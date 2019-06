LIVE TMW - QUALIFICAZIONI EURO 2020 - Tris Spagna

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

BULGARIA-KOSOVO 2-2

20.45 - PARTITI!

14' - VANTAGGIO KOSOVO! A SEGNO RASHICA! Alla prima azione offensiva vera passano gli ospiti: Rashica prende la mira e supera il portiere bulgarese!

43' - GOL DI POPOV! PAREGGIA LA BULGARIA! Ivanov vede lo scatto di Popov, libero, e lo premia. Quest'ultimo sfodera la conclusione e batte l'estremo difensore!

21.32 - FINE PRIMO TEMPO!

21.48 - RIPARTITI!

55' - GOL DI DIMITROV! PASSA LA BULGARIA! Nedelev va in percussione e scodella in area per il nuovo entrato Dimidov, che è molto rapido nella deviazione vincente: sorpasso Bulgaria!

64' - GOL DI MURIQI! PAREGGIO KOSOVO! Kololli alza lo sguardo e lascia il pallone a Muriqi in area di rigore. Quest'ultimo, da posizione favorevole, trova la via della rete!

74' - Bardhi effettua un cross con troppa forza dalla bandierina e nessuno dei suoi compagni può intervenire di testa.

DANIMARCA-GEORGIA 4-1

20.45 - PARTITI!

14' - GOL DELLA DANIMARCA! SEGNA DOLBERG! Tocco per Kjaer, che fa da sponda per Dolberg. Da posizione favorevole quest'ultimo non sbaglia: vantaggio Danimarca!

25' - GOL DI LABJANIDZE! PAREGGIA LA GEORGIA! Gvilia va in progressione, poi rifinisce per Lobjanidze, che da distanza ravvicinata va alla conclusione e sigla il pari!

29' - Calcio di rigore per la Danimarca!

30' - RIPASSA LA DANIMARCA! SEGNA ERIKSEN! Dagli undici metri si presenta il centrocampista del Tottenham: battuta perfetta ed è già 2-1!

21.32 - FINE PRIMO TEMPO!

21.48 - RIPARTITI!

63' - DOPPIETTA DI DOLBERG! ANCORA GOL DELLA DANIMARCA! Dopo diciotto minuti di secondo tempo l'attaccante dell'Ajax impatta il pallone perfettamente e con un bel tiro batte il portiere!

73' - GOL DI YURARY! TRIS DANIMARCA! Stavolta Dolberg veste i panni dell'assist-man e rifinisce alla grande per Yurary Poulsen, che gira subito in rete la rete del 4-1!

FAR OER-NORVEGIA 0-2

20.45 - PARTITI!

30' - Poche palle gol in questa prima parte di match: le due squadre giocano a ritmi bassi.

21.32 - FINE PRIMO TEMPO!

21.48 - RIPARTITI!

49' - GOL DI JOHNSEN! VANTAGGIO NORVEGIA! Selnaes si mette in moto e poi dà la palla sulla corsia di Johsen: controllo e tiro al bacio che batte l'estremo difensore!

84' - DOPPIETTA DI JOHNSEN! LA NORVEGIA LA CHIUDE! Elabdellaoui imbecca Johnsen con un bel pallone verticale e con un destro quest'ultimo supera l'estremo difensore!

IRLANDA-GIBILTERRA 1-0

20.45 - PARTITI!

29' - PASSA L'IRLANDA! AUTOGOL DI CHIPOLINA! Sfortunata Gibilterra in questa situazione: deviazione involontaria e palla alle spalle del suo portiere, esulta l'Aviva Stadium!

21.32 - FINE PRIMO TEMPO!

21.48 - RIPARTITI!

LETTONIA-SLOVENIA 0-5

20.45 - PARTITI!

24' - GOL DI CRNIGOJ! PASSA LA SLOVENIA! Beric dà uno squadra davanti a sé e vede Crnigoj: sul suggerimento quest'ultimo è bravo a girare in rete per l'1-0 degli ospiti!

27' - DOPPIETTA DI CRNGOJ! RADDOPPIO SLOVENIA! Dopo tre minuti Crnigoj fa il bis: Stojanovic appoggia per lui, che calcia e manda in fondo al sacco il pallone!

28' - Calcio di rigore per la Slovenia!

