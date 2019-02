LIVE TMW - OL-Barcellona, imbattute contro. Denayer ce la farà

© foto di Giulia Borletto

16.00 - Dubbi per Valverde

Il tecnico del Barcellona, Ernesto Valverde, ha un dubbio a centrocampo. Possibilità Vidal, ma altri due potrebbero giocare con Busquets e Rakitic: Sergi Roberto e Coutinho sono le due alternative.

13.55 - Già quattro gol di Malcom contro il Lione

Malcom ha già segnato quattro gol al Parc OL. È il miglior marcatore - dei calciatori che hanno giocato nel Barcellona - in attività contro l'Olympique: Lionel Messi è al quarto posto.

13.23 - Denayer sarà titolare

In dubbio fino a questa mattina per un infortunio subito venerdì, Jason Denayer sarà titolare nel Lione che affronterà il Barcellona. Test in mattinata per il difensore, con responso positivo.

11.47 - Indisponibili per il Barcellona Rafinha, Cillessen, Arthur e Vermaelen: tutti infortunati. Lione senza il suo uomo migliore, Fekir, squalificato. In dubbio Denayer e Ndombele.

11.30 - Di seguito le probabili formazioni di Lione-Barcellona:

LIONE (4-2-3-1): Lopes; Dubois, Marcelo, Denayer, Mendy; Tousart, Ndombele; Traoré, Depay, Aouar; Dembélé.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitić, Busquets, Vidal; Dembélé, Messi, Suárez.

11.20 - Torna la Champions e questa sera a Lione andrà in scena OL-Barcellona. Queste le prime pagine della stampa catalana: "La tua Champions" titola Sport in riferimento a Leo Messi, che guiderà i suoi contro un Lione, si legge, che si affida all'ambiente di casa. "Modalità Champions" scrive Mundo Deportivo: "Il Barça recupera la sua migliore versione in una partita vitale contro un rivale pericoloso".

11.10 - "Le grand bain" traducibile come "Il grande passo" è il titolo odierno de L'Equipe in merito alla sfida di questa sera fra Lione e Barcellona, valida per gli ottavi di finale di Champions League. Entrambe le squadre arrivano alla sfida da imbattute nella massima competizione europea, non succedeva dal 2007/08.

11.00 - Torna la Champions League questa sera con due sfide valide per l'andata degli ottavi di finale: Lione-Barcellona e Liverpool-Bayern.