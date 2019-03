LIVE TMW - Salisburgo, Rose: "Difficile ribaltare un 3-0, ma mai dire mai"

Fonte: Dal nostro inviato al San Paolo

Conclusa la conferenza stampa.

23.41 - Nella gara di ritorno non ci saranno Maksimovic e Koulbaly. "Noi dobbiamo concentrarci sul creare più occasioni da gol, non sulle loro mancanze. Ora non dobbiamo piangerci addosso, perché queste sono per noi tutte esperienze molto importanti".

23.40 - Sarebbe servito più coraggio? "E' stato un coraggio a fasi alterne. Loro hanno avuto però più opportunità e possibilità di segnare: noi possiamo imparare dai nostri errori e dobbiamo vedere queste cose per crescere".

23.38 - Quanto gli errori hanno influito sul match? "Hanno influito, ci sono stati sia errori individuali che di gruppo. La nostra è una squadra giovane":

23.36 - Perché ha tolto Dabbur? "Volevo inserire giocatori più freschi".

23.34 - Samassekou e Lainer sono da Napoli? Quante possibilità avete di passare il turno? "Si, sono giocatori pronti anche per altri tornei, ma non sono gli unici e possono dare ancora di più. E' difficile ribaltare un 3-0, ma non si può mai sapere. Magari segnando un gol subito la situazione potrebbe cambiare: per noi sarà importante giocare una partita di livello dinanzi ai nostri tifosi e a quelli italiani nella nostra casa".

23.32 - Quanto l'ha convinta la prestazione? "Non abbiamo sfruttato le occasioni a disposizione, bisogna lavorare sulla sicurezza e sul coraggio. Sarebbe stato importante realizzare un gol, ma purtroppo non è successo".

23.30 - Ha inizio la conferenza stampa di Marco Rose, allenatore del Red Bull Salisburgo, al termine della gara persa 3-0 contro il Napoli nell'andata degli ottavi di finale di Europa League: "La nostra squadra è stata coraggiosa, ma a fasi alterne. Alcune occasioni dovevamo sfruttarle meglio, l'autogol del 3-0 ha un po' spento l'entusiasmo. Contro squadre come il Napoli bisogna essere coraggiosi per 90 minuti, non a fasi alterne".