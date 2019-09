LIVE TMW - QUALIFICAZIONI EURO 2020 - Finali: Olanda-Belgio forza 4, Germania ok

Premi F5 per aggiornare la pagina

22.40 - Serata agevole per Belgio e Olanda, che superano entrambe con un poker i rispettivi impegni: a segno Lukaku per i 'Diavoli Rossi', in evidenza negli 'Orange' Depay e Babel. Vince anche la Germania, corsara in Irlanda del Nord con i sigilli di Halstenberg e Gnabry. Qui tutti i verdetti della serata:

Estonia-Olanda 0-4

Irlanda del Nord-Germania 0-2

Ungheria-Slovacchia 1-2

Lettonia-Macedonia 0-2

Polonia-Austria 0-0

Slovenia-Israele 3-2

Russia-Kazakistan 1-0

San Marino-Cipro 0-4

Scozia-Belgio 0-4

IRLANDA DEL NORD-GERMANIA 0-2

20.45 - FISCHIO D'INIZIO!

2' - Provano subito ad imporsi i tedeschi, che muovono palla in attesa di stanare gli avversari. La banda di Loew guadagna la touche in zona difensiva.

6' - Ci prova Washington: stecca dalla distanza che non preoccupa Neuer. Pallone abbondantemente a lato.

14' - Grande intensità dei padroni di casa che sta mettendo in difficoltà i teutonici.

36' - Gara molto complicata per la Germania. Irlanda del Nord compatta e accorta: difficile per gli ospiti trovare sbocchi.

21.32 - FINE PRIMO TEMPO!

21.47 - INIZIA LA RIPRESA!

48' - GOL DI HALSTENBERG! - Sul traversone sporcato di Klostermann Halstenberg si coordina per la volée e deposita sotto al sette con il mancino.

59' - Primo cambio per l'Irlanda del Nord: McGinn prende il posto di Whyte.

80' - Germania che adesso non forza la giocata e prova ad addormentare i ritmi.

93' - LA CHIUDE GNABRY! - Gnabry fissa il risultato sul due a zero con un diagonale radente che si insacca all'angolino.

22.37 - FINISCE IL MATCH!

UNGHERIA-SLOVACCHIA 1-2

20.45 - FISCHIO D'INIZIO!

19' - Intervento illecito di Dzsudzsak che finisce sulla lista dei cattivi. In precedenza era stato Satka a ricevere il cartellino giallo.

40 ' - VANTAGGIO DELLA SLOVACCHIA! HA SEGNATO MAK! - Tiro radente di Mak che non lascia scampo a Gulacsi.

21.32 - FINE PRIMO TEMPO!

21.47 - INIZIA LA RIPRESA!

50' - PAREGGIA L'UNGHERIA! - Szoboszlai ripristina l'equilibrio su calcio piazzato. Tutto da rifare per la Slovacchia.

56' - TORNA AVANTI LA SLOVACCHIA! - Conclusione violenta di Bozenik che di deposita in buca d'angolo per il raddoppio slovacco.

85' - Minuti finali per Kucka, che prende il posto di Gregus.

22.37 - FINISCE IL MATCH!

POLONIA-AUSTRIA 0-0

20.45 - FISCHIO D'INIZIO!

9' - Intervento ruvido di Marko Arnautovic che rimedia il primo giallo del match.

18' - Ci prova David Alaba: conclusione secca dal limite dell'area che finisce oltre il montante.

33' - Eccesso di proteste di Sabitzer che riceve un cartellino giallo.

21.32 - FINE PRIMO TEMPO!

21.47 - INIZIA LA RIPRESA!

58' - Scatta l'ora di Blaszczykowski, che prende il posto di Kownacki.

85' - Viene ammonito Klich. Cinque minuti più l'extra-time per le speranze delle due squadre.

22.37 - FINISCE IL MATCH!

SCOZIA-BELGIO 0-4

20.45 - FISCHIO D'INIZIO!

6' - Prime fasi di studio, con i 'Red Devils' che provano a guadagnare campo.

10' - GOL DI LUKAKU! - Il gigante belga conferma l'ottimo stato di forma: imbeccato da De Bruyne batte Marshall in uscita con il mancino.

24' - A SEGNO VERMAELEN! - Secondo gol del Belgio con l'ex Roma, che raccoglie il secondo assist di De Bruyne e gonfia il sacco.

32' - GOL DI ALDERWEIRELD! - La squadra di Martinez chiude la pratica con Alderweireld, che svetta più in alto di tutti sugli sviluppi di un corner e fredda Marshall.

21.32 - FINE PRIMO TEMPO!

21.47 - INIZIA LA RIPRESA!

62' - Ammonito il centrocampista dello United McTominay. Gestisce i ritmi in questa ripresa il Belgio.

82' - SEGNA DE BRUYNE! - Serata super per l'asso del Manchester City: difesa magistrale del pallone di Lukaku, che arma il destro di De Bruyne. Pallone all'angolino per il quattro a zero del Belgio.