29' - TRIS SLOVENIA! ILICIC DAL DISCHETTO! E' l'atalantino che si incarica della battuta del penalty: Ilicic è freddo e sigla il terzo gol sloveno in appena cinque minuti!

44' - POKER SLOVENIA! SEGNA ANCORA ILICIC! Stavolta su azione, l'ex Palermo riceve da Jokic e con il suo piede preferito, il mancino, supera l'estremo difensore lettone!

21.32 - FINE PRIMO TEMPO!

21.48 - RIPARTITI!

47' - SEGNA ANCHE ZAJC! DILAGA LA SLOVENIA! Comincia come aveva finito la formazione ospite: Stojanovic imbecca l'ex Empoli Zajc, che aggancia e supera l'estremo difensore!

MACEDONIA-AUSTRIA 1-2

20.45 - PARTITI!

18' - PASSA LA MACEDONIA! AUTOGOL DI HINTEREGGER! Sfortunato il centrale austriaco, che su un cross devia malamente il pallone e lo manda nella sua porta, beffando il proprio portiere!

31' - Pandev riceve in area un bel passaggio ma spreca tutto calciando di poco fuori sulla sinistra.

39' - GOL DI LAZARO! PAREGGIA L'AUSTRIA! E' l'esterno dell'Hertha Berlino, nel mirino dell'Inter, a raccogliere il cross di Laimer, metterlo giù e lestamente sfoderare un rasoterra vincente!

45' - Palo! Sabitzer si trova in area e chiama la palla al suo compagno di squadra. Riceve un fantastico passaggio e tira da distanza ravvicinata, ma la palla si schianta contro il palo sinistro.

21.32 - FINE PRIMO TEMPO!

21.48 - RIPARTITI!

61' - Calcio di rigore per l'Austria!

62' - PASSA L'AUSTRIA! ARNAUTOVIC DAL DISCHETTO! Un siluro dagli undici metri da parte dell'ex Inter, che non dà scampo al portiere e sigla il gol del vantaggio!

82' - TRIS AUSTRIA! ANCORA ARNAUTOVIC! Con il telecomando, Sabitzer vede Arnautovic e lo serve. Gol facile facile per l'ex Inter, che non sbaglia il tap-in!

86' - POKER AUSTRIA! SEGNA LAIMER! Conclusione dal limite di Laimer: la sfera viene deviata, Dimitrievski viene beffato ed è 4-1!

MALTA-ROMANIA 0-4

20.45 - PARTITI!

7' - GOL DI PUSCAS! VANTAGGIO ROMANIA! Bancu porta palla e innesca l'attaccante scuola Inter: controllo e conclusione, la sfera si infila in fondo al sacco!

29' - DOPPIETTA DI PUSCAS! 2-0 ROMANIA! Keseru si fa vedere nello spazio e riceve. Alza lo sguardo, scucchiaia per Puscas, ancora bravo a farsi spazio e raddoppiare il risultato!

34' - CHIPCHIU! TRIS ROMANIA! E' l'esterno destro rumeno a cala il tris con una bella conclusione dopo un rimbalzo favorevole: comincia a dilagare la Romania!

21.32 - FINE PRIMO TEMPO!

21.48 - RIPARTITI!

90' - GOL DI MAN! POKER ROMANIA! All'ultimo minuto praticamente Man si fionda per primo su un pallone vagante e trova la gioia personale in questo secondo tempo!

POLONIA-ISRAELE 3-0

20.45 - PARTITI!

12' - Krychowiak arriva sul rimbalzo e spara un missile terrificante dalla distanza verso la rete. La sfera termina però alta sopra la traversa.

35' - GOL DI PIATEK! PASSA LA POLONIA! Eccolo il vantaggio polacco e la firma è sempre la stessa: Piatek va di nuovo a segno spingendo in rete l'assist di Kedziora, spedendo la palla nel sette, sulla destra!

21.32 - FINE PRIMO TEMPO!

21.48 - RIPARTITI!

55' - Calcio di rigore per la Polonia!

56' - GOL DI LEWANDOWSKI! RADDOPPIA LA POLONIA! Palla da un lato, portiere dall'altro: Lewandowski spiazza il numero uno avversario e raddoppia il risultato!

59' - GOL DI GROSICKI! TRIS POLONIA! Palla sul limite, il rimpallo favorisce Grosicki. Conclusione dai sedici metri e palla all'angolino per il 3-0 della squadra di casa!

