LIVE TMW - QUALIFICAZIONI EURO 2020 - Finali: cade la Francia, Germania ok

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

22:54 - Gentili lettori di TuttoMercatoWeb, è tutto per questa diretta gol dedicata alle qualificazioni Euro 2020. Rimanete con noi per seguire i post partita e le analisi dei vari match. Un buon proseguimento di serata da Patrick Iannarelli.

22: 50 - Vediamo ora le classifiche aggiornate delle squadre coinvolte questa sera:

Girone J: Italia 9, Finlandia 6, Grecia 4, Bosnia Erzegovina 4, Armenia 3, Liechtenstein 0.

Gruppo C: Irlanda del Nord 9, Germania 6 (*), Olanda 3 (*), Estonia 0 (*), Bielorussia 0.

Gruppo H: Turchia 9, Francia 6, Islanda 6, Albania 3, Moldavia 3, Andorra 0.

Gruppo I: Belgio 9, Russia 6, Scozia 6, Cipro 3, Kazakistan 3, San Marino 0.

(*): una partita in meno

22:43 - Terminano tutte le gare con calcio di inizio alle ore 20:45. Ecco un riepilogo di tutti i risultati:

Grecia-Italia 0-3 (23' Barella, 30' Insigne, 33' Bonucci)

Belgio-Kazakistan 3-0 (11' Mertens, 14' Castagne, 50' Lukaku)

Bielorussia-Germania 0-2 (13' Sanè, 62' Reus)

Scozia-Cipro 2-1 (61' Robertson, 87' Kousoulos, 89' Burke)

Turchia-Francia 2-0 (30' Ayhan, 40' Under)

GRECIA - ITALIA 0-3 (Girone J)

20.48 - Si parte!

24' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! L'Italia passa in vantaggio grazie alla rete di Barella!!! Gran pallone di Belotti all'indietro, il centrocampista sardo apre il piattone e non sbaglia!!!

30' - LORENZO INSIGNE!!! GLI AZZURRI RADDOPPIANO!!! Colpo classico del giocatore del Napoli, che apre il destro e supera Barkas per la seconda volta!!!

33' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Gli azzurri trovano il 3-0 grazie a Bonucci: sugli sviluppi di un corner Emerson Palmieri serve il difensore bianconero, che di testa non sbaglia!!!

21.35 - Termina il primo tempo!

21.54 - Si riparte!

22.41 - FINISCE IL MATCH!!! Terza vittoria su tre gare giocate per l'Italia, gli azzurri volano in prima posizione nel girone. Male la Grecia, disastrosa nel primo tempo.

BELGIO - KAZAKISTAN 3-0 (Girone I)

20.47 - Si parte!

5' - Belgio subito in possesso del pallone, inizia il monologo da parte degli uomini di Roberto Martinez.

9' - Il Belgio cerca di sfruttare i calci piazzati e i corner, ma la difesa ospite è ben messa in campo.

11' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Mertens sblocca il match!!! Gran giocata di Hazard per il giocatore del Napoli, che calcia di prima intenzione e deposita il pallone in rete grazie ad una deviazione!!!

14' - CASTAGNE!!! RADDOPPIO DEL BELGIO!!! Azione tutta "italiana", con Mertens che confeziona un pallone perfetto per l'esterno dell'Atalanta!!!

27' - Partita a senso unico, la squadra di Martinez continua a gestire il possesso della sfera dopo le due reti messe a segno.

37' - Cartellino giallo per Beysebekov (KAZ).

38' - LUKAKU! SUPER OCCASIONE PER IL BELGIO! Il numero 9 si coordina di testa e batte a rete, ma Nepohodov si supera e devia in corner!

45' - Un minuto di recupero in questo primo tempo.

47' - Ammonizione anche per Kuat (KAZ).

21.34 - Termina il primo tempo!

21.51 - Si riparte!

46' - Primo cambio per il Kazakistan: Islamkhan entra al posto di Zhangylyshbay.

50' - LUKAKU!!! TRIS DEL BELGIO!!! Giocata di prestigio di Mertens, che calcia in porta ma colpisce il palo!!! Sulla ribattuta ci pensa Lukaku a ribadire in rete!!!

61' - Il Belgio gioca ormai sul velluto, la squadra di Martinez sta dando spettacolo davanti al proprio pubblico.

66' - Secondo cambio per gli ospiti, Aymbetov entra al posto di Fedin.

68' - Applausi per De Bruyne, che lascia il campo a Tielemans.

