LIVE TMW - PSG-United, Mbappé con Draxler. Solskjaer con tre centrali

Termina qui il nostro live di avvicinamento alla sfida, ora spazio alla gara: potete seguirla ovunque siate, grazie alla nostra diretta testuale

FORMAZIONI UFFICIALI DI PSG-UNITED Queste le formazioni ufficiali della gara di questa sera tra Paris Saint-Germain e Manchester United. Sorpresa nei Red Devils: difesa di fatto a cinque, out Dalot e gioca un centrale in più come Bailly.

PSG (4-4-2): Buffon; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Dani Alves, Marquinhos, Verratti, Di Maria; Mbappé, Draxler.

Manchester United (5-3-2): De Gea, Young, Bailly, Smalling, Lindelof, Shaw, McTominay, Fred, Pereira, Rashford, Lukaku.

18.50 ULTIME DI FORMAZIONE - Queste le ultime di formazione sulla gara di stasera.

PSG (4-4-2): Buffon; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Dani Alves, Marquinhos, Verratti, Di Maria; Draxler, Mbappé.

Manchester United (4-3-3): De Gea; Young, Smalling, Lindelof, Shaw; Pereira, McTominay, Fred; Dalot, Lukaku, Rashford.

17.40 - IL PSG RIVIVE LA GARA D'ANDATA Tramite i propri social, il Paris Saint-Germain celebra la gara d'andata contro il Manchester United. 2-0 all'Old Trafford, Teatro dei Sogni per Mbappé e compagni. "Che notte è stata...", scrive il PSG su Twitter.

17.26 - PSG SCATENATO IN CASA Sono ben 35 le reti del PSG nelle ultime 10 gare giocate in casa in Champions League. Occhio al rovescio della medaglia, però: in nessuna delle ultime cinque è rimasto con la porta inviolata.

16.47 - SOLSKJAER CARICA LA SQUADRA - Per il Manchester United il match di questa sera in casa del PSG ha il sapore della sfida. Il 2-0 subito all'andata sul prato dell'Old Trafford sembra pregiudicare seriamente la qualificazione dei Red Devils. Niente però è ancora deciso, almeno per Ole Gunnar Solskjaer. Attraverso un post sul profilo Twitter del club inglese il tecnico norvegese ha voluto lanciare un messaggio a tutto l'ambiente: "Abbiamo un piano e credo che se ognuno farà il suo lavoro in maniera adeguata qualsiasi cosa potrà accadere".

16.11 - PSG CHIAMA A RACCOLTA I TIFOSI - In vista del match contro il Manchester United, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, il PSG ha chiamato a raccolta i propri tifosi con un video pubblicato attraverso il proprio profilo Twitter. "Vi aspettiamo!" è il messaggio del club transalpino in vista di questa sera.

15:15 - MBAPPE', SLIDING DORS DELLA CARRIERA - Interessante retroscena sulle colonne del Mirror di oggi su Kylian Mbappé, che oggi sfiderà il Manchester United. Il Paris Saint-Germain lo ha acquistato nel 2017 strappandolo proprio alla concorrenza dei Red Devils, dopo la super stagione con il Monaco. Luis Ferrer è stato decisivo per l'acquisto del giocatore, sul quale c'era anche il Real Madrid. Il membro della direzione sportiva del Paris ha spiega che "quando Zidane e il Real lo hanno chiamato, non è stato facile convincere lui e la famiglia a sposare il nostro progetto. Ma ci siamo riusciti".

14:40 - SFIDA NELLA SFIDA - Mbappé contro Lindelof, questo il duello scelto dalla Uefa per presentare la gara di Champions: Mbappé ha firmato il raddoppio del PSG all'Old Trafford e ha messo a segno ben sette gol nelle ultime cinque partite. Per avere una possibilità di ribaltare l'incontro, lo United deve assolutamente fermarlo: il difficile compito spetta Victor Lindelöf, autentico pilastro dei Red Devils nella recente rinascita in campionato.

14:21 - "LA VITTORIA DELL'ANDATA NON CI CONDIZIONERÀ" - Sono le parole dell'allenatore del Paris Saint-Germain, Tuchel, che non ne vuole sentire parlare di qualificazione già in cassaforte dopo il successo per 2-0 maturato all'Old Trafford: "Il risultato dell'andata non deve condizionarci e non dovrà toglierci energia. Dobbiamo rimanere concentrati solo su questa prestazione e alla fine vedremo il risultato"