22.37 - FINISCE IL MATCH!

RUSSIA-KAZAKISTAN 1-0

20.45 - FISCHIO D'INIZIO!

23' - Cheryshev si fa carico della battuta di un tiro della bandierina, disinfetta l'area la difesa kazaka.

31' - Scucchiaia a centro area Golovin: spiovente ancora una volta ribattuto dai difensori del Kazakistan.

21.32 - FINE PRIMO TEMPO!

21.47 - INIZIA LA RIPRESA!

58' - Due cambi nelle fila della Russia: Ionov rileva Miranchuk, dentro anche Kudryashov per Cheryshev.

89' VANTAGGIO RUSSIA! FERNANDES! - Al fotofinish il gol di Mario Fernandes che avvicina la Russia alla vittoria. Colpo di testa vincente su assit di Golovin.

22.37 - FINISCE IL MATCH!

ESTONIA-OLANDA 0-4

20.45 - FISCHIO D'INIZIO!

6' - Transizione offensiva degli 'Orange' interrotta dall'assistente, che segnala la posizione di offside di Veltman.

17' - GOL DI BABEL! - Passa l'Olanda con il gol di rapina di Babel, abile a prendere il tempo al marcatore e a sbloccare il match con un tap-in di destro.

21.32 - FINE PRIMO TEMPO!

21.47 - INIZIA LA RIPRESA!

48' - DOPPIETTA DI BABEL! - Cross millimetrico di Depay, Babel frusta di testa il pallone e fa due a zero.

76' - SEGNA DEPAY! - Imbeccato da De Ligt trova il gol dal limite con il mancino.

87' ARRIVA IL 4-0 DELL'OLANDA! IN GOL ANCHE WIJNALDUM! - Colpo di testa vincente del centrocampista del Liverpool sul cross millimetrico di Depay.

22.37 - FINISCE IL MATCH!

SLOVENIA-ISRAELE 3-2

20.45 - FISCHIO D'INIZIO!

6' - Prima ammonizione della partita: ammonito Taha.

43' - GOL DELLA SLOVENIA! VERBIC! - Lo sbloccano in chiusura di primo tempo i padroni di casa: segna Verbic, su invito di Ilicic.

21.32 - FINE PRIMO TEMPO!

21.47 - INIZIA LA RIPRESA!

50' - GOL DI NATCHO! - Rete dell'israeliano che rimette in carreggiata i suoi.

63' SORPASSO ISRAELE! - Completa la rimonta Israele: il gol del raddoppio porta la firma di Zahavi.

66' GOL DI BEZJAK! - Ad appena tre minuti dal centro di Zahavi Bezjak fa due a due con un bel tiro indirizzato verso il palo più lontano.

91' - GOL DI VERBIC! - Doppietta di Verbic che riporta il vantaggio la Slovenia in pieno recupero!

22.37 - FINISCE IL MATCH!

LETTONIA-MACEDONIA 0-2

20.45 - FISCHIO D'INIZIO!

14' - GOL DI PANDEV! - Vantaggio macedone a firma Goran Pandev. Lettonia che adesso è costretta ad inseguire.

17 RADDOPPIA LA MACEDONIA! - Segna Bardi che complica i piani di rimonta della Lettonia.

21.32 - FINE PRIMO TEMPO!

21.47 - INIZIA LA RIPRESA!

53' - Terzo giocatore ammonito nella Lettonia: rimedia un giallo Ikaunieks.

88' - Finisce la partita di Elmas, sostituito da Radeski.

22.37 - FINISCE IL MATCH!

SAN MARINO-CIPRO 0-4

20.45 - FISCHIO D'INIZIO!

2' - GOL DI CIPRO! - La sbloccano subito gli ospiti, che si portano in vantaggio con il timbro di Kousoulos.

39' - SECONDO GOL DEGLI OSPITI! - Papoulis supera Benedettini per il raddoppio di Cipro.

21.32 - FINE PRIMO TEMPO!

21.47 - INIZIA LA RIPRESA!

72' - Vitaioli tocca duro Ioannou e viene ammonito dal direttore di gara.

73' - TERZO GOL DI CIPRO! - Ancora a segno Kousoulos. Pratica virtualmente chiusa per la banda di Ben Simon.

75' - POKER DI ARTYMATAS! - Dilaga in questo finale Cipro. San Marino al tappeto.

22.37 - FINISCE IL MATCH!

19.50 - Si è concluso uno a uno il primo match di giornata tra Azerbaijan e Croazia: al gol su penalty in apertura di Luka Modric ha risposto al settantaduesimo Khalilzade. Il mezzo passo falso della selezione di Dalic offre un assist all'Ungheria che, in caso di vittoria questa sera sulla Slovacchia, aggancerebbe la vetta del gruppo in solitaria.

19.45 - Sono nove gli incontri in programma questa sera:

