CHIUDE PER SARR - Ismaila Sarr, Mattaccante del Rennes è ad un passo dal trasferimento in Inghilterra per 32 milioni. In serata possibile chiusura tra i club, domani poi potrebbe arrivare l’accordo definitivo tra il Watford e il giocatore.

09.00 - OGGI CANCELO AL MANCHESTER CITY - Si attende l'ufficialità del trasferimento di Joao Cancelo dalla Juventus al Manchester City. Intanto a Torino Danilo sta svolgendo le visite mediche con i bianconeri.

MERCOLEDI 7 AGOSTO

20.34 - TOTTENHAM, OFFERTA PER DYBALA - Il Tottenham piomba a sorpresa su Paulo Dybala. Secondo Sky Sport, gli Spurs avrebbero presentato un'offerta da 70 milioni alla Juventus per l'attaccante argentino. Tra le società ci sarebbe l'accordo, ora Pochettino dovrà convincere la Joya.

20.01 - IL MANCHESTER UNITED RIFIUTA SECONDA OFFERTA DELL'INTER PER LUKAKU - Secondo Sky Sports uk, il Manchester United ha rifiutato una nuova offerta dell'Inter per Romelu Lukaku. Il club inglese ha detto no alla nuova proposta della società meneghina da 74 milioni di euro.

19.10 - POCHETTINO CHIAMA COUTINHO - Sembrava vicino all'Arsenal, ma Philippe Coutinho potrebbe vestire la maglia del Tottenham. Pochettino, che conosce bene il brasiliano, lo ha chiamato per convincerlo a trasferirsi negli Spurs.

17.25 - WEST HAM, ECCO IL DICIOTTENNE CARDOSO - Il difensore portoghese è stato acquistato dal Boavista e ha firmato un contratto di cinque anni.

16.57 - PEREYRA A UN PASSO DAL BRIGHTON - Il centrocampista ex Juventus, come annunciato dal Watford attraverso i propri canali ufficiali, diventerà a breve un nuovo giocatore del Brighton.

15:46 - ARSENAL, CEDUTO KOSCIELNY AL BORDEAUX - Il difensore francese torna in Ligue 1, trovato l'accordo con il club francese. Koscielny lascia Londra dopo oltre 300 presenze.

15:32 - ARSENAL, COLPO INCREDIBILE: GUNNERS VICINI A COUTINHO - Secondo quanto riportato da L'Equipe, il brasiliano può andare in prestito all'Arsenal. Il Barcellona, infatti, deve assolutamente cedere una pedina fondamentale.

15:18 - WOLVERHAMPTON, UFFICIALE RENAT DADASHOV - I Wolves hanno acquistato l'attaccante azero Renat Dadashov dal pacos Ferreira.

14:46 - EVERTON, OFFERTA MONSTRE PER ZAHA - Secondo quanto riportato dal Sun, i toffees vogliono offrire 70 milioni di euro più due contropartite tecniche per poter arrivare a Wilfried Zaha, attaccante del Crystal Palace.

14:35 - MANCHESTER UNITED, LUKAKU SI ALLENA CON LE GIOVANILI DELL'ANDERLECHT - Rottura totale tra lo United e il calciatore belga, che continua ad allenarsi in Belgio senza il permesso da parte della società.

14:04 - MANCHESTER UNITED, PRONTO L'ASSALTO AD ERIKSEN - In Inghilterra sono sicuri, lo United cercherà di convincere Eriksen in queste ultime ore di mercato. A riportarlo è Sky Sports UK.

14:00 - ARSENAL, IL BAYERN VUOLE WILLOCK - Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il club bavarese starebbe pensando al centrocampista gunners, sceso in campo durante il trofeo Gamper.

13:47 - MANCHESTER CITY, DANILO A TORINO NEL POMERIGGIO - Il giocatore del Manchester City arriverà a Torino nel pomeriggio: domani le visite mediche, poi la firma sul contratto.

13:40 - WOLVERHAMPTON, 35 MILIONI PER RUGANI - Il centrale bianconero piace anche ai Wolves, secondo quanto riportato dal Times c'è un'offerta di 35 milioni per il giocatore della Juventus.

13:37 - LIVERPOOL, LIAM MILLAR CEDUTO AL KILMARNOCK - Liam Miller, come riportato dal sito dei reds, ritorna ufficialmente in Scottish Premiership.