68' - Solomon prova a crossare in area ma i difensori avversari intercettano la sfera senza problemi.

81' - Dasa mette in mezzo un cross davvero invitante, Lukasz Fabianski la fa sua.

REPUBBLICA CECA-MONTENEGRO 3-0

20.45 - PARTITI!

18' - GOL DI JANKTO! AVANTI LA REPUBBLICA CECA! Kaderabek serve Jankto, che non ci pensa su due volte e, senza stoppare, impatta il pallone e lo spedisce all'angolino!

21.32 - FINE PRIMO TEMPO!

21.48 - RIPARTITI!

49' - AUTOGOL DI KOPITOVIC! RADDOPPIO REPUBBLICA CECA! Kopitovic devia goffamente il pallone e spiazza il suo portiere: autorete per il 2-0!

81' - Calcio di rigore per la Repubblica Ceca!

82' - GOL DI SCHICK DA RIGORE, TRIS REPUBBLICA CECA! Freddissimo l'attaccante della Roma dal dischetto: Schick spiazza il portiere e mette in ghiaccio la partita!

SERBIA-LITUANIA 3-1

20.45 - PARTITI!

20' - GOL DELLA SERBIA! LA FIRMA E' DI MITROVIC! Sventagliata per Mitrovic, che dopo un rimpallo fa sua la sfera. La punta di diamante serba calcia e batte il portiere!

34' - DOPPIETTA DI MITROVIC! 2-0 SLOVENIA! Tadic decide di salire in cattedra e confeziona un assist per Mitrovic, che da attaccante vera trova la doppietta personale!

35' - JOVIC! TRIS DELLA SERBIA! Il nuovo attaccante del Real Madrid si iscrive la tabellino: si fionda per primo su un pallone vagante e sigla il 3-0!

21.32 - FINE PRIMO TEMPO!

21.48 - RIPARTITI!

69' - Calcio di rigore per la Lituania!

70' - ACCORCIA LA LITUANIA! NOVIKOVAS DAL DISCHETTO! E' Novikovas che si incarica della battuta del calcio di rigore: palla da un lato e portiere dall'altro, sfera in fondo al sacco!

SPAGNA-SVEZIA 2-0

20.45 - PARTITI!

11' - La Spagna comincia bene, ma non riesce a trovare la via della porta: Carvajal va da Rodrigo, in buona posizione, ma è offside.

15' - Fabian vicino al gol: conclusione da fuori del centrocampista del Napoli, ma il romanista Olsen risponde presente.

25' - Viktor Claesson ha preso una bella botta ed è stato chiamato lo staff medico: non ce la fa, entra Johansson.

34' - Carvajal crossa in area ma la difesa spazza via.

45' - JordiAlba mette la palla in mezzo ma non trova nessuno dei propri compagni, i difensori fanno bene il loro lavoro.

21.32 - FINE PRIMO TEMPO!

21.48 - RIPARTITI!

52' - Isco (Spagna) tenta di smarcare Rodrigo con un filtrante, il suo tentativo viene però interrotto.

63' - Calcio di rigore per la Spagna!

64' - GOL DI RAMOS! VANTAGGIO SPAGNA! Dagli undici metri si presenta Sergio Ramos, che sceglie l'angolo alla sua sinistra. Lunin va invece dall'altra parte, resta spiazzato e il numero 15 porta avanti la Roja!

75' - La Spagna sta dominando, la Svezia non si rende mai pericolosa. Più volte sfiorato il raddoppio.

84' - Calcio di rigore per la Spagna!

85' - GOL DELLA SPAGNA! A SEGNO MORATA! L'ex Juventus si incarica della battuta del penalty: sceglie l'angolo alla sua sinistra, il portiere va dall'altro lato ed è 2-0!

86' - TRIS SPAGNA! SEGNA OYARZABAL! L'esterno iberico riceve sul vertice destro dell'area di rigore, converge al centro e con un tiro a giro trova l'angolino lontano per il 3-0!

UCRAINA-LUSSEMBURGO 1-0

20.45 - PARTITI!

6' - GOL DELL'UCRAINA! VANTAGGIO DI YAREMCHUK! Malinovsky, giocatore che piace anche in Italia, imbecca alla perfezione Yamerchuk, che batte di prima l'estremo difensore del Lussemburgo!

21.32 - FINE PRIMO TEMPO!

21.48 - RIPARTITI!

