LIVE TMW - QUAL. EURO 2020 ore 18.00 - Finali: Poker Belgio, Galles ok

19.57 - Vediamo le classifiche aggiornate dei tre gironi:

(Gruppo E): Croazia 14, Ungheria 12, Galles 11, Slovacchia 10 (*), Azerbaigian 1.

(Gruppo G): Polonia 19 (qualificata) (*), Austria 16 (*), Slovenia 14, Macedonia del Nord 11 (*), Israele 11 (*), Lettonia 0.

(Gruppo I): Belgio 27 (qualificata), Russia 21 (qualificata), Scozia 12, Cipro 10. Kazakistan 10, San Marino 0.

(*): una gara in meno

19.55 - Sono terminate le gare delle ore 18.00. Ecco i risultati:

Azerbaigian - Galles 0-2 (E)

Russia - Belgio 1-4 (I)

San Marino - Kazakistan 1-3 (I)

Slovenia - Lettonia 1-0 (G)

AZERBAIGIAN - GALLES 0-2 (Gruppo E)

18.00 - SI PARTE!

10' - MOORE!!! IL GALLES IN VANTAGGIO!!! Sugli sviluppi di un corner il numero 13 gallese salta più in alto di tutti e non sbaglia!!!

16' - Il Galles, dopo il gol del vantaggio, prova a gestire il possesso del pallone. Buon momento per Bale e compagni, che vogliono trovare il 2-0.

31' - I gallesi stanno cercando in tutti i modi la seconda rete, ma i padroni di casa non lasciano molti spazi.

34' - WILSON!!! IL GALLES RADDOPPIA!!! James si accentra e calcia a giro sul secondo palo, palla che impatta prima sulla traversa e poi sul legno: sul rimpallo arriva Wilson che di testa non sbaglia!!!

44' - I padroni di casa chiedono un fallo di mano in area di rigore, ma il direttore di gara lascia correre.

18.47 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

19.02 - SI RIPARTE!

59' - Il ct Ryan Giggs manda in campo Aaron Ramsey al posto di Bale.

64' - Cambiano anche i padroni di casa, ma fino a questo momento ci sono state pochissime emozioni.

84' - Ramsey esce momentaneamente dal campo dopo essersi scontrato con un avversario.

87' - Il giocatore della Juventus torna in campo dopo le cure mediche.

19.53 - TERMINA IL MATCH!!! Galles che sale a quota 11 punti e ritorna in corsa per la qualificazione. La sfida contro l'Ungheria sarà decisiva.

RUSSIA - BELGIO 1-4 (Gruppo I)

18.01 - SI PARTE!

5' - Ritmi subito alti, la compagine belga cerca di gestire il possesso del pallone.

12' - Da qualche minuto la Russia ha alzato il proprio baricentro, mettendo in difficoltà i Red Devils.

17' - Il Belgio prova a cercare varchi, ma non c'è spazio. Bene Castagne, subito propositivo in avani.

19' - THORGAN HAZARD!!! BELGIO IN VANTAGGIO!!! Azione di contropiede perfetta, il centrocampista del Borussia Dortmund si accentra dalla sinistra e scarica in rete una conclusione violentissima!!!

30' - Il Belgio continua a premere sull'acceleratore per poter chiudere la pratica già in questa prima frazione.

33' - EDEN HAZARD!!! IL BELGIO RADDOPPIA!!! Sponda di Lukaku di testa, l'attaccante del Real arriva sul pallone e non sbaglia!!!

40' - EDEN HAZARD!!! BELGIO SUL VELLUTO!!! Errore di posizionamento della difesa russa, De Bruyne si trova davanti a Guilherme e serve Hazard, che a porta vuota segna il gol del 3-0!!!

18.46 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

19.02 - SI RIPARTE!

47' - I padroni di casa provano ad alzare il ritmo, ma ormai il risultato è indirizzato. Il Belgio, salvo miracoli sportivi, sarà primo nel girone.

49' - Mertens rimane a terra dopo un contatto in area, staff medico in campo.

52' - Il giocatore del Napoli non ce la fa, entra in campo Tielemans.

63' - I padroni di casa stanno cercando il varco giusto, ma al momento il Belgio non concede nulla. In nove gare la compagine di Martinez ha subito un solo gol.

72' - ROMELU LUKAKU!!! POKER DEL BELGIO!!! L'attaccante dell'Inter si accentra dalla destra e con un diagonale rasoterra trova la quarta rete!!!

77' - Esce l'attaccante dell'Inter, al suo posto Batshuayi.

80' - GOL DELLA RUSSIA!!! Sugli sviluppi di un corner spunta Dzhikiya, dopo una serie di rimpalli non sbaglia!!!