70' - KUAT! OCCASIONE CLAMOROSA PER IL KAZAKISTAN! Il capitano si accentra e calcia, pallone che termina fuori di pochissimo!

72' - Secondo cambio per i padroni di casa: esce Lukaku, al suo posto Batshuayi.

80' - Mertens ci prova ancora, ma la sua conclusione si perde alto sopra la traversa.

90' - Sono stati assegnati tre minuti di recupero.

22.40 - FINISCE IL MATCH!!! Partita semplicissima per il Belgio che vince ancora e vola in classifica. Nulla da fare per il Kazakistan, che comunque ha giocato una buona gara.

BIELORUSSIA - GERMANIA 0-2 (Girone C)

20.45 - Si parte!

7' - Buon inizio da parte della Germania, ma al momento la Bielorussia gestisce la pressione da parte dei tedeschi.

12' - LEROY SANE'!!! LA GERMANIA PASSA IN VANTAGGIO!!! Errore difensivo da parte dei padroni di casa che regalano un pallone sanguinoso: davanti la porta l'esterno del City non sbaglia!!!

20' - La Germania, dopo il gol segnato, sta cercando di spingere sull'acceleratore per poter chiudere il discorso già nel primo tempo.

27' - La Bielorussia non si tira indietro e prova a creare qualche pericolo agli ospiti direttamente sui calci piazzati.

36' - GUNDOGAN! GERMANIA AD UN PASSO DAL 2-0! Manovra avvolgente della compagine tedesca, conclusione di prima intenzione del centrocampista ma Gutor si supera e devia in corner!

21.30 - Termina il primo tempo!

21.46 - Si riparte!.

47' - Continua il possesso palla da parte della Germania, che vuole chiudere la pratica il prima possibile.

56' - Primo cambio per i padroni di casa: entra Korzun, esce Gromyko.

60' - Continua il possesso del pallone da parte dei tedeschi, ma i padroni di casa stanno giocando una buona prova in fase di non possesso.

62' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! LA GERMANIA RADDOPPIA!!! Cross di Ginter in area, Reus si inserisce a fari spenti e trova la rete del 2-0!!!

62' - Secondo cambio per la Bielorussia: entra Skavysh, esce Laptev.

69' - Terzo ed ultimo cambio per il ct di casa: Gordeichuk entra al posto di Kovalev.

71' - Prima sostituzione per i tedeschi: Draxler entra al posto di Gnabry.

72' - I padroni di casa provano comunque a creare pericoli, ma la Germania gestisce senza nessun problema.

76' - Secondo cambio per la Germania: Brandt entra al posto di Reus.

77' - Primo cartellino giallo del match, ammonito Shitov.

81' - Terzo cambio anche per la Germania: entra Goretzka, esce Gundogan.

87' - Gestione del pallone da parte dei tedeschi, che ora cercheranno di chiudere la sfida senza subire gol.

90' - Ci saranno 4' di recupero.

22.35 - FINISCE IL MATCH!!! La Germania conquista tre punti fondamentali, massimo risultato con il minimo sforzo per la nazionale tedesca.

SCOZIA - CIPRO 2-1 (Girone I)

20.46 - Si parte!

15' - Partita con pochissime emozioni, i padroni di casa stanno cercando di gestire il possesso del pallone.

27' - BROPHY! OCCASIONE PER LA SCOZIA! Sugli sviluppi di un corner i padroni di casa provano a sfondare, ma il pallone termina sul fondo!

27' - Cartellino giallo per Ioannou (CIP).

38' - I padroni di casa stanno cercando spazi in fase offensiva, ma al momento la compagine cipriota sta gestendo molto bene il match.

46' - Primo cartellino giallo anche per la Scozia, giallo per McGregor (SCO).

21.33 - Termina il primo tempo!

21.48 - Si riparte!

60' - Partita ancora molto bloccata, i padroni di casa provano a premere sull'acceleratore ma non trovano spazi.

62' - ROBERTSON!!! LA SCOZIA TROVA IL GOL DEL VANTAGGIO!!!

66' - Primo cambio per Cipro: entra Georgiou, esce Ioannou.

70' - In campo anche Costi, esce Spoljaric.

73' - La Scozia manda in campo Burke, esce Brophy.

75' - Giallo anche per Artymatas, secondo ammonito della sfida.

79' - Seconda sostituzione effettuata dai padroni di casa, in campo McTominay al posto di McGinn.

80' - Terza ed ultima sostituzione per Cipro: entra Pittas, esce Makris.

87' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Cipro pareggia i conti grazie alla rete messa a segno da Kousoulos!!!

89' - LA SCOZIA TORNA NUOVAMENTE IN VANTAGGIO!!! Dura pochissimo il pareggio di Cipro, Burke rimette tutto in ordine!!!

22.39 - FINISCE IL MATCH!!! Vittoria importantissima per la Scozia che riesce a conquistare tre punti utilissimi. Delusione per Cipro, che sfiora un punto ma esce a mani vuote dal match di Hampden Park.

TURCHIA - FRANCIA 2-0 (Girone H)

20.46 - Si parte!

6' - La Francia sta facendo un po' di fatica in questi primi minuti, buon approccio da parte della Turchia.

11' - Giocata di prestigio di Burak, che nasconde il pallone alla retroguardia transalpina. Il direttore di gara lascia correre, ma la Francia non ha iniziato al meglio questa sfida.

22' - Ottimo approccio da parte della squadra turca, che sta mettendo sotto pressione i francesi. Da evidenziare la prova di Burak, uno dei più propositivi tra le linee.

30' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! La Turchia passa in vantaggio!!! Calcio di punizione sfruttato nel migliore dei modi dai padroni di casa, sponda vincente e rete di testa di Ayhan!!!

39' - Primo cartellino giallo del match, ammonito Tekdemir (TUR).

41' - RADDOPPIO DELLA TURCHIA!!! Doppio errore della difesa francese che spalanca la porta, Under calcia ad incrociare e supera nuovamente Lloris!!!

45' - Ci sarà un minuto di recupero.

47' - Il direttore di gara ammonisce sia Demiral (TUR) che Umtiti (FRA).

21.33 - Termina il primo tempo!

21.48 - Si riparte!

46' - Doppio cambio per la Francia: Coman e Mendy entrano al posto di Matuidi e Digne.

55' - La Francia non riesce a creare problemi alla Turchia, che sta gestendo al meglio il doppio vantaggio.

66' - Si rivede anche la Francia in attacco, ma Giroud non trova la deviazione sulla sponda di Griezmann.

70' - LLORIS! MIRACOLO SU TEKDEMIR! Il numero 14 si accentra e calcia, il portiere transalpino prolunga in corner!

72' - Terzo cambio per la Francia: entra Ben Yedder, esce Giroud.

77' - La Francia prova a combinare qualcosa in fase offensiva, ma Under e compagni stanno gestendo benissimo questo secondo tempo.

80' - Applausi per Tufan, al suo posto Kahveci.

83' - La Francia attacca a pieno organico, ma la difesa della Turchia non sta concedendo nulla ai transalpini.

90' - Ancora 4' per le speranze della Francia.

22.35 - FINISCE IL MATCH!!! Vittoria importantissima per la Turchia che vince contro i campioni del mondo in carica e sale a quota 9 punti, in prima posizione nel girone H. Sconfitta indolore, almeno per il momento, per i transalpini.

20.42 - Manca pochissimo al calcio di inizio, tra poco le squadre scenderanno in campo!

20.30 - Chiudono il programma della serata Belgio-Kazakistan e Scozia-Cipro. Impegno non complicato, almeno sulla carta, per i Red Devils. La Scozia, invece, vuole dare continuità al successo ottenuto contro San Marino.

20.24 - Test importante anche per la Germania, ancora a quota 3 punti in classifica. I tedeschi devono recuperare due gare rispetto all'Irlanda del Nord e questa sera sfideranno la Bielorussia, fanalino di coda del raggruppamento C.

20.21 - In campo anche la Francia, che contro la Turchia si gioca il primato del girone H. Le due compagini sono a sei punti insieme all'Islanda, che però ha già giocato e vinto contro l'Albania.

20.15 - Le squadre sono in campo per il riscaldamento, calcio di inizio alle ore 20.45.

20.09 - Nel girone degli azzurri ha già giocato la Bosnia, sconfitta per 2-0 dalla Finlandia. Netto 3-0 dell'Armenia contro il Liechtenstein.

20.05 - Ricordiamo che questa sera scenderà in campo anche l'Italia, impegnata con la Grecia. Gli azzurri hanno vinto le prime due partite senza subire gol. Potrete seguire il live integrale sul nostro sito a partire dalle ore 20:00.

20.00 - Gentili lettori di TuttoMercatoWeb, Patrick Iannarelli vi dà il benvenuto alla diretta testuale delle Qualificazioni ad Euro 2020. Questa sera seguiremo insieme tutte le gare delle ore 20.45.