13: 28 - LE CURIOSITÀ DELLA SFIDA - Una statistica non renderà sicuramente felice Solskjaer, che a Parigi proverà l’impresa impossibile: nessuna squadra, infatti, ha mai superato (in 34 precedenti) un turno di Champions League dopo aver perso la gara d’andata di una fase ad eliminazione diretta in casa subendo due o più gol. Nonostante lo United stia vivendo un grande periodo di forma, a remare contro c’è anche l’impressionante ruolino di marcia casalingo del Paris Saint-Germain, che al Parco dei Principi ha ha perso solo una delle ultime 16 partite di Champions League (10V, 5N). Curiosamente l’unica sconfitta è arrivata proprio negli ottavi di finale della scorsa stagione, contro il Real Madrid (1-2). Non una grande tradizione recente per lo United agli ottavi di Champions: i Red Devils hanno infatti vinto solo una delle ultime 10 gare nella fase eliminazione diretta, contro l’Olympiakos nel marzo 2014 (3-0 all'Old Trafford). La vittoria esterna più recente in un match ad eliminazione diretta è arrivata otto anni fa, contro lo Schalke (2-0 nell'aprile 2011).

12:01 - I PRECEDENTI - Sono solo due i precedenti tra le due squadre, uno dei quali in gare non ufficiali. Curiosamente, entrambi sono terminati con il risultato di 2-0 a favore del Psg. Il primo in assoluto risale all’estate del 2015 (era il 30 luglio), quando le due squadre si sono incontrate in una sfida di International Champions Cup, decisa dai gol di Matuidi e Ibrahimovic. Il secondo precedente risale ovviamente alla sfida di andata degli ottavi di questa Champions League, in cui lo United non è riuscito a reggere l’urto dell’attacco francese e ha concesso due reti molto pesanti a Mbappé e compagni.

11:38 - LE PAROLE DI SOLSKJAER - Uno 0-2 casalingo da rimontare contro una delle squadre più forti d'Europa, una lunga lista di assenti (ben nove) compreso l'ultimo infortunato Sanchez e alla quale sommare lo squalificato Pogba. Per lo United, ottenere la qualificazione contro il PSG sembra un'impresa proibitiva. Non la pensa così però Solskjaer, che di ribaltoni clamorosi in Champions se ne intende e che in conferenza stampa ha caricato i suoi: "Non è una missione impossibile. Certamente sarà difficile, dobbiamo segnare il primo gol. Poi tutto può succedere. I gol cambiano le partite, se segniamo per primi ci crederemo ancora di più e loro potrebbero iniziare ad avere meno certezze. Non approcceremo mai una partita come una causa persa. Tutti si aspettano la nostra eliminazione - ha aggiunto - ma all’andata il nostro orgoglio è stato ferito e quindi vedrete i nostri giocatori dare tutto. Certo, dobbiamo sperare anche che il PSG non giochi la sua miglior partita".

11:08 - MAN UNITED, LA PROBABILE FORMAZIONE - Tantissime le assenze in casa United, con Solskjaer che dovrà fare a meno di 10 calciatori titolari. Oltre allo squalificato Pogba, infatti, è lunghissima la lista di indisponibile per la gara di stasera. Il tecnico norvegese, la cui permanenza sulla panchina inglese dovrebbe essere confermata anche per la prossima stagione, dovrebbe affidare l’attacco a Lukaku, con Rashford, Pereira e Dalot che dovrebbero agire alle sue spalle. Questa la probabile formazione (4-2-3-1): De Gea; Young, Smalling, Lindelof, Shaw; McTominay, Fred; Dalot, Pereira, Rashford; Lukaku.

11:05 - PSG, LA PROBABILE FORMAZIONE - Cavani, almeno dall'inizio, dovrebbe partire in panchina, con le sue condizioni che verranno monitorate fino all'ultimo. Mbappè dovrebbe agire da unica punta con alle sue spalle il tridente Dani Alves, Draxler e Di Maria. Verratti sarà il playmaker basso, con Marquinhos avanzato e chiamato a fungere il ruolo di diga davanti la difesa. Kehrer dovrebbe occupare la posizione di terzino destro con Bernat sull’altra fascia e Kimpembe e Thiago Silva centrali. In porta dovrebbe essere confermato Buffon. Questa la probabile formazione (4-2-3-1): (4-2-3-1): Buffon; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Marquinhos, Verratti; Dani Alves, Draxler, Di Maria; Mbappè.

10:35 - Paris Saint-Germain e Manchester United scendono in campo stasera alle 21 per il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si parte dallo 0-2 dell’Old Trafford; un risultato che apparentemente potrebbe far dormire sonni tranquilli alla squadra di Tuchel che, però, in conferenza stampa ieri ha dichiarato che sarà necessario cancellare il vantaggio e dare il 100%, perché l’incubo rimonta è dietro l’angolo e il ricordo del 6-1 contro il Barcellona è una ferita ancora aperta per commettere lo stesso errore. Dall’altra parte c’è uno United privo di 10 titolare che, come ammesso dallo stesso Solskjaer, in odore di conferma anche per la prossima stagione, cercherà di dare il massimo per cercare l’impresa e ribaltare lo svantaggio. Segui il LIVE di Tuttomercatoweb.com con la marcia di avvicinamento alla sfida di questa sera!