12:57 - BOURNEMOUTH, CHIESTI 80 MILIONI PER NATHAN AKE - Il Leicester sta cercando il sostituto di Harry Maguire, ceduto al Manchester United. Le Foxes vogliono arrivare a Nathan Ake, ma il Bournemouth ha chiesto ben 75 milioni di sterline, circa 80 milioni di euro.

11:30 - MANCHESTER CITY, VISITE PER CANCELO - L'esterno portoghese della Juventus è a Manchester per poter effettuare i test fisici con i Citizens.

10:21 - KOSCIELNY VICINO AL BORDEAUX - Come riportato da Sky Sports UK, il difensore francese dei gunners è vicino al club francese. Le due squadre hanno trovato un accordo per 5 milioni di sterline.

10:16 - CRYSTAL PALACE, CEDUTO SOUARE AL TROYES - Pape Souaré, terzino sinistro senegalese, è stato ceduto al Troyes, in Francia.

10:10 - CRYSTAL PALACE, UFFICIALE GARY CAHILL - Le Eagles hanno ufficializzato l'arrivo del difensore ex Chelsea. Le parti hanno trovato un accordo di due anni.

MARTEDI' 6 AGOSTO

21.50 - MISTERO SANE - Sta assumendo tratti misteriosi la vicenda che vede coinvolto l'attaccante Leroy Sané, che nel corso di questa estate ha spesso e volentieri fatto capire di voler lasciare il Manchester City, per tornare in Germania, nel Bayern Monaco. Secondo quanto riferisce la Bild, nessuno saprebbe le reali condizioni del calciatore, che in teoria però si è sottoposto stamani agli esami di rito. Neanche i vertici del Bayern hanno informazioni: possibile, si legge, che si tratti di una strategia per tenere ancora più alto il prezzo.

20.42 - CRYSTAL PALACE, ACCORDO CON CAHILL - Secondo quanto riferisce Sky Sport UK, il Crystal Palace avrebbero completato l'acquisto dell'esperto Gary Cahill, svincolato dal Chelsea lo scorso 30 giugno, a costo zero.

20.08 - BRIGHTON, ECCO MAUPAY - Nuovo colpo in casa Brighton: annunciato l'ingaggio di Neal Maupay, attaccante classe '96 che arriva dalla Championship, seconda serie, anche se non rappresenta una soluzione economica. Anzi, per averlo al Brighton sono stati versati circa 20 milioni di euro. E al calciatore contratto per le prossime quattro stagioni.

19.49 - EVERTON VICINO A SIDIBE - Secondo quanto scrive L'Equipe, uno dei prossimi rinforzi dell'Everton dovrebbe essere Djibril Sidibe, terzino 27enne in forza al Monaco. L'operazione dovrebbe avvenire con un prestito oneroso (2,5 milioni) e diritto di riscatto per gli inglesi fissato a 14 milioni.

19.05 - ARSENAL, DUE DI LIGUE 1 SU KOSCIELNY - Laurent Koscielny ormai da tempo ha espresso il suo desiderio di lasciare Londra. L'ipotesi principale per il francese sarebbe quella di un ritorno in patria, dato che - si apprende da Sky Sports UK - i Gunners stanno trattando la sua cessione con due club di Ligue 1: il Rennes, da tempo forte sul calciatore, e il Bordeaux.

18.40 - MAN CITY, GUNDOGAN VERSO IL RINNOVO - Secondo quanto riferisce il Manchester Evening News, il futuro del centrocampista tedesco Ilkay Gundogan sarà ancora nel Manchester City. C'è di più: secondo il quotidiano locale presto rinnoverà il suo attuale accordo con i Citizens, prolungandolo rispetto all'attuale scadenza nel 2020.

18.15 - ARSENAL: NO LIPSIA A 60 MILIONI PER UPAMECANO - La Bild scrive che nel mirino dell'Arsenal è finito il centrale Dayot Upamecano del Lipsia (il quale ha una clausola rescissoria da 100 milioni nel contratto), per il quale da Londra è arrivata una proposta da circa 60 milioni di euro. Immediatamente rispedita al mittente dal Lipsia.

18.10 - VERTONGHEN: "FELICE AL TOTTENHAM" - "Voglio solamente concentrarmi su questa stagione, so di avere un anno rimanente di contratto e che molte domande sono da chiedere. Ma l'ho già detto: al club sono felice". Queste le parole di Jan Vertonghen, difensore del Tottenham, sul suo futuro.

