LIVE TMW - QUALIFICAZIONI EURO 2020 - Si riparte!

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

GRECIA - ITALIA 0-3 (Girone J)

20.48 - Si parte!

24' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! L'Italia passa in vantaggio grazie alla rete di Barella!!! Gran pallone di Belotti all'indietro, il centrocampista sardo apre il piattone e non sbaglia!!!

30' - LORENZO INSIGNE!!! GLI AZZURRI RADDOPPIANO!!! Colpo classico del giocatore del Napoli, che apre il destro e supera Barkas per la seconda volta!!!

33' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Gli azzurri trovano il 3-0 grazie a Bonucci: sugli sviluppi di un corner Emerson Palmieri serve il difensore bianconero, che di testa non sbaglia!!!

21.35 - Termina il primo tempo!

BELGIO - KAZAKISTAN 2-0 (Girone I)

20.47 - Si parte!

5' - Belgio subito in possesso del pallone, inizia il monologo da parte degli uomini di Roberto Martinez.

9' - Il Belgio cerca di sfruttare i calci piazzati e i corner, ma la difesa ospite è ben messa in campo.

11' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Mertens sblocca il match!!! Gran giocata di Hazard per il giocatore del Napoli, che calcia di prima intenzione e deposita il pallone in rete grazie ad una deviazione!!!

14' - CASTAGNE!!! RADDOPPIO DEL BELGIO!!! Azione tutta "italiana", con Mertens che confeziona un pallone perfetto per l'esterno dell'Atalanta!!!

27' - Partita a senso unico, la squadra di Martinez continua a gestire il possesso della sfera dopo le due reti messe a segno.

37' - Cartellino giallo per Beysebekov (KAZ).

38' - LUKAKU! SUPER OCCASIONE PER IL BELGIO! Il numero 9 si coordina di testa e batte a rete, ma Nepohodov si supera e devia in corner!

45' - Un minuto di recupero in questo primo tempo.

47' - Ammonizione anche per Kuat (KAZ).

21.34 - Termina il primo tempo!

BIELORUSSIA - GERMANIA 0-1 (Girone C)

20.45 - Si parte!

7' - Buon inizio da parte della Germania, ma al momento la Bielorussia gestisce la pressione da parte dei tedeschi.

12' - LEROY SANE'!!! LA GERMANIA PASSA IN VANTAGGIO!!! Errore difensivo da parte dei padroni di casa che regalano un pallone sanguinoso: davanti la porta l'esterno del City non sbaglia!!!

20' - La Germania, dopo il gol segnato, sta cercando di spingere sull'acceleratore per poter chiudere il discorso già nel primo tempo.

27' - La Bielorussia non si tira indietro e prova a creare qualche pericolo agli ospiti direttamente sui calci piazzati.

36' - GUNDOGAN! GERMANIA AD UN PASSO DAL 2-0! Manovra avvolgente della compagine tedesca, conclusione di prima intenzione del centrocampista ma Gutor si supera e devia in corner!

21.30 - Termina il primo tempo!

21.46 - Si riparte!

SCOZIA - CIPRO 0-0 (Girone I)

20.46 - Si parte!

15' - Partita con pochissime emozioni, i padroni di casa stanno cercando di gestire il possesso del pallone.

27' - BROPHY! OCCASIONE PER LA SCOZIA! Sugli sviluppi di un corner i padroni di casa provano a sfondare, ma il pallone termina sul fondo!

27' - Cartellino giallo per Ioannou (CIP).

38' - I padroni di casa stanno cercando spazi in fase offensiva, ma al momento la compagine cipriota sta gestendo molto bene il match.

46' - Primo cartellino giallo anche per la Scozia, giallo per McGregor (SCO).

21.33 - Termina il primo tempo!

TURCHIA - FRANCIA 2-0 (Girone H)

20.46 - Si parte!

6' - La Francia sta facendo un po' di fatica in questi primi minuti, buon approccio da parte della Turchia.

11' - Giocata di prestigio di Burak, che nasconde il pallone alla retroguardia transalpina. Il direttore di gara lascia correre, ma la Francia non ha iniziato al meglio questa sfida.

22' - Ottimo approccio da parte della squadra turca, che sta mettendo sotto pressione i francesi. Da evidenziare la prova di Burak, uno dei più propositivi tra le linee.

30' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! La Turchia passa in vantaggio!!! Calcio di punizione sfruttato nel migliore dei modi dai padroni di casa, sponda vincente e rete di testa di Ayhan!!!

39' - Primo cartellino giallo del match, ammonito Tekdemir (TUR).

41' - RADDOPPIO DELLA TURCHIA!!! Doppio errore della difesa francese che spalanca la porta, Under calcia ad incrociare e supera nuovamente Lloris!!!

45' - Ci sarà un minuto di recupero.

47' - Il direttore di gara ammonisce sia Demiral (TUR) che Umtiti (FRA).

21.33 - Termina il primo tempo!

20.42 - Manca pochissimo al calcio di inizio, tra poco le squadre scenderanno in campo!

20.30 - Chiudono il programma della serata Belgio-Kazakistan e Scozia-Cipro. Impegno non complicato, almeno sulla carta, per i Red Devils. La Scozia, invece, vuole dare continuità al successo ottenuto contro San Marino.

20.24 - Test importante anche per la Germania, ancora a quota 3 punti in classifica. I tedeschi devono recuperare due gare rispetto all'Irlanda del Nord e questa sera sfideranno la Bielorussia, fanalino di coda del raggruppamento C.

20.21 - In campo anche la Francia, che contro la Turchia si gioca il primato del girone H. Le due compagini sono a sei punti insieme all'Islanda, che però ha già giocato e vinto contro l'Albania.

20.15 - Le squadre sono in campo per il riscaldamento, calcio di inizio alle ore 20.45.

20.09 - Nel girone degli azzurri ha già giocato la Bosnia, sconfitta per 2-0 dalla Finlandia. Netto 3-0 dell'Armenia contro il Liechtenstein.

20.05 - Ricordiamo che questa sera scenderà in campo anche l'Italia, impegnata con la Grecia. Gli azzurri hanno vinto le prime due partite senza subire gol. Potrete seguire il live integrale sul nostro sito a partire dalle ore 20:00.

20.00 - Gentili lettori di TuttoMercatoWeb, Patrick Iannarelli vi dà il benvenuto alla diretta testuale delle Qualificazioni ad Euro 2020. Questa sera seguiremo insieme tutte le gare delle ore 20.45.