LIVE TMW - QUALIFICAZIONI EURO 2020 - Terminano i primi tempi

FINLANDIA-ITALIA 0-0

GRECIA-LIECHTENSTEIN 1-0

20.45 - PARTITI!

33' - GOL DELLA GRECIA! A SEGNO MASOURAS! E poi il gol cade dal nulla per i padroni di casa. Koulouris spara da lontano e il suo tiro diventa un assist perfetto per Masouras, che deve solo deviare in rete da distanza ravvicinata!

21.33 - FINE PRIMO TEMPO!

SPAGNA-FAR OER 1-0

20.45 - PARTITI!

9' - Suso su punizione manda in area un cross promettente, ma la retroguardia ospite si chiude bene.

14' - GOL DELLA SPAGNA! A SEGNO RODRI! Buona azione di Oyarzabal, che appoggia al centrocampista del Man City: da distanza ravvicinata spinge in fondo al sacco!

20' - Thiago Alcantara indirizza la palla in area in direzione di Rodrigo, che però non riesce ad arrivarci.

27' - Suso pericoloso: è il primo a fiondarsi su una seconda palla e calciare a rete, ma il suo tentativo viene respinto.

32' - Bella azione personale di Bjartalid, che alla fine però spreca da pochi passi.

21.33 - FINE PRIMO TEMPO!

SVEZIA-NORVEGIA 0-1

20.45 - PARTITI!

7' - Ekdal salta perfettamente oltre gli avversari e indirizza malamente il suo tiro dal limite dell’area.

12' - Si fa vedere la Norvegia. Cross di Odegaard da calcio di punizione, ma la difesa di casa tiene bene.

21' - Forsberg riceve palla su calcio piazzato e dal limite va a al tiro. Il pallone esce però di un soffio sulla sinistra.

32' - Selnaes è il più lesto a raccogliere un pallone vagante e tentare la fortuna: conclusione alta sopra la traversa.

45' - GOL DELLA NORVEGIA! A SEGNO JOHANSEN! Odegaard veste ancora i panni di assist-man e imbecca Johansen, che finalizza al meglio la bella azione degli ospiti: Olsen battuto, 0-1!

21.33 - FINE PRIMO TEMPO!

GEORGIA-DANIMARCA 0-0 (ore 18)

18.00 - PARTITI!

8' - Una sola squadra in campo fin qui. La Georgia, anche un po' a sorpresa, sta dominando in questi primi minuti di gioco.

17' - Dalsgaard prova a passare il pallone ad un proprio compagno con un cross ma la difesa riesce a liberare l'area.

27' - Delaney si guadagno spazio a sufficienza per andare a staccare sul cross ma il suo colpo di testa, indirizzato al centro, trova i guantoni del portiere.

40' - Eriksen batte un traversone, di testa stacca Delaney, che però non trova la via del gol.

18.47 - FINE PRIMO TEMPO!

19:03 - RIPARTITI!

52' - Dolberg vicino al gol: percussione e conclusione da fuori, ma la sfera termina tra le braccia del portiere.

58' - Eriksen riceve al limite dell'area e spara una conclusione potente, ma a lato di una manciata di centimetri.

74’ - Georgia pericolosa: Vako calcia da fuori, ma la sfera termina a lato di un soffio.

83’ - Traversa! Gytkjaer riceve al limite, controlla, si incunea in area e calcia: la sfera sbatte sul legno.

19.51 - FINE PARTITA!

ROMANIA-MALTA 1-0 (ore 18)

18.00 - PARTITI!

10' - Ci prova la Romania: Andone non trova la porta, il suo tiro è prevedibile, al centro.

12' - Gol annullato alla Romania! Puscas serve Marin, che batte il portiere. Si alza però la bandierina per offside!

20' - Continua ad attaccare la Romania. Non emerge invece Malta.

29' - Che parata di Tatarusanu: Corbolan scappa via e va al tiro a tu per tu, ma l'ex Fiorentina ha un gran riflesso e dice di no.

40' - Perde troppo tempo il portiere di Malta, che viene ammonito.

18.47 - FINE PRIMO TEMPO!

19:03 - RIPARTITI!

46' - GOL DELLA ROMANIA! A SEGNO PUSCAS! Angolo di Hagi, traiettoria perfetta per la testa di Puscas, che con l'incornata batte l'estremo difensore maltese!

65’ - Gambin va alla conclusione, ma sbatte sui guantoni di Tatarusanu.

77' - Stanciu tenta un'esecuzione elegante, con l'interno sinistro, nell'angolo lontano. La palla non ottiene abbastanza effetto e termina a lato.

89' - Gol annullato a Malta! Farrugia se ne va e calcia in porta. La palla finisce in rete, ma si alza la bandierina per offside.

19.51 - FINE PARTITA!

SVIZZERA-GIBILTERRA 4-0 (ore 18)

18.00 - PARTITI!

14' - Traversa! C'è solo la Svizzera pervenuta. Edimilson Fernandes chiude l'azione, ma non riesce a battere il portiere. Solo pochi secondi dopo, Benito sbatte contro la traversa.

23' - Gibilterra perde il suo portiere. Coleing ha riportato un problema alla coscia sinistra e deve essere sostituito.

25' - Al posto del portiere Coleing entra il suo secondo Goldwin: cambio forzato per Gibilterra.

37' - PASSA LA SVIZZERA! GOL DI ZAKARIA! Il giocatore del Gladbach salta più in alto di tutti e di testa sigla il vantaggio elvetico! Terzo gol con la maglia della nazionale per lui.

43' - RADDOPPIO SVIZZERA! A SEGNO MEHMEDI! Schar imbecca Mehmedi, che batte a rete e la mette in fondo al sacco!

49' - GOL DELLA SVIZZERA! TRIS DI RODRIGUEZ! Radente impeccabile del terzino del Milan: una rete da vedere e rivedere, 3-0 per i padroni di casa!

18:49 - FINE PRIMO TEMPO!

19:03 - RIPARTITI!

55' - Percussione palla al piede di Embolo. Il suo cross però è preda di Goldwin.

74' - Brutto infortunio per Xhaka: problema al tallone d'Achille, viene sostituito da Vargas.

84' - Tentativo di Mehmedi, che da posizione leggermente defilata calcia: palla alta sopra la traversa.

87' - POKER SVIZZERA! GOL DI GAVRANOVIC! Bel lavoro del solito Mehmedi, che gioca un ottimo pallone per Gavranovic. Da pochi passi quest'ultimo spinge in fondo al sacco!

19.52 - FINE PARTITA!

ARMENIA-BOSNIA-ERZEGOVINA 4-2 (ore 15)

