LIVE TMW - QUALIFICAZIONI EURO 2020 - Cominciano i secondi tempi

GIRONE E

CROAZIA-GALLES 1-0

1' - Partiti!

6' - Almeno in questo avvio di partita è la Croazia a fare la gara, tanto possesso palla per Modric e compagni ma solida la retroguardia del Galles di Ryan Giggs.

8' - Kramaric prova a sfondare in area di rigore ma l'attaccante croato viene ben contenuto da Mepham.

9' - Sempre Croazia propositiva, riceve in posizione defilata Perisic che calcia con il mancino ma spedisce altissimo.

10' - Wilson spreca l'occasione per portare in vantaggio il Galles, pescato in area di rigore calcia con il mancino ma spara addosso Livakovic.

17' - VANTAGGIO CROAZIA! AUTOGOL DI LAWRENCE! Lancio con il contagiri di Modric per lo scatto in area di rigore di Perisic che non calcia ma prova a servire Kramaric, l'attaccante croato viene anticipato da Lawrence che sfortunatamente manda alle spalle del proprio portiere.

23' - Discesa lungo la corsia destra di Jedvaj, traversone per Kramaric che tenta un colpo di tacco ma Roberts libera la propria area di rigore.

28' - Ammonito Brekalo, il primo del match. Intervento abbastanza duro del croato ai danni di Gareth Bale.

36' - Tanto giro palla da parte del Galles ma l'unica occasione rimane quella fallita in avvio di Wilson.

37' - Ennesimo grande lancio di Modric, Kramaric arpiona la sfera e penetra in area di rigore tentando un destro a giro che termina però alto.

41' - VAULKS! Grande occasione per il Galles, discesa di James che scarica il traversone per Wilson che gioca di prima per Vaulks. Tentativo di girata di Vaulks che trova la parata in due tempi di Livakovic.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

47' - Annullato il raddoppio della Croazia, dopo il tiro respinto di Brekalo ha insaccato Kovacic ma con Kramaric a disturbo del portiere avversario in fuorigioco attivo.

GIRONE H

ISLANDA-ALBANIA 1-0

1' - Partiti!

4' - HYSAJ! Occasione per l'Albania. Conclusione con il mancino dall'ingresso dell'area di rigore del terzino del Napoli, ottima la respinta in tuffo di Halldorson.

13' - Gara per il momento abbastanza bloccata, l'unica occasione porta la firma di Hysaj per l'Albania di Edy Reja.

16' - Grande azione dell'Albania lungo la corsia mancina, Lenjani taglia la retroguardia islandese ma Balaj viene anticipato al momento di scoccare il tiro.

22' - GOL DELL'ISLANDA! HA SEGNATO GUDMUNDSSON! Alla prima occasione si porta avanti la formazione di casa, grandissima azione personale di Gudmundsson che parte in slalom supera tre avversari e tutto solo davanti a Berisha non può sbagliare con il mancino.

28' - Islanda in evidente difficoltà ma in vantaggio nonostante la buona spinta dell'Albania. Decide la grande azione personale di Gudmundsson.

30' - Tentativo dell'Islanda, traversone dalla destra di Gunnarsson per Arnason che gira con il destro mandando però altissimo sopra la traversa.

33' - Ammonito Sigurjonsson, primo per l'Islanda. Punita la simulazione in area di rigore dell'islandese sull'uscita di Berisha.

40' - Sembra essersi placata la spinta dell'Albania, l'Islanda gestisce.

---FINE PRIMO TEMPO---

46' - Ripartiti!

14.50 - Croazia a caccia del primo posto nel Girone E, una vittoria contro l'Azerbaigian prima della sconfitta contro l'Ungheria. Seconda ufficiale per il Galles che ha all'attivo tre punti conquistati contro la Slovacchia. Tre punti per parte invece per Islanda e Albania, una vittoria e una sconfitta nel Girone H. Pesante quella dei padroni di casa contro i campioni del mondo della Francia, 4-0 il risultato finale.

14.45 - Andiamo a scoprire le formazioni ufficiali di entrambe la sfide:

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Jedvaj, Lovren, Vida, Barisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Brekalo, Kramaric, Perisic.

GALLES (4-4-1-1): Hennessey; Davies, Lawrence, Mepham, Roberts; James, Smith, Allen, Wilson; Vaulks, Bale.

ISLANDA (4-4-2): Halldórsson; Hermannsson, Árnason, A. Skúlason; Gudmundsson, A. Gunnarsson, B. Bjarnason, Sigurjónsson; G. Sigurdsson, Kjartansson.

ALBANIA (4-3-3): Berisha; Veseli, Ismajli, Dermaku, Hysaj; Basha, Xhaka, Abrashi; Lenjani, Balaj, Çikalleshi.

14.40 - Buon pomeriggio gentili lettori di TUTTOmercatoWEB da Antonino Sergi, tra poco seguiremo insieme le gare di qualificazioni ad Euro 2020. Dalle 15.00 live sia Crozia-Galles che Islanda-Albania.