17.37 - ARSENAL, NUOVO CONTRATTO PER JOHN-JULES - Giovanissimo attaccante di 18 anni, e promessa del vivaio dell'Arsenal, l'attaccante Tyreece John-Jules si è legato ulteriormente ai Gunners, dopo aver firmato il suo primo contratto da pro all'inizio del 2018. Nelle scorse ore la società del Nord di Londra ha ufficializzato la sua firma su un nuovo contratto.

17.00 - INTANTO LUKAKU SI ALLENA CON L'ANDERLECHT - Romelu Lukaku è in questi giorni a Bruxelles in attesa di capire quale sarà il suo futuro. L'attaccante del Manchester United, che vuole andar via, è conteso da Juventus e Inter e quest'oggi s'è allenato con i giovani dell'Anderlecht per restare in forma.

16.48 - SANE VUOLE LASCIARE IL MAN CITY - Secondo Kicker, nonostante l'infortunio, Leroy Sané, attaccante del Manchester City, è sempre determinato a lasciare i Citizens per approdare nel Bayern Monaco, e non ha intenzione di prolungare il suo attuale accordo con gli inglesi, in scadenza nel 2021. Inoltre, si legge, per accelerare l'operazione i tedeschi potrebbero acquisire anche il fratello, Sidi Sane, che milita attualmente nello Schalke 04.

15.50 - SFIDA UNITED-REAL PER ERIKSEN - Il destino di Manchester United e Tottenham è legato a Paul Pogba: la cessione del centrocampista francese potrebbe rivoluzionare le scelte sia in entrata che in uscita. Come riportato da AS, Christian Eriksen è l’oggetto del desiderio sia degli inglesi che del Real Madrid, ma stando alle ultime indiscrezioni i madrileni avrebbero già l’accordo per portarlo in Liga.

15.25 - LIVERPOOL, UFFICIALE IL PORTIERE ADRIAN - Adrian è un nuovo giocatore del Liverpool. Il portiere spagnolo, svincolatosi dal West Ham, ha trovato l'accordo per potersi accasare con i Reds.

14.19 - TOTTENHAM SI AVVICINA A SESSEGNON - Ryan Sessegnon verso il Tottenham. Secondo quanto riportato da Sky Sports gli Spurs sono vicini a trovare l'accordo con il Fulham per il giovane talento classe 2000. Ricordiamo che i cottagers sono retrocessi e il giocatore vuole continuare a misurarsi in Premier League. La valutazione iniziale fatta è di 40 milioni, il Tottenham è disposto ad arrivare massimo a 30.

13.33 - MANCHESTER UNITED, UFFICIALE MAGUIRE - Il Manchester United rende noto l'acquisto di Harry Maguire dal Leicester. 26 anni, difensore centrale, il giocatore ha firmato un contratto per sei stagioni con i Red Devils. Si tratta del trasferimento più caro della storia riguardante un difensore (costo che si aggira attorno agli 80 milioni di sterline, equivalenti a 90 milioni di euro).

12.49 - MAGUIRE SUPERA LE VISITE - Secondo quanto riportato da Sky Sports Harry Maguire ha superato le visite mediche col Manchester United. Si attende solamente l'ufficialità del trasferimento per 80 milioni di sterline.

12.30 - ARSENAL-TIERNEY: C'È DISTANZA - Sempre riguardo l'Arsenal: non è ancora fatta per Kieran Tierney. In merito il tecnico del Celtic, Neil Lennon, ha fatto sapere che non è stato trovato l'accordo economico fra i due club e che aspetta un rilancio da parte degli inglesi.

12.25 - ARSENAL, KOSCIELNY VIA - Arsenal con il caso Koscielny. Il francese ha ancora un anno di contratto con i Gunners ma vuole tornare in Francia immediatamente. Il Bordeaux è fra le squadre interessate ma ancora non è stato trovato l'accordo.

12.20 - MAN UNITED-MAGUIRE, CI SIAMO - Oggi è il giorno di Harry Maguire al Manchester United. 80 milioni di sterline è il costo del cartellino, quasi 90 milioni di euro che lo renderanno il difensore più caro della storia del calcio

12.10 - LIVERPOOL, CEDUTO MIGNOLET - La mattinata si è aperta con la cessione a titolo definitivo di Simon Mignolet dal Liverpool al Brugge. Per il belga contratto quinquennale.