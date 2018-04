LIVE TMW - Salisburgo, Rose: "Mentalità giusta. Dobbiamo migliorare in difesa"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

23:41 - Termina la conferenza di Marco Rose.

Su Minamino: "Mi aspettavo che avrebbe giocato in questo modo e segnato. E' giovane e si sta integrando nella nostr squadra".

Sullo stadio che può aver inciso: "Lo stadio non ha inciso sui miei ragazzi. Non c'è niente da dire in questo senso, i miei ragazzi non hanno risentito dell'atmosfera che è stata comunque particolare".

Sulla prestazione della squadra: "Non ho perso fiducia dopo la prestazione contro una squadra così forte. Abbiamo fatto il massimo. Abbiamo giocato bene, abbiamo trovato di fronte squadra eccellente. Sottolineo che avremmo potuto prendere meno gol, sono delle debolezze su cui dovremo lavorare in vista del ritorno".

Ancora sul match di ritorno: "Dovremo far fronte alle squalifiche ma saremo pronti".

Sulla difesa: "Non si prendono gol in modo programmato o preventivato, l'obiettivo era non subirne nonostante l'aggressività e l'atteggiamento del primo tempo. Nella ripresa abbiano subito di più".

Sugli aspetti da migliorare: "Credo che la mentalità sia stata giusta. Oggi dovevamo dimostrare di valere questo livello, ma abbiamo incassato troppi gol. Non posso rimproverare nulla alla mia squadra, che ha giocato un match intenso, ma dobbiamo migliorare difensivamente".

Sulle indicazioni in vista del ritorno: "Devo analizzare la sconfitta di oggi, effettivamente abbiamo subito gol che non dovremmo mai prendere e questo rende difficile il ritorno. Possiamo però farcela".

Comincia la conferenza di Rose: "Partita molto intensa, nei momenti decisivi la Lazio ha dato il meglio. Noi siamo riusciti a rimontare due volte lo svantaggio ma abbiamo preso gol facili".

Il suo Salisburgo è stato sconfitto 4-2 dalla Lazio nell'andata dei quarti di finale di Europa League. Marco Rose parlerà tra poco in conferenza dalla sala stampa dell'Olimpico. Seguitela in diretta su Tuttomercatoweb.com.