19.52 - TERMINA IL MATCH!!! Il Belgio trionfa senza particolari problemi, primo posto in cassaforte. Ora ci sarà l'ultima sfida contro Cipro, per provare a chiudere a punteggio pieno. Russia seconda, a quota 21 punti.

SAN MARINO - KAZAKISTAN 1-3 (Gruppo I)

18.00 - SI PARTE!

6' GOL!!! GOL!!! GOL!!! Gli ospiti sbloccano il match con Zaynutdinov, abile a sfruttare di testa un bel cross di Vorogovskiy!!!

23' - IL KAZAKISTAN RADDOPPIA!!! Azione fotocopia al primo gol, Suyumbayev questa volta stoppa il pallone in area e supera senza problemi Benedettini!!!

27' - TRIS OSPITE!!! Ancora una volta il Kazakistan sfonda sulla corsia destra, cross in area di Islamkhan per Shchetkin che di testa non sbaglia!!!

31' - Piove letteralmente sul bagnato in casa San Marino, la compagine di Bilek sta dominando in questo primo tempo.

18.47 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

19.02 - SI RIPARTE!

51' - I padroni di casa provano a costruire qualcosa in attacco, ma la nazionale kazaka non concede nulla.

65' - Partita con poche emozioni in questo secondo tempo, San Marino prova a segnare almeno una rete.

70' - Zaynutdinov prova la conclusione dalla distanza, ma il suo tiro termina alto sopra la traversa.

77' - BERNARDI!!! IL SAN MARINO TROVA IL GOL!!! Uscita sbagliata da parte del numero uno kazako, l'attaccante sammarinese non sbaglia!!!Prima rete in queste qualificazioni per la nazionale di casa!!!

88' - OCCASIONE KAZAKISTAN! Suyumbayev si coordina e prova la conclusione da posizione defilata, pallone che termina di poco sul fondo!

19.49 - TERMINA IL MATCH!!! Vittoria che conta poco per la classifica, ma il Kazakistan sale a quota 10 punti nel girone I. San Marino chiude ormai in ultima posizione, con ben 46 reti subite.

SLOVENIA - LETTONIA 1-0 (Gruppo G)

18.00 - SI PARTE!

13' - Slovenia pericolosa con Ilicic, ma la difesa lettone chiude bene. Buon momento per la compagine di casa.

16' - TRAVERSA DI KURTIC! Gran giocata del centrocampista della SPAL, ma il suo tiro si infrange sulla traversa!

31' - I padroni di casa cercano varchi, ma la Lettonia si copre. Ilicic prova a creare gioco ma al momento rimane un match con pochissime emozioni.

43' - Si gioca ad una porta sola, la Slovenia continua a palleggiare sul perimetro senza però trovare spazi.

18.48 - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

19.03 - SI RIPARTE!

53' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! SLOVENIA IN VANTAGGIO!!! Tarasovs, sugli sviluppi di un corner, devia il pallone nella porta sbagliata.

62' - Dentro Zajc, vecchia conoscenza del calcio italiano. Ilicic ancora in campo.

83' - I padroni di casa stanno gestendo senza troppi sforzi, anche se un altro gol metterebbe al sicuro la vittoria.

19.49 - TERMINA IL MATCH!!! Grazie ad un autogol Ilicic e compagni tornano in corsa per la qualificazione, anche se devono sperare in una sconfitta dell'Austria nel match di questa sera. Lettonia che rimane a quota 0 punti.

CIPRO - SCOZIA 1-2 (giocata alle ore 15.00)

17.52 - Belgio e Russia si giocheranno oggi il primo posto nel girone, mentre il Galles è obbligato a vincere per togliersi dai guai. Lo Slovenia deve assolutamente vincere per sperare nel miracolo.

17.45 - Squadre in campo per il riscaldamento, tra poco il calcio di inizio dei quattro match in programma alle ore 18.00.

17.35 - Ben tre "italiani" in campo nel match tra Belgio e Russia. Castagne, Mertens e Lukaku partiranno dal primo minuto. Ilicic sarà invece titolare nella sfida tra Slovenia e Lettonia.

17.30 - La giornata di oggi si è aperta con il successo della Scozia contro Cipro. Christie ha aperto le marcature, i padroni di casa hanno pareggiato i conti nel secondo tempo con Efrem. Decisiva la rete al 53' di McGinn, ma Russia e Belgio sono ormai qualificate alla prossima edizione degli Europei.

17.20 - È il momento decisivo per chi vuole esserci ad Euro 2020. Gentili lettori di TuttoMercatoWeb, Patrick Iannarelli vi dà il benvenuto alla diretta gol testuale delle gare delle ore 18.00, valevoli per la qualificazione al prossimo campionato